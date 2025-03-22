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Kemer Otel Fiyatları! Antalya'nın Kalbi Kemer'de Bayramda Tatil Yapılabilecek En Güzel Oteller

Kemer Otel Fiyatları! Antalya'nın Kalbi Kemer'de Bayramda Tatil Yapılabilecek En Güzel Oteller

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 14:07

Yaz aylarının en gözde rotalarından biri olan Antalya Kemer, bayram tatilinde hem doğayla iç içe olmak hem de denizin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. Kemer otel fiyatları bu dönemde yoğun ilgi görse de, her bütçeye uygun konaklama alternatifleri bulmak mümkün. Doğal güzellikleri, berrak denizi ve kaliteli otelleriyle öne çıkan Kemer, bayramda tatil planı yapanların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Eğer siz de 'Bayramda Kemer'de nerede kalınır?' ya da 'Kemer otel fiyatları ne kadar?' diye merak ediyorsanız, bu rehber tam size göre!

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1. Amsterdam Otel & Suites Kemer

1. Amsterdam Otel & Suites Kemer

Hem denize konumu hem de merkezi olmasıyla tercih edilen Amsterdam Otel ilgili personeli, konforlu odalarıyla da dikkat çekici. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için tıklayın

Adres: Merkez, Kavaklı Cd. No:8 D:2, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın.

Instagram: @amsterdamotelkemer

Ziyaretçi Yorumu: “Kemerin merkezinde mükemmel temizlikte bir butik otel.hem kahvaltısı hem genel olarak temizliği hem de çalışan arkadaşların çok iyi olması tatilimin sorunsuz geçmesini sağladı.bundan sonra kemerdeki adresim diyebilirim. Her şey için teşekkür ederim.”

2. Miyas Luxury Hotel Kemer

2. Miyas Luxury Hotel Kemer

Zengin kahvaltısı ve yemek menüsü, rahat odaları ve ilgili, güler yüzlü personeli ile Miyas Otel beklentilerinizi tamamen karşılayacak. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yapmak için telefon etmeniz gerekiyor. 

Adres: Merkez, Kavaklı Cd. NO:15, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0546 445 38 07

Instagram: @miyasluxuryhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Otel beklentimin çok üzerindeydi. Oda, çarşaflar, havlular tertemizdi. Yatak çok rahattı. Kahvaltı muhteşemdi. Personel gerçekten çok ilgili. Konum merkeze yakın.”

3. Melissa Moment Apart Otel

3. Melissa Moment Apart Otel

İster çift, ister ailece ya da tek başınıza fark etmez Melisa Part Otel Kemer’de size evinizdeki kalıyormuşçasına bir konfor verecek. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın. 

Adres: Merkez, Atatürk Cd. No:28, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0530 243 29 53

Instagram: @hotelmelisamoment

Ziyaretçi Yorumu: “Tatil için gittik çok memnun kaldık kahvaltısı, odası, bahçesi, konumu ve en önemlisi Hakan beyin ve çalışanların ilgi ve alakası 10 numara kemerdeki favorilerim arasına eklendi 👍.”

4. Forest Park Hotel

4. Forest Park Hotel

Bir yanınızda orman bir yanınızda deniz olan bu otelde tatilinizin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi, 07980 kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: (0242) 814 40 43

Instagram: @hotelforestpark

Ziyaretçi Yorumu: “Cidden çok kaliteli bir otel, her yer pırıl pırıl. Çalışanlar çok ilgili alakalı, Kemer de çok farklı otellerde kaldım ama bundan sonra hep buraya geleceğim. Hiç tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz. Kerim ve Ali beye özellikle teşekkür ederim ilgi alakaları için.”

5. Doc's Hotel Kemer

5. Doc's Hotel Kemer

Gerek merkeze yakınlığı gerek sakin ve sessiz bir yerde bulunmasıyla huzurlu bir tatil isteyenlerin tercihi Doc’s da sizde bu deneyimi yaşamak , otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Merkez Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 102. Sokak, No:32, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: (0242) 814 25 00

Instagram: @docshotelkemer

Ziyaretçi Yorumu: “Otel sakin bir konumda ve ormanın hemen dibinde, merkeze de oldukça yakın (10 dk yürüme mesafesi). Hem Kemer'de hem de yakın civarda gezilebilecek yerler mevcut (çamyuva, çıralı, fasilis, olimpos, adrasan). Oda temizliği ve kahvaltı çok iyi. Çalışanlar süper ilgili ve güler yüzlü. Ali Cenk ve Sinan Bey'lere özellikle teşekkürler ilgileri için. Fiyat performans olarak mükemmel bir tercih.”

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6. Elijah Hotel

6. Elijah Hotel

Plaja ve yürüyüş yapmak isterseniz parkurlara yakın, temiz, güzel ve doyumsuz kahvaltıları olan Elijah Hotel’de sizde konaklamak, daha fazla bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak isterseniz tıklayın

Adres: Merkez district, 165 street No:12 D:1, 07990 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0535 412 44 15

Ziyaretçi Yorumu: “Harika rahat otel. Kemer'in gürültülü yerlerinden biraz uzakta ama tam dağda yer almaktadır. Harika dağ manzaralı balkon! Kuş cıvıltısı ve temiz hava! Oda küçük ama temiz ve iyi donanımlı, nezih yeni mobilyalar, buzdolabı, kasa - ihtiyacınız olan her şey. Lezzetli taze kahvaltılar (açık büfe). Misafirperverlikleri için Tefik ve Ali'ye teşekkürler! “

7. Kaliptus Hotel

7. Kaliptus Hotel

Deniz 10 dakika uzaklıkta olan bu küçük şirin otel kemer tatilinizde bir sonraki seneye gelmenize sebep olabilir. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Merkez, Liman Cad. 106 Sokak No:4, 07990 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0533 546 72 33

Instagram: @kaliptushotel

Ziyaretçi Yorumu: “Her yere çok yakın, cana yakın çalışanlar, iyi denebilecek bir kahvaltı temiz odalar, sıkıntısız çalışan duş, klima ve mükemmel fiyat, tavsiye ederim. Geçtiğimiz yaz güzel zaman geçirdiğim bir yerdi.”

8. Viking Apart Hotel

8. Viking Apart Hotel

Açık büfesi ve yemekleriyle misafirlerini mest eden Viking Suite sadece yemekleriyle değil odaları ve konumuyla da beğeniliyor. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Merkez, Atatürk Cd. No:60, 07980 Kemer/Antalya

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Telefon Numarası: (0242) 745 04 50

Ziyaretçi Yorumu: “2-6 Eylül arası kısa bir tatil yaptık.Temiz düzenli bir otel. Personelleri kibar ve nazik. Yemekleri inanılmaz güzel bu zamana kadar gittiğimiz her otelde ac kaldığımızdan dolayı bu bizim icin çok önemliydi . Teşekkürler Viking Suite OTEL ailesi 😊.”

9. Elegance Hotel Kemer

9. Elegance Hotel Kemer

Bir tatilden bekleyebileceğiniz bütün konforun ve isteklerin bu iki yıldızlı otelde fazlasıyla olması sizi de şaşırtacak. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Merkez, 106. Sk. no:5, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: (0242) 814 32 42

Instagram: @elegancehotel

Ziyaretçi Yorumu: “İnternetten araştırdık ve yorumların olumlu olduğunu görünce bu otelde karar kıldık. İlk izlenim önemlidir gerçekten öyle. Resepsiyonda güler yüzle karşılaşıyorsunuz, otelin tanıtımı ve odaya geçiş. Sade ve zevkli döşenmiş oda insana zevk veriyor. Kahvaltı ve akşam yemeği taze, çeşit bolluğu ve doyurucu. Hele Muhammet kardeşimizin sabah akşam güler yüzü ( bütün otel personeli güler yüzlü). Ayrıca çok merkezi. Kısaca harika diyebilirim. Tekrar teşekkürler.😊”

10. Kemer Manastır Hotel

10. Kemer Manastır Hotel

İster ailenizle ister sevdiklerinizle pişman olmayacağınız aksine keyifli ve hoş zamanlar geçireceğiniz bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Merkez, Karayer Cd. No:13, 07990 Kemer/Antalya

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Telefon Numarası: 0552 814 61 07

Instagram: @manastirhotelkemer

Ziyaretçi Yorumu: “Ekonomik olarak Kemer de geçirdiğim en iyi tatildi. Otel çalışanları çok candan samimi bir aile işletmesi  çalışanları ilgi ve alakası çok iyi… Temizlik başarılı çok lüks aramayan ödediği paranın karşılığını alabileceğin bir otel, tavsiye ederim 👍”

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11. Castello Hotel

11. Castello Hotel

Bir gelenin her sene tekrar tekrar geldiği ve eşine dostuna önerdiği bu otelden sizde memnun ayrılacaksınız. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Atatürk Bulvarı, Merkez, 143. Sk. No:2, 07990 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0543 233 95 92

Instagram: @castellohotels

Ziyaretçi Yorumu: “3 gün kaldığımız otelden çok memnun ayrıldık. Gayet temiz ve sakindi. Konumu güzeldi. Çalışanları güler yüzlü ve ilgiliydi.”

12. Erendiz Garten Hotel

12. Erendiz Garten Hotel

Kemer’de huzurlu bir tatil isteyenlerin tercihi olan Erendiz hotel bahçesinden tutun ince düşünülmüş detaylara kadar oldukça profesyonel bir otelin tek kötü yanı denizde biraz uzak olması. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Arslanbucak, 263. Sk. No:5, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 0539 695 17 17

Instagram: @erendizhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Bahçesi ve içerisindeki hayvanlarla 40 yıl önce kurulmuş yerleşik ve oturmuş bir yaşam merkezi. Odalar büyük ve temiz. Güzel detaylar var otelde. Lux ve nizami otel arayanların değil doğal samimi ve el emeğine değer duyanların oteli. Peyzajı çok güzel. Hayvansever bir yer olması ise kalbimizi kazandı. Likya yürüyüşünde 1 günlük molamızda memnun kaldık.”

13. Minta Apart Hotel

13. Minta Apart Hotel

Denize nazır bu otelde odaların, havuzun temizliği ön planda. Yemeklerinizi kendinizin de yapabileceği bu otelde çocuklarınızla mutlu bir tatil geçireceksiniz. Daga fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Yenimahalle, Atatürk ve Demokrasi Bulvarı No:59, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: (0242) 814 67 60

Instagram: @mintaapart

Ziyaretçi Yorumu: “Minta apart hotel tatili sonuna kadar yaşayacağınız bir yer.kemer merkezinde yer alması denize yakınlığı oda temizliği yer mekan işletme sahibinin sıcaklığı hiç tereddüt etmeden tatilinizi geçirebileceğiniz bir mekan. Kemer de tatil düşünenler mutlaka Minta apart deneyimini yaşayın.'

14. Tebriz Apart

14. Tebriz Apart

Bu 3 yıldızlı otel geniş odaları, ilgili personeli, bahse ve havuzuyla keyifli bir tatil geçirmenize sebep olacak. Daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Arslanbucak Mahallesi, Mustafa Rüştü Tuncer Caddesi, No:14, 07980 Kemer/Antalya

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Telefon Numarası: 0543 161 56 86

Instagram: @tebrizapart

Ziyaretçi Yorumu: “Geniş odaları rahatlıkla 6 kişi kalabilecek şekilde tasarlanmış. Uygun fiyatı ve yardımsever personel otelin artıları arasında.”

15. Nar Hotel

15. Nar Hotel

Kemerin merkezinde bulunan bu otelde yaz tatilleriniz unutulmaz olacak. Fiyat performans işletmesi bu otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Merkez, 117. Sk. No:9, 07980 Kemer/Antalya

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 0507 656 58 43

Instagram: @narhotelkemer

Ziyaretçi Yorumu: “Yemekler mükemmeldi. Fiyat oldukça iyi. Konumu süper (denize 5 dk kemer çarşıya 2 dk mesafede) Odalar, temizlik, hizmet, çalışanların ilgisi her şey mükemmeldi. Hem uygun, hem eğlenceli, hem de güzel, kaliteli bir otel arıyorsanız tavsiye ederim.”

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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