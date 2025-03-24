Fethiye Bayram Otelleri! Muğla'nın İncisi Fethiye’de Unutulmaz Tatil İçin Uygun Fiyatlı Otel Önerileri

Öyle bir işletme düşün ki Fethiye tatiliniz için sizin adınıza her şeyi düşünüyor. Kendinize ait bir ev gibi hissedip keyifle tatil yapacağınız bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Karagözler, Fevzi Çakmak Cd. No:23, 48300, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 05523348988

Instagram: @ecesuites