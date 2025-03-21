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Ayvalık Bayram Otelleri! Unutulmaz Bir Tatil İçin Ayvalık, Sarımsaklı ve Cunda Adasında Otel Fiyatları

Ayvalık Bayram Otelleri! Unutulmaz Bir Tatil İçin Ayvalık, Sarımsaklı ve Cunda Adasında Otel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 08:58

Balıkesir’in göz bebeği Ayvalık'ta tatil için otel arıyorsanız, Alibey Adası (Cunda), Sarımsaklı ve Küçükköy'de eşsiz oteller arasında zorlu bir seçim yapmanız gerekecek. Arnavut kaldırımlı sokaklarında cumbalı Rum evler arasında gezmeye hazır olun. Huzurun şehir Ayvalık'ta aradığınız kriterlere uygun lüks otellerden butik otellere envaiçeşit seçenek var. Peki, Ayvalık Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Ayvalık'ta konaklama ücretleri ne kadar? 

İşte, bayramı Ayvalık'ta geçirmek isteyenler için otel fiyatları...

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1. Cunda Uygulama Oteli

1. Cunda Uygulama Oteli

Ayvalık'ta denizin huzuruyla buluşmak isteyenler için Lale Adası'ndaki eşsiz konumuyla Uygulama Oteli, Kara Ada, Yumurta Ada, Kalemli Adası ve Taş Ada manzarası eşliğinde konuklarını ağırlıyor. 170 adet odası bulunan otelde yüzme havuzu ve çocuk havuzu bulunuyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Mithatpaşa Mahallesi 20156 Sokak No 26 Lale Adası Ayvalık/BALIKESİR

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Burada harika bir konaklama geçirdik. Çocuklarımız oteli, havuzu ve tüm yemekleri sevdiler. Odalar tatillerimizde kaldığımız en büyük odalardı ve harikaydı.”

2. Berk Otel & Resort

2. Berk Otel & Resort

Rum kültürünün mimarisinin izlerini taşıyan Berk Otel, 20.000 metrekarelik bir tesise sahip. Sarımsaklı sahiline hakim konumu ve uçsuz bucaksız mavinin huzuruyla konuklarını bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Atatürk Bulvarı Kahramanlar Mah. Kumsal Sok No:1 Sarımsaklı Ayvalık/ Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @buyukberkotel

Ziyaretçi Yorumu: “Harika bir konum, yolun karşısına geçince plaj oradaydı. (Plaj ıssızdı ama sezon dışıydı), Personel çok misafirperver ve yardımseverdi.”

3. Cunda İlios

3. Cunda İlios

1861 yılında inşa edilen Cunda İlios, Türk ve Rum kültürün birleştiği bir kimliğe sahip. Modern bir Rum evinde güneşli ve yemyeşil bahçenin içinde 7 odasıyla konuklarını ağırlıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres:  Namık Kemal District, Hacılar Street, No:19 Cunda/ Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @cundailios

Ziyaretçi Yorumu: “Güzel bir yer, iyi ve temiz, bize hizmet eden çok hoş insanlar var. Tekrar orada olacağım, teşekkür ederim 🌺🙏🏾”

4. Çamlık 87 Otel

4. Çamlık 87 Otel

Otelde konaklamaya değil de misafirliğe gitmişsiniz hissi verecek Çamlık 87 Otel manzarası ve güzel kahvaltısıyla sizleri de bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Sefa Çamlık, İnönü Cd. No: 87/A, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @camlik87hotel

Ziyaretçi yorumu: “Ayvalık’ta otopark sorunu olmayan nadir otellerden biri. Denize sıfır ve panoramik manzara sunuyor size. Odalar yenilenmiş. Kahvaltısı yeterli. Uygun fiyatlı ve tertemiz bir otel. Hepsinden önemlisi işini bilen, çalışkan ve güler yüzlü personel. Teşekkür ederim.”

5. CavlıHane 1885 Ayvalık

5. CavlıHane 1885 Ayvalık

CavlıHane, Ayvalık'ta tarihi dokusunu koruyan bir mekan. 3 yıldızlı olmasına aldanmayın gerek ilgi gerek hizmet 5 yıldızlı otel konforunda. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hayrettin Paşa Mahallesi13 Nisan Caddesi 18. Sokak No: 24 - Ayvalık/ Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @cavlihane1885

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar o kadar temiz ki mis gibi beyaz sabun kokuyor sahipleri de çok samimi güler yüzlü özellikle Semih bey bizimle çok güzel ilgilendi her şey mükemmel şiddetle tavsiye ederim.”

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6. Orchis Otel

6. Orchis Otel

Mekanın konumu, dizaynı, personeli, yemekleri ve odaları ile oldukça beğenilen Orchis Otel’e müzedeymiş gibi bakmaya doyamayacaksınız. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hayrettin Paşa, Barbaros Cd. 10. Sk., 10400 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @orchisotel

Ziyaretçi Yorumu: “Harika bir otel. Yenilenmiş ve daha lüks hale getirilmiş ama ana ezgilerini kaybetmemiş. Ayvalıkın göbeğinde ve paralı bir otoparkın hemen yanında. Çevresinde marketler ve tavernalar mevcut. Ayrıca Ayvalık içerisine yürüyüş yapmak isteyenler için hemen geçiş sunan konumu var. Personeli kibar, kahvaltıları çok güzel. Kesinlikle tavsiye olunur.”

7. Olea Leya Butik Otel

7. Olea Leya Butik Otel

İlk defa Ayvalık'a gelenlerin şehrin tarihi dokusuyla tanışabileceği Olea Leya Otel, geçmişe yolculuğun modern yüzü olacak. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Zekibey, Zafer Sk. No:18, 10400 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın.

Instagram: @olea_leya

Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel bir konak, tertemiz odalar. Derya Hanım’a güleryüzü ve yapıcı tavrı için teşekkür ederiz. 🙏”

8. Cunda Özerbey Konağı

8. Cunda Özerbey Konağı

Zeytin ağaçlarının arasında ferah bir bahçede huzur bulacacağınız Özerbey konağı Cunda’da size unutulmaz bir tatil sunacak. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Namık Kemal Mah. Üçkuyular Cd. No:19 Cunda

Konum için tıklayın

Instagram: @cunda_ozerbeykonagi

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar tertemiz, kahvaltı doyurucu ve leziz. Başta Zeynep hanım olmak üzere bütün ekip güler yüzlü. Misafir gibi ağırlandık.”

9. Apart Otel Ege

9. Apart Otel Ege

Otel sahiplerinin gelen misafirlerine aileden biri gibi davrandığı, otelin üst manzarasına doyum olmayan Apart Otel Ege, Ayvalık tatiliniz için sizi bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Şirinkent mevki Zübeyde Hanım Cad.9.Sok.No:2 Ayvalık / Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @ege_apart_ayvalik

Ziyaretçi Yorumu: “Arkadaşlarımla mükemmel bir tatil geçirdik. Havuzu odaları tertemiz, yoldan karşıya geçince hemen özel olan plajı mevcut. Ayriyeten en çok bahçeyi beğendim akşam saati serinlikte oturup sohbeti harika oluyor. Tekrar her şey için teşekkür ederiz.”

10. Küçükköy Otel

10. Küçükköy Otel

Mavi ile yeşilin kavuştuğu Küçükköy Otel, Sarımsaklı ile Ayvalık arasında Küçükköy'de konuklarını ağırlıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Küçükköy, Dumlupınar Cd. No:16, 10410 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @kucukkoyotel

Ziyaretçi Yorumu: “Rahat, konforlu, güzel dekor ve her zaman yardım etmeye istekli güler yüzlü personel. Köyün sunduğu her şeye çok yakın.”

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11. Frangante Hotel

11. Frangante Hotel

Rum mimarisinin izlerini taşıyan bir taş evin otel hali olan Frangante Hotel, 13 yaşından küçük çocukları otele almıyor bilginiz olsun. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Mithat Pasa Mah. Mektep Sokak No:17 Cunda, 10405 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @cundafragrantehotel

Ziyaretçi Yorumu: “Eşim ve kızımla 3 gece kaldığımız süre içerisinde bizleri en iyi şekilde ağırlamak için ellerinden gelen her şeyi yapan Nimet Hn. ve tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Çok temiz bir otel, misafir memnuniyeti odak noktaları. Kesinlikle tavsiye ederim.”

12. Masmavi Otel

12. Masmavi Otel

Adı gibi masmavi deniz manzarasıyla Cunda’nın en şirin otellerinden biri olan Masmavi Otel, rüya gibi tatil için konuklarını bekliyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Mithatpaşa Mahallesi, Mevlana Caddesi, No : 86 Yeni Yol , Cunda - Ayvalık Balıkesir

Konum için tıklayın.

Instagram: @masmaviotel

Ziyaretçi Yorumu: “Ferah, temiz, hijyen ve manzarası ile çok rahat ettiğimiz bir odası,  güler yüzlü ve samimi bir ilgi ve karşılama.  Kendilerine teşekkür ediyorum.”

13. Ayvalık Cihan Otel

13. Ayvalık Cihan Otel

Denize nazır konumuyla Ayvalık Cihan Otel, odanızdan gün batımını izleyebileceğiniz eşsiz bir konuma sahip. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Fevzipaşa - Vehbibey, Atatürk Blv. 3. Sk. No:7, 10400 Ayvalık/ Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @ayvalikcihanotel

Ziyaretçi Yorumu: “Müthiş, müşteri olduğumuzu hatırlatan, samimi bir işletme çok mutlu olduk. Şiddetle tavsiye edilir.”

14. Cunda Labris Otel

14. Cunda Labris Otel

Girit göçmeni bir ailenin işlettiği Cunda Labris Otel, doğanın huzurunun buluştuğu noktada. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Namık Kemal Mahallesi, 15 Eylül Caddesi, Bayır Sokak, No:73-79. Alibey Adası. Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @cundalabrisotel

Ziyaretçi Yorumu: “Kapı körfez manzaralı bir terasa açılıyordu ve eğer istersek yüzmek için oraya yürüyebiliyorduk. Konum, şehrin dışında, sakin bir yerleşim bölgesindeydi, bu yüzden uykuyu engelleyecek çok az gürültü vardı.”

15. Bacacan Otel

15. Bacacan Otel

Bacacan Otel, Ege Deniz'ine sıfır konumuyla şık ve huzurlu bir atmosferde şehrin merkezinde konuklarını ağırlıyor. Fiyat bilgisi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi No:225 Ayvalık/Balıkesir

Konum için tıklayın

Instagram: @bacacanotelayvalik

Ziyaretçi Yorumu: “Teşekkürler! İniş için harika bir yer, İzmir'den İstanbul'a giderken mola vermek için burada durdum. Harika personel ve yemek yemek ve dolaşmak için harika bir konum. Bizi evimizde hissettirdiğiniz için teşekkürler. Tekrar ziyaret etmek için sabırsızlanıyorum.”

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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