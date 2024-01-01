''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri
''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri
Kaynak: https://www.vulture.com/article/best-...
2023 yılının en popüler animeleri nihayet belirlendi. Anime severlerin merakla beklediği bu liste, birbirinden renkli ve etkileyici yapımları beraberinde getiriyor. Eşsiz hikayeleri, çarpıcı görselleri ve benzersiz karakterleriyle öne çıkan bu animeler, izleyicilerin kalbini fethetmeyi başardı. Gelin bakalım!
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15. Mashle: Magic And Muscles
14. Mobile Suit Gundam: Witch From Mercury
13. Baki Hanma 2.sezon
12. Phoenix: Eden17
11. Birdie Wing
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10. Trigun Stampede
9. Pluto
8. Tsurune: The Linking Shot
7. Skip and Loafer
6. The Apothecary Diaries
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5. Vinland Saga: İkinci Sezon
4. Scott Pilgrim Takes Off
3. Oshi no Ko
2. Heavenly Delusion
1. Frieren: Beyond Journey's End
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