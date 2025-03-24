Fethiye Bayram Otelleri! Muğla'nın İncisi Fethiye’de Unutulmaz Tatil İçin Uygun Fiyatlı Otel Önerileri
Fethiye Bayram Otelleri! Muğla'nın İncisi Fethiye’de Unutulmaz Tatil İçin Uygun Fiyatlı Otel Önerileri
Deniz, kum ve güneş denilince akla gelen ilk yerlerden birisi Fethiye oluyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken tatilini Ege'de geçirmek isteyenler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde cazip fırsat sunuyor. İşte Fethiye Bayram Otelleri.
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1. Reddoors Suites
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2. Ece Marina Suit
3. Mara Palace Hotel
4. Woynpoint Villas Fethiye
5. Katranci Park Hotel
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6. S3 King Residence
7. Yeniçeri City Hotel
8. Mykonut Apart Hotel
9. Kayi Otel
10. Kent Hotel
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11. Alesta Seaside Residence
12. Şehzade Apart Otel
13. Caretta Apart Hotel
14. Uras Beach Hotel
15. Sea Valley Lodge
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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