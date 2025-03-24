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Fethiye Bayram Otelleri! Muğla'nın İncisi Fethiye’de Unutulmaz Tatil İçin Uygun Fiyatlı Otel Önerileri

Fethiye Bayram Otelleri! Muğla'nın İncisi Fethiye’de Unutulmaz Tatil İçin Uygun Fiyatlı Otel Önerileri

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 16:38

Deniz, kum ve güneş denilince akla gelen ilk yerlerden birisi Fethiye oluyor. Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken tatilini Ege'de geçirmek isteyenler için Muğla'nın Fethiye ilçesinde cazip fırsat sunuyor. İşte Fethiye Bayram Otelleri.

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1. Reddoors Suites

1. Reddoors Suites

Fethiye tatiliniz için Redddors’u tercih ederseniz büyük ihtimalle odanızdan çıkmak istemeyeceksiniz. Çalışanlar misafirleriyle ilgili ve güler yüzlüler. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres:Cumhuriyet, Atatürk Cd. 38 sokak D:No:18, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 05335800206

Instagram: @reddoorssuitesseaview

Ziyaretçi Yorumu: “Fethiye'de mükemmel bir butik otel her geldiğimiz ilk  tercihimiz oluyor. Otelin sahibi konakladığımız tüm süreçte bizzat alakadar olmasıda gayet hoş manzarası ve hizmetinden biz çok memnun kaldık.”

2. Ece Marina Suit

2. Ece Marina Suit

Öyle bir işletme düşün ki Fethiye tatiliniz için sizin adınıza her şeyi düşünüyor. Kendinize ait bir ev gibi hissedip keyifle tatil yapacağınız bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Karagözler, Fevzi Çakmak Cd. No:23, 48300, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05523348988

Instagram: @ecesuites

Ziyaretçi Yorumu: “Gerçekten çok güzel temiz eviniz gibi kalabilirsiniz. Çok teşekkür ederim her şey için güler yüzünüz ve güzel düşüncelerinizden. Herkese tavsiye ederim. Fethiye'ye yolunuz düşerse kesin kalın ☺️.”

3. Mara Palace Hotel

3. Mara Palace Hotel

Fethiye merkezde bulunan Mara Palace Hotel'in sonsuzluk havuzu ve teras manzarasıyla kendinize ‘neden daha önce buraya gelmedim’ diyeceksiniz. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Cumhuriyet, 504. Sk. No:8, 48303 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02526146722

Instagram: @marapalacefethiye

Ziyaretçi Yorumu: “Burayı bulduğumuz için kendimi çok şanslı hissediyorum. Odaların genişliği ve rahatı harikaydı. Fethiye’nin tam merkezindeydi ve ulaşımda hiç sorun yaşamadık. Bir de sonsuzluk havuzu müthiş bir detay olmuş. Havuzda denize karşı gün batımı izlemek çok güzel bir deneyim oldu bizim için.”

4. Woynpoint Villas Fethiye

4. Woynpoint Villas Fethiye

Yardımsever ve güler yüzlü personeli, her şeyin taze olduğu güzel kahvaltıları ve konumuyla Woynpoint Fethiye sayesinde tatilinizin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. 

Adres: Cumhuriyet, 501. Sk. No: 24, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05553998885

Instagram: @woynpointvillas

Ziyaretçi Yorumu: “Harika bir otel. Her şey yeni ve düzenli. Restoranlar, mağazalar ve denize yakın konum. Personel çok yardımsever ve güzeldi. Şiddetle tavsiye ediyorum.”

5. Katranci Park Hotel

5. Katranci Park Hotel

Fethiye’de hizmet veren Katrancı Park Hotel, aile boyu huzurlu vakit geçirebileceğiniz bir yaz tatili adresi olarak öne çıkıyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Cumhuriyet, 503. Sk., 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02523500416

Instagram: @katranciparkhotel

Çalışanlar genel olarak ilgili ve güler yüzlüylü. Çok memnun kaldık seneye tekrar gitmeyi düşünüyoruz kesinlikle kafa dinleyip dinlenmek için gidiyorsanız tavsiye ederim.

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6. S3 King Residence

6. S3 King Residence

Bir tatilden ne bekliyorsanız hepsi burada diyeceğimiz S3 King Residence’de konaklayan misafirler sonraki sene için tatil planlarını yine Fethiye için yapıyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Cumhuriyet, 504/1. Sk. No:15, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02526143631

Instagram: @s3kingresidence

Ziyaretçi Yorumu: “Harika bir tesis, konumu merkezde. Eşyalar çok yeni. Odada ütü, mini ütü masası, çamaşır makinesi, çaycı, fırın, ocak her şey var. Odaları oldukça geniş ve rahat. Küçük bir balkonu var rahatlıkla sigara içebiliyorsunuz. Fethiye merkezde konaklamak istesem kesinlikle tekrar tercih ederim.”

7. Yeniçeri City Hotel

7. Yeniçeri City Hotel

İhtiyaç olabilecek tüm noktalara yürüme mesafesinde olan Yeniçeri Hotel tam bir fiyat performans işletmesi ve personel çok yardımcı. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Cumhuriyet, Gaffar Okkan Cd. No:10, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02526121100

Instagram: @yenicericityhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Otel Fethiye’nin tam kalbinde.  Konum olarak temizlik oda rahatlığı çok iyi şans eseri 1 gece konaklama imkanımız oldu. 1 gece daha kalabilsek kalırdık. Bayram olduğu halde fiyatı da uygundu.”

8. Mykonut Apart Hotel

8. Mykonut Apart Hotel

Mykonut Apart Fethiye tatilinizde size gereken her şeyi odalarında bulundurduğu için  size sadece tatilinizin keyfini çıkarmak kalıyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Tuzla mahallesi 535 sokak No :3, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05340807532

Instagram: @mykonutapartotel

Ziyaretçi Yorumu: “3 kişi bir gece konakladık. Google yorumlara bakarak geldik.  Fiyat olarak uygun. Beklediğimizden çok daha iyi çıktı. Oda eşyalar yatak çarşaf havlu hepsi temizdi. Apart olduğu için buzdolabı ocak  ve mutfak malzemeleri her şey vardı rahatlıkla yemek yapabilirsiniz. Konumu sahile merkeze  yakın yürüyerek gezebilirsiniz. Otel önü yola park ettik Park problemi yaşamadık.”

9. Kayi Otel

9. Kayi Otel

Fethiye merkeze ve gerekli diğer yerlere oldukça yakın olan Kayi Otel ister beğenerek ister tesadüf olsun memnun ayrılacağınız bir işletme. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tuzla, 538. Sk. No:20, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02526147766

Ziyaretçi Yorumu: “Günübirlik gittiğimiz Fethiye gezimizde gelmişken balık pazarında yemek yiyelim fikrinden sonra alelacele otel aradık. Gece içeriz diye balık pazarına yakın olsun istedik. Tesadüfen bulduk burayı konum olarak sahilde. Otel inanılmaz derecede temizdi.”

10. Kent Hotel

10. Kent Hotel

Gelenlerin çoğunluğu ‘sanki kendi evimizdeyiz’ diyerek Fethiye tatilinde Kent Hotel’i tercih ediyor. Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Tuzla, Kent Hotel, Sadi Pekin Cd. No:15, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02526120242

Instagram: @kentotelfethiye

Ziyaretçi Yorumu: “Çok şık ve temiz, geniş odası var. Kliması, televizyonu ve buzdolabı harika kullanışlı. Odada her şey var, sabun, tuvalet kağıdı, şampuan, sıcak su gerçekten sıcak hem de Kasım ayında. Ne istediğinize bağlı, biz ev ortamı istedik ve bulduk. Ve gerçekten sakın bir ortam var, teşekkürler işveren.”

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11. Alesta Seaside Residence

11. Alesta Seaside Residence

Alesta Seaside açık büfe kahvaltısı, konforu, temizliği ve sayamayacağım birçok artısıyla Fethiye tatiliniz için gönül rahatlığıyla tercih edeceğiniz bir işletme. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Foça, Barış Manço Bulv. No: 107 A/A, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02526137700

Instagram: @alestaseaside

Ziyaretçi Yorumu: “Yeni temiz konforlu bir otel fiyatı kalitesine göre çok uygun tereddüt etmeden kalabilirsiniz kahvaltı açık büfe kahvaltı malzemeleri kaliteli sahile çok yakın banyo tuvalet oda çok temiz.”

12. Şehzade Apart Otel

12. Şehzade Apart Otel

Konum olarak hem merkezde ama aynı zamanda sakin bir işletme olan Şehzade Apart Otel sayesinde her sene tatilinizi Fethiye’de yapmak isteyeceksiniz. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Foça, 985. Sokak, Barış Manço Blv. No:21, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 05334333776

Instagram: @sehzadeapart

Ziyaretçi Yorumu: “Fethiye’de temiz nezih sakin ve en önemlisi güvenilir bir apart arıyorsanız mutlaka buraya gelin. Her yere yakın havuzu büyük gece bağıran taskinlik yapan asla yok. Tam bir aile ortamı. Deniz bey ve eşi Şehzade hanım sizi mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapıyor…Şehzade hanımın tatlıları Deniz beyin muhteşem sohbeti yaşanmaya değer…”

13. Caretta Apart Hotel

13. Caretta Apart Hotel

Manzarası ve terasıyla, güler yüzleri ve yardımlarıyla Fethiye tatilinizde tercih edeceğiniz bir yer Caretta Apart Hotel. Hotel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Foça, Mehmet Akif Ersoy Cd. 38. Sokak D:49, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05058215582

Ziyaretçi Yorumu: “Çalış plajına 5 dk yürüme mesafesinde ama huzurlu sakin bir otel. Havuzu bir apart için büyük, personel güler yüzlü Can amca ve ailesi çok yardımsever kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Odalar oldukça geniş tek eksik odalarda biraz nem kokusu oluyor başka problem yaşamadık. Fethiye ye gittiğimde tekrar tercih edeceğim bir yer.”

14. Uras Beach Hotel

14. Uras Beach Hotel

Yemekleri, özellikle kahvaltıları, yardımsever personeli ile tam bir fiyat performans işletmesi olan Uras Beach Fethiye tatilinizi keyifli hale getirecek. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Foça, Calıs Plajı Aegean Region, 1085. Sk. No 19, 48300 Fethiye/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02522412442

Instagram: @urasbeachhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Eşimle beraber bir gece konakladık. Harika bir deniz manzarası var. Odalar yeni ve genel anlamda temiz bir otel. Hele resepsiyondaki arkadaşlara bayıldık. İkisine de ayrı ayrı teşekkür ederiz. Çok yardımsever ve Güleryüzlüler. Tekrar mutlaka geleceğiz .”

15. Sea Valley Lodge

15. Sea Valley Lodge

'Sea Valley Lodge Fethiye’nin güneybatısında yer alan Faralya Köyü sınırları içerisinde bulunan eşsiz doğal güzelliklerine sahip bakir Kabak Koyu’ndadır. Muhteşem günbatımı manzaraları, harika denizi ve enfes doğası ile şehrin kalabalığından uzaklaşıp kendinize yakınlaşacaksınız.' Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Faralya Mahallesi, Kabak Sokak No:45 Faralya – Fethiye / Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 4444388

Instagram: @seavalleylodge

Ziyaretçi Yorumu: “__Otelin denize ulaşımı iyi, tesisin imkânları iyiydi, denize yakındı, havuzu güzeldi, yemekler güzeldi, çalışanları iyiydi, bölgenin doğası çok iyiydi.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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