Ayvalık Bayram Otelleri! Unutulmaz Bir Tatil İçin Ayvalık, Sarımsaklı ve Cunda Adasında Otel Fiyatları
Ayvalık Bayram Otelleri! Unutulmaz Bir Tatil İçin Ayvalık, Sarımsaklı ve Cunda Adasında Otel Fiyatları
Balıkesir’in göz bebeği Ayvalık'ta tatil için otel arıyorsanız, Alibey Adası (Cunda), Sarımsaklı ve Küçükköy'de eşsiz oteller arasında zorlu bir seçim yapmanız gerekecek. Arnavut kaldırımlı sokaklarında cumbalı Rum evler arasında gezmeye hazır olun. Huzurun şehir Ayvalık'ta aradığınız kriterlere uygun lüks otellerden butik otellere envaiçeşit seçenek var. Peki, Ayvalık Bayram otelleri fiyatları ne kadar? Ayvalık'ta konaklama ücretleri ne kadar?
İşte, bayramı Ayvalık'ta geçirmek isteyenler için otel fiyatları...
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1. Cunda Uygulama Oteli
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2. Berk Otel & Resort
3. Cunda İlios
4. Çamlık 87 Otel
5. CavlıHane 1885 Ayvalık
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6. Orchis Otel
7. Olea Leya Butik Otel
8. Cunda Özerbey Konağı
9. Apart Otel Ege
10. Küçükköy Otel
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11. Frangante Hotel
12. Masmavi Otel
13. Ayvalık Cihan Otel
14. Cunda Labris Otel
15. Bacacan Otel
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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