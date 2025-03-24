Kapadokya Bayram Otelleri! Büyüleyici Peri Bacaları'nın Eşsiz Manzarasıyla Çevrili Kapadokya'da Otel Fiyatları
Oluşumu milyonlarca yıl süren, insan yerleşiminin ise Paleolitik dönemlere dayandığı Kapadokya'da tarihi bir tura hazır olun. Her köşesinde tarihin eşsiz dokusuyla ve doğanın zarafetiyle karşılanacağınız bölgede Peribacaları'nın büyüleyici manzarası sizi de saracak. Burada unutulmaz bir tatil yaşamayı hayal ediyorsanız, 'Kapadokya’da nerede kalınır?' sorusuna da cevap bulmalısınız. Geleneksel ile modern mimarinin bir araya geldiği mağara otellerden butik işletmelere envaiçeşit seçeneğin bulunduğu bölgede sizin için 15 oteli inceledik.
Peki, Kapadokya Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Kapadokya'da konaklama ücretleri ne kadar?
İşte, bayramı Kapadokya'da geçirmek isteyenler için otel fiyatları...
1. Museum Hotel
2. Aja Cappadocia Hotel
3. Village Cave House Hotel
4. Balloon Cave Hotel
5. The Loop Cappadocia
6. Uçhisar Kaya Otel
7. Nova Cave Hotel
8. Pearl Of Cappadocia
9. Arinna Cappadocia
10. Tafana Cave Stone Lodge Hotel
11. Pegas Cave Suites
12. Exedra Hotel Cappadocia
13. Casa Di Cappadocia Hotel
14. Safran Cave Hotel
15. Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel
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