''Bu Yıl Kaliteyi Gözünden Vurduk'' Dedirten 2023 Yılının En İyi Animeleri

Sihirin hükmettiği bir dünyada, sihir kullanamayan bir genç olan Mash Burnedead'in hikayesini anlatan bir anime serisi. Mash, sihir kullanma yeteneği olmadığı için sihirbazların egemen olduğu Easton Magic Akademisi'ne gizlice sızar. Ancak, bu tehlikeli durumu ortaya çıkarsa, ölüm cezası alacaktır.

Mash, yeteneksiz olmasına rağmen inanılmaz derecede güçlü bir vücuda ve dayanıklılığa sahiptir. Bu, onu diğer sihirbazlardan ayıran bir özelliktir. Okulda, Mash'in varlığı bir gizemi çözmeye çalışan diğer öğrencilerin dikkatini çeker.