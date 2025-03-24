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Kapadokya Bayram Otelleri! Büyüleyici Peri Bacaları'nın Eşsiz Manzarasıyla Çevrili Kapadokya'da Otel Fiyatları

Kapadokya Bayram Otelleri! Büyüleyici Peri Bacaları'nın Eşsiz Manzarasıyla Çevrili Kapadokya'da Otel Fiyatları

Nevşehir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.03.2025 - 13:42

Oluşumu milyonlarca yıl süren, insan yerleşiminin ise Paleolitik dönemlere dayandığı Kapadokya'da tarihi bir tura hazır olun. Her köşesinde tarihin eşsiz dokusuyla ve doğanın zarafetiyle karşılanacağınız bölgede Peribacaları'nın büyüleyici manzarası sizi de saracak. Burada unutulmaz bir tatil yaşamayı hayal ediyorsanız, 'Kapadokya’da nerede kalınır?' sorusuna da cevap bulmalısınız. Geleneksel ile modern mimarinin bir araya geldiği mağara otellerden butik işletmelere envaiçeşit seçeneğin bulunduğu bölgede sizin için 15 oteli inceledik. 

Peki, Kapadokya Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Kapadokya'da konaklama ücretleri ne kadar? 

İşte, bayramı Kapadokya'da geçirmek isteyenler için otel fiyatları...

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1. Museum Hotel

1. Museum Hotel

2013 yılından beri her yıl yeni bir ödül kazanan Museum Hotel, Robb Report'un Dünyadaki En İyi 50 Lüks Oteli arasında yer alıyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferi ve müze konseptiyle sizi sarıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Tekeli mah. Eski, Göreme Cd. No.1, 50240 Nevşehir

Konum için tıklayın

Instagram: @museumhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Kapadokya'daki konaklamam tam anlamıyla büyülüydü! Geldiğim andan itibaren, kendimi evimdeymiş gibi hissettiren sıcak bir misafirperverlikle karşılandım. Muhteşem manzaralar, birinci sınıf hizmet ve benzersiz mağara tarzı konaklama birimlerinin birleşimi, burayı rüya gibi bir yer haline getiriyor. Bu büyülü bölgeyi ziyaret eden herkese şiddetle tavsiye ederim!”

2. Aja Cappadocia Hotel

2. Aja Cappadocia Hotel

Kapadokya'nın kalbi olan Ürgüp'de, Kızılçukur Vadisine yakın bir konumda yer alan Aja Cappadocia Hotel’de sabahları erkenden balonların kalkışını izleyebilirsiniz. Tarihi konakta unutulmaz bir tatil sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Duayeri, Lozan Sk. No:22, 50400 Ürgüp/ Nevşehir

Konum için tıklayın

Instagram: @ajacappadociahotel

Ziyaretçi Yorumu: “Otel çok güzel, temiz ve çok ilgililer gezebileceğimiz yerleri tek tek anlatıyorlar yemekleri de çok lezzetli her şey için teşekkürler.”

3. Village Cave House Hotel

3. Village Cave House Hotel

Village Cave House Hotel, konuklarına volkanik vadiler ve Peribacalarının muhteşem manzarası eşliğinde yerel bir mağara oyma aile evinde konaklama imkanı sunuyor! Geçmişin yeni yüzünde eşsiz bir tatil sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Gafelli Mahallesi, Ünlü Sokak , No:18 Göreme/ Nevşehir

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Instagram: @villagecavehouse

Ziyaretçi Yorumu: “Vadinin muhteşem manzarası odadan harikaydı, özellikle sabahları sıcak hava balonlarıyla dolu unutulmaz gökyüzü manzarası. Oda konforluydu, mağara evinde konaklamak mutlaka deneyimlenmesi gereken bir şey. Personel güler yüzlü ve misafirperverdi. Kesinlikle paranızın karşılığını fazlasıyla alacağınız bir konaklama!

4. Balloon Cave Hotel

4. Balloon Cave Hotel

Konum olarak Kapadokya’ya geldiğinizde görmeniz gereken pek çok yere yakınlığı, temizliği ve konforuyla Balloon Cave Hotel, aradığınız adres olabilir. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Isalı Gaferli Aydınlı Mah. Ragıp Üner Cad. No:23/1   50180 Göreme Nevşehir

Konum için tıklayın

Instagram: @ballooncavehotel

Ziyaretçi Yorumu: “Göreme Açık Hava Müzesi'ne 15 dakikalık yürüme mesafesindeki bu otel, yoldan geçen bir turistin isteyebileceği tüm konforları sunuyor. Yemekler mükemmel, Türk mutfak geleneklerini takip ediyor, havuz temiz, personel ücretsiz havlu sağlıyor ve size menüden yiyecek ve içecek servisi yapıyor. Sıcak hava balonlarını gözlemleyebileceğiniz harika bir terasta restoran hizmeti var. Otel ayrıca turlar, temiz ve konforlu odalar sunuyor, İtalya'daki Sassi of Matera'daki odaları anımsatıyor, tüf ocaklarında inşa edilmiş, gerçekten orijinal mobilya. Personel çok nazik.”

5. The Loop Cappadocia

5. The Loop Cappadocia

Manzarası, yemekleri ve doğal çiftlik mahsülleri ile hazırlanan kahvaltısıyla bayılacağınız The Loop Cappadocia sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Yukarı, 112. Sk No:46, 50500 Avanos/ Nevşehir

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Instagram: @theloop_cappadocia

Ziyaretçi Yorumu: “Güzel otel. Sabahları Kapadokya'nın ve sıcak hava balonlarının muhteşem manzarası. Otelin kendisi de muhteşem. Tarihi bina henüz modern bir dokunuşa ve kendi odasında konaklamaya sahip. Servis birinci sınıftır. Kesinlikle tavsiye ederim.”

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6. Uçhisar Kaya Otel

6. Uçhisar Kaya Otel

Uçhisar Kaya Otel, dünyanın ilk kaya oyma mağara butik oteli olarak inşa edildi. Nevşehir Havaalanı'na 30 kilometre mesafedeki otelde açık ve kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odaları ve şehrin manzarasıyla taçlanan restoranlar yer alıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Adnan Menderes Cad. No:15 Uçhisar/ Nevşehir/ Türkiye

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Instagram: @uchisarkayahotel

Ziyaretçi Yorumu: “Bu tarihi bir mağara otel. Odalar küçük, tıpkı çoğu mağara otel gibi. Manzara mükemmel ve sabahleyin sıcak hava balonlarının yükselişini görebilirsiniz.”

7. Nova Cave Hotel

7. Nova Cave Hotel

Nova Cave Hotel, şehrin tarihi dokusunu hissederek dinleneceğiniz eşsiz bir konuma sahip. Aynı zamanda Kapadokya turları, Türk gecesi, balon turu ve at binme etkinlikleri ile de eğlencenin adresi. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Eski Mah, Şeker Çeşme Sk. No:23, 50650 Ortahisar/Ürgüp/Nevşehir

Konum için tıklayın

Instagram: @novacavehotel

Ziyaretçi Yorumu: “Hizmet, kalite ve çalışanların ilgisi yönüyle harikaydı. Çalışanlar oldukça ilgili ve Güler yüzlüydü. Ürgüp’te kalıp buranın birkaç katı para vermektense burası gezme yerlerine de yakınlığı itibariyle oldukça idealdi.”

8. Pearl Of Cappadocia

8. Pearl Of Cappadocia

Nevşehir'in modern yüzü, Pearl Of Cappadocia şehir merkezindeki konumuyla tercih ediliyor. Şık ve konforlu otel, Erciyes dağı kayak merkezine ise 55 dakika mesafede. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Cumhuriyet, Zelve Cd. no:61, 50500 Avanos/Nevşehir

Konum için tıklayın.

Instagram: @pearlofcappadocia

Ziyaretçi Yorumu: “Güzel bir hotel, kahvaltısını çok beğendim ellerinize sağlık. Odalar gerçekten çok ferahtı manzarası ise gerçekten büyüleyiciydi.”

9. Arinna Cappadocia

9. Arinna Cappadocia

Tarihi 1850'lere dayanan Arinna Cappadocia, Göreme'nin benzersiz atmosferinde; geleneksel mimarinin modern dokunuşlarla tasarlanmış konforunu konuklarına sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Aydınlı Mahallesi, Aydınlı Sk. 25/A,Göreme/Nevşehir

Konum için tıklayın.

Instagram: @arinnacappadocia

Ziyaretçi Yorumu: “Yataklar rahattı ve mağara odası yeni bir deneyimdi. Teras kahvaltısı güzeldi ve manzaralar muhteşemdi - balonlar, peri bacaları ve etrafımızda çeşitli teraslar. Bu kadar yüksekten gece manzaraları büyülüydü. Alışveriş ve keyifli restoranlar için ana caddelere kısa bir yokuş aşağı yürüyüş. Personel çok yardımsever ve bilgiliydi. Kesinlikle tavsiye ederim.”

10. Tafana Cave Stone Lodge Hotel

10. Tafana Cave Stone Lodge Hotel

1870'li yıllarda 'Aşağı Ev' olarak bilinen Tafana Cave Stone Lodge Hotel, konuklarına ev sıcaklığında ve konforlu bir tatil sunuyor. Doğal taştan uyulan mağara odalarında benzersiz bir deneyim sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Temenni Mah. Şehit Cem Bul Cd. NO:23, 50400 Ürgüp/ Nevşehir / Kapadokya

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Instagram: @pearlofcappadocia

Ziyaretçi Yorumu: “Küçük, şirin ve çalışanları güler yüzlü tertemiz bir otel. Aileyle gideceklere özellikle tavsiye ederim. Personelin çocuklarıma olan ilgisi ve diyaloğu gerçekten mutluluk vericiydi. Kapadokya bölgesine tekrar gitsem ilk tercihim olur. İlk defa tatildeyken kendimi evimde hissettim. Tüm çalışanlara teşekkür ederim. 👏👏👏”

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11. Pegas Cave Suites

11. Pegas Cave Suites

Vegas Cave Suites Kapadokya’nın büyüsüyle bezenmiş bir işletme. Eşsiz mağara mimarisine sahip otel, içeri girer girmez huzur bulmanızı sağlıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Duayeri, Lozan 1 Sokak No: 8, 50400 Ürgüp/ Nevşehir

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Instagram: @pegascavesuites

Ziyaretçi Yorumu: “Her şey çok güzeldi ekip çok misafirperver kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz temizlik ve kahvaltı da yeterliydi, hayvan dostu güzel bir otel yine gitmek isterim.”

12. Exedra Hotel Cappadocia

12. Exedra Hotel Cappadocia

Kapadokya'nın kalbinde rüya gibi zamanlar geçirmek isteyenlerin tercihleri arasında Exedra Hotel Cappadocia da yer alıyor. Exedra adını Antik Roma'da filozofların buluşma yerinden alan otel konuklarına eşsiz bir deneyim sunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Eski Mahallesi, Kapadokya Caddesi No:11, 50650 Ortahisar /Ürgüp/ Nevşehir

Konum için tıklayın

Instagram: @exedracappadocia

Ziyaretçi Yorumu: “Tarih, lüks ve konforun birleşimi gerçekten olağanüstüdür. Odalar, eşsiz Kapadokya manzarasının muhteşem manzaralarını sunan güzel bir tasarıma sahiptir. Personel inanılmaz derecede dikkatlidir ve her ayrıntının mükemmel olduğundan emin olur. Exedra Cappadocia Hotel mükemmel bir seçimdi. Tavsiye edilir!__”

13. Casa Di Cappadocia Hotel

13. Casa Di Cappadocia Hotel

1900'lerde bir aile konağı olarak kullanılan Casa Di Cappadocia Hotel, gizli bahçesiyle adeta şehrin huzurlu atmosferine açılan bir kapı. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Yukarı Mahalle, Seyit Ahmet Sokak No: 4, 50240 Uçhisar/ Nevşehir 

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Instagram: @casadicappadociahotel 

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar çok temizdi ev misali her şey düşünülmüş odada eksik hiç yoktu. Kahvaltısı muhteşemdi güler yüzlü ve samimidiydi o kadar yer gezip geldik böyle bir yerde kalmadık her şey için teşekkürler.”

14. Safran Cave Hotel

14. Safran Cave Hotel

Tarihi bir konak, güler yüzlü hizmet, konumu ve tamamen organik yiyeceklerle hazırlanmış lezzetleriyle Safran Cave Hotel Kapadokya’da size unutulmaz anılar yaşatacak. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Göreme Kasabası Orta Mahalle, Kağnı Yolu Sk. no:3, 50180 Nevşehir

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Instagram: @safrancavehotel 

Ziyaretçi Yorumu: “3 gece ve 4 gün kaldık. Çalışanlar güler yüzlü ve çok kibarlar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Kahvaltı son derece güzel ve hersey çok taze. Yine Kapadokya'ya gelirsek kesinlikle burada kalırım. Otelin konumu süper.”

15. Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel

15. Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel

Yunak Evleri, antik bir Ürgüp köyünde dağ kayalığına oyulmuş bir mağara otel olarak hizmet veriyor. Tarihi 5. ve 6. yüzyıla dayanan otel içerisinde el yapımı mobilyalar ve dışarıda eşsiz bir manzara ile konuklarını karşılıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Yunak Mahallesi 50400Ürgüp/ Nevşehir Türkiye

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Instagram: @yunakevleri

Ziyaretçi Yorumu: “Yunak Evleri Interior Pool Süit özel havuzlu odasında konakladık. Personel ilgisi, karşılama, temizlik, restoran hizmetleri ve hemen her anlamda memnun kalabilirsiniz. Oda içerisinde havuz yeterince geniş, pek çok havlu ile desteklenmiş ve her türlü havuz ile ilgili hizmet fazlasıyla karşılanmıştı. Kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir oda. Teşekkürler Yunak!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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