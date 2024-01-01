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''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri

''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri

2023enler
Duru
Duru - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 00:37

2023 yılının en popüler animeleri nihayet belirlendi. Anime severlerin merakla beklediği bu liste, birbirinden renkli ve etkileyici yapımları beraberinde getiriyor. Eşsiz hikayeleri, çarpıcı görselleri ve benzersiz karakterleriyle öne çıkan bu animeler, izleyicilerin kalbini fethetmeyi başardı. Gelin bakalım!

Kaynak: https://www.vulture.com/article/best-...
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15. Mashle: Magic And Muscles

15. Mashle: Magic And Muscles

Sihirin hükmettiği bir dünyada, sihir kullanamayan bir genç olan Mash Burnedead'in hikayesini anlatan bir anime serisi. Mash, sihir kullanma yeteneği olmadığı için sihirbazların egemen olduğu Easton Magic Akademisi'ne gizlice sızar. Ancak, bu tehlikeli durumu ortaya çıkarsa, ölüm cezası alacaktır. 

Mash, yeteneksiz olmasına rağmen inanılmaz derecede güçlü bir vücuda ve dayanıklılığa sahiptir. Bu, onu diğer sihirbazlardan ayıran bir özelliktir. Okulda, Mash'in varlığı bir gizemi çözmeye çalışan diğer öğrencilerin dikkatini çeker.

14. Mobile Suit Gundam: Witch From Mercury

14. Mobile Suit Gundam: Witch From Mercury

Seri uzak bir gelecekte, farklı gezegenler ve uzay kolonilerinin yer aldığı bir evrende geçiyor. Serinin ana karakteri, Suletta Mercury, bir kadın pilot ve mühendis olup, ünlü bir Mobile Suit pilotunun kızıdır.Suletta, prestijli bir eğitim kurumuna kabul edilir ve burada hem akademik hem de Mobile Suit pilotluğu eğitimi alır. Okuldaki diğer öğrencilerle rekabet içinde olan Suletta, aynı zamanda karmaşık siyasi ve sosyal çatışmaların içine çekilir.

13. Baki Hanma 2.sezon

13. Baki Hanma 2.sezon

Bu sezonda, Baki Hanma, babası Yujiro Hanma'yı yenmek için mücadelesine devam ediyor. Genç dövüş sanatçısının sınırları zorlayan eğitimlerini ve dünyanın en güçlü savaşçılarıyla olan çarpışmalarını detaylandırıyor. Baki'nin fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını test eden sıra dışı karakterler ve dövüş sanatları tekniklerini görmeye devam ediyoruz.

12. Phoenix: Eden17

12. Phoenix: Eden17

Bu anime, fantastik ve bilim kurgu unsurlarını harmanlayan etkileyici bir hikaye sunuyor. Geleceğin uzak bir döneminde geçen seride, insanlık uzayın derinliklerine yayılmıştır. Eden17, gizemli ve yaşam dolu bir gezegen olarak tasvir edilir. Ana karakter, genç ve cesur bir kaşif olan Zara, bu gezegenin sırlarını keşfetmek için bir yolculuğa çıkar. Zara, gezegenin yerlisi olan ve efsanevi Phoenix kuşunun koruyucusu olduğuna inanılan gizemli bir yaratıkla karşılaşır.

11. Birdie Wing

11. Birdie Wing

Seri, genç ve yetenekli iki golfçünün hikayesini anlatıyor. Eve ve Aoi Amawashi. Eve, sokaklarda büyümüş ve hayatta kalmak için golf oynamayı öğrenmiştir. O, karanlık ve tehlikeli yeraltı golf dünyasında kendine bir isim yapmıştır. Diğer yandan, Aoi, golf dünyasının parlak ve elit bir üyesidir. İkili, birbirlerine rakip olarak karşılaşırlar, ancak zamanla birbirlerine karşı derin bir saygı ve dostluk geliştirirler.

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10. Trigun Stampede

10. Trigun Stampede

Trigun, sevilen bir anime ve manga serisi. Tüm hayranları, Studio Orange'un yaratıcısı Yasuhiro Nightow'un hikayesine getirdiği yeni karakter tasarımlarını ve alışılmadık yaklaşımını sevmemiş olabilir. Ancak kendi şartlarıyla bu yeni gösteriyi izlemekten mutlu olanlar için, Nightow'un bilim kurgu animesi 2023'ün başında paylaşıldı.

Trigun Stampede, 3DCG animasyonda karikatürize bir ifade sergileme konusunda sınırları zorlayan bir anime ve bu tarz, geleneksel yöntemlere kıyasla sertliği nedeniyle genellikle eleştirilse de, burada oldukça güzel görünüyor.

Vash the Stampede'in saçmalıklarını büyük ölçüde koruyan Stampede, kafasına konan 60 milyon 'çift dolarlık' ödül nedeniyle her gittiği kasabada kaos yaratan bir adam. Vash, aynı zamanda, ilk ortaya çıktığında bir kasabayı yok eden kötü ikiz kardeşi Millions Knives ile de mücadele ediyor.

9. Pluto

9. Pluto

Pluto, bir bilim kurgu klasiğine cinayet gizemi katmakta ve Osamu Tezuka'nın ünlü Astro Boy serisini 21. yüzyıla uyarlayan bir eser. Urasawa'nın hikayesi, Alpler'de bir dağ rehberi olarak sevilen, Montblanc'ın öldürülmüş olarak bulunmasıyla başlıyor. kendisi de bir robot olan Dedektif Gesicht katilin izini sürer.

Dizi, Urasawa'nın mangasının sanat eserini, ifade dolu kaşları ve karakteristik özelliklerini harika bir şekilde dönüştürürken, yapay bir dünyanın bozulmuş haline uygun parlak, sürreal dijital renklendirme ve görsel efektlerle yeni boyutlar ekliyor.

8. Tsurune: The Linking Shot

8. Tsurune: The Linking Shot

Japon okçuluğu (kyūdo) kulübünün ulusal turnuva başarı yolculuğunu ve takım üyelerinden birinin formuna kademeli olarak dönüşünü anlatan 'Tsurune: The Linking Shot', gösterişli ve duygusal bir spor animesi.

Saygın Kyoto Animation stüdyosunun yapımı olan Tsurune, yılın en iyi görünen animasyon şovlarından birini sunuyor. İster batan güneşin ışığı altında bir antrenman salonu, ister okçuluk formuna olan yakın çekimler olsun, görsel güzelliği bizi derinden etkiliyor..

7. Skip and Loafer

7. Skip and Loafer

Skip and Loafer lise çağında, kişilik olarak birbirlerine zıt iki genç arasında gelişen, sakin bir dostluk ve aşk hikayesini anlatıyor. Hırslı ve detaylara takıntılı kırsal bölge kızı Mitsumi büyük hayaller kurarken, Sosuke ise çok daha rahat ve hedefsiz bir genç ve belki de bilinçli olarak hırsından kaçmakta. Mitsumi'nin okulunun ilk gününde Tokyo'nun karmaşık ulaşım sisteminde kaybolmasıyla başlayan hikaye, ikilinin tanışmasıyla şekilleniyor.

Öğrenci konseyleri, kültür festivalleri ve daha fazlası derken klasik bir lise çağı animesi izliyoruz. İki karakterin birbirine yavaşça ısınmasını izlemek kesinlikle kalp ısıtıcı.

6. The Apothecary Diaries

6. The Apothecary Diaries

Feodal dönemde geçen bir tıp gizemi animesi olan The Apothecary Diaries, yalnız ve ilginç bir karakter olan Maomao ile dikkat çekiyor. Maomao, ilaçlar ve zehirler konusunda bilgili, kuru mizahı olan ve yalnız kalmayı tercih eden biridir. 

Maomao, kötü şans ve durdurulamaz merakının bir kombinasyonu sonucu kendi kasabasının kırmızı ışık bölgesinde bir eczacıyken, kaçırılıp satıldıktan sonra imparatorun cariyelerine hizmet etmek zorunda kalır. Tüm bu olaylardan oldukça etkilenmemiş gibi görünerek başını aşağıda tutmaya karar verir - ta ki imparatorun yeni doğan bebeklerini ve annelerini etkileyen gizemli bir hastalık ilgisini çekene kadar.

Bu hastalığı çözer, ancak bu, daha üst düzey kişilerin dikkatini çeker ve onun saraydaki görevlerini arttırır. Bu da elbette daha fazla dedektiflik çalışmasına ve daha fazla ilgiye yol açar.

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5. Vinland Saga: İkinci Sezon

5. Vinland Saga: İkinci Sezon

İlk yayınlanmasından dört yıl sonra, uzun zamandır beklenen Vinland Saga'nın ikinci sezonu bizlerle. Thorfinn'in, ilk sezonda hayatını mahveden intikam yolunun yerine pasifizmi benimsemesi. Danimarkalılar ve İngilizler arasındaki savaşlardan geçtikten sonra oldukça bir tema diyebiliriz. Thorfinn artık savaşçı olarak geçmişini geride bırakmış ve Danimarka'da bir çiftlikte yaşıyor. Dizi, şiddetin, karakterler üzerindeki sosyolojik ve kişisel etkisini her zaman göz önünde bulundurmasına rağmen, burada bu temaları daha da derinleştirerek, savaş alanını çoğunlukla geride bırakıp, baş karakterin rehabilitasyon süreci hakkında içsel bir dram sunuyor.

Dizinin ve Thorfinn'in kefaret arayışının yavaş yavaş sorgulanması ve kararlarının dünya ve çevresindeki insanlar üzerindeki etkisi son derece dokunaklı, ancak Vinland Saga, yan karakterlerinin zengin ve karmaşık iç dünyalarıyla da bizi etkiliyor.

4. Scott Pilgrim Takes Off

4. Scott Pilgrim Takes Off

Kanada ile bu kadar iç içe geçmiş bir hikayeyi “en iyi animeler” listesine koymak garip gelse de, işte karşınızda Scott Pilgrim Takes Off. 

Scott Pilgrim Takes Off serisinde, her şeyi yeniden izlemiyoruz ve bunun yerine çizgi romanın ve filmin olaylarının gerçekleştiği bir evrende kendimizi buluyoruz. Şimdi Ramona ve onun kötü eski sevgilileri  kendilerini düzeltmek için farklı bir yol izleme şansına sahipler. Hem eğlenceli hem de hüzünlü bir seri olan Scott Pilgrim Takes Off kesinlikle izlenmesi gereken animeler arasında.

3. Oshi no Ko

3. Oshi no Ko

Eğlence endüstrilerinin en kötü yanlarını ortaya çıkaran ve türleri aşan bir drama olan Oshi no Ko, oldukça ilginç bir anime. Hikayenin bu açığa çıkarıcı atmosfere giriş yolu da oldukça sıra dışı. Hikayenin ikinci ana karakterleri Aqua ve Ruby Hoshino, bir idol olan Ai'nin gizli çocuklarıdır. Ancak aynı zamanda onun iki hayranının reenkarnasyonlarıdır. Biri ona doğum sırasında yardım eden ve sonra uçurumdan itilen bir obstetrist ve diğeri ise aynı hastanede kanser hastası olan bir kişi. 

Bu iki kardeşin hayatları, Ai'nin bir takipçisi tarafından öldürülmesiyle tekrar dramatik bir şekilde değişiyor ancak gerçek kötüler, eğlence işinde gizemli bir figür olan ikizlerin babası olabilir. Yıllar sonra, Aqua film ve televizyon endüstrilerine girerek sorumlu olan kişiyi bulmak için hamleler yaparken, Ruby annesi gibi bir idol olmayı hayal ediyor.

Çılgın hikayesinin ötesinde, Oshi no Ko'nun gerçek eğlencesi, eğlence endüstrisinin analitik betimlemesinden ve iş ile sanatın çatışmasından çıkan dramadır.

2. Heavenly Delusion

2. Heavenly Delusion

Heavenly Delusion (Tengoku Daimakyo), listemizdeki en garip anime olma onurunu Oshi no Ko ile paylaşıyor. Masakazu Ishiguro'nun kıyamet sonrası mangasının uyarlaması olan bu anime, bilinçli olarak belirsiz ve cazip bir şekilde anlaşılmaz  bir hikayeye sahip ki, karakterler bile nereye gittiklerini tam olarak bilmiyor. 

Baş karakterler Kiruko ve Maru'nun yola çıktıkları tek fikir, 'cennet'e benzetebilecekleri belirsiz bir yere ulaşmak. Yaşadıkları dünya, gerçek hayvanların korkunç parodileri olarak ortaya çıkan grotesk 'yamyamlar' ile enfekte edilmiş ve oldukça tehlikeli. Heavenly Delusion'ın en iyi yanlarından biri de, hem şaşkınlık hem de korku duyarak izleyecek olmanız olacak.

1. Frieren: Beyond Journey's End

1. Frieren: Beyond Journey's End

Bu duygusal fantezi animesi, maceracı bir grubun şeytan kralı öldürdükten sonra eve dönüşü ile başlıyor, önlerindeyse  koca bir hayatları var. Az konuşan elf büyücüsü Frieren için, takım arkadaşlarının geri kalan hayatları neredeyse hiç zaman almadan geçiyor, çünkü onun ömrü yüzyıllarca sürüyor. Uzun yaşamı boyunca tek tek arkadaşlarını kaybeden Frieren yeni bir yolculuğa çıkarak arkadaşlarının anısını canlı tutuyor.

Frieren'in ziyaret ettiği her yer, onun arkadaşlarıyla yaptığı yolculukların sevgi dolu anılarıyla şekilleniyor. Ayrıca dünyanın değişimini görmek de ilgi çekici ve anime bunu yaşanmış görsel detaylarla bize gösteriyor.

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