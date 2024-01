''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri

Kanada ile bu kadar iç içe geçmiş bir hikayeyi “en iyi animeler” listesine koymak garip gelse de, işte karşınızda Scott Pilgrim Takes Off.

Scott Pilgrim Takes Off serisinde, her şeyi yeniden izlemiyoruz ve bunun yerine çizgi romanın ve filmin olaylarının gerçekleştiği bir evrende kendimizi buluyoruz. Şimdi Ramona ve onun kötü eski sevgilileri kendilerini düzeltmek için farklı bir yol izleme şansına sahipler. Hem eğlenceli hem de hüzünlü bir seri olan Scott Pilgrim Takes Off kesinlikle izlenmesi gereken animeler arasında.