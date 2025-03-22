Kemer Otel Fiyatları! Antalya'nın Kalbi Kemer'de Bayramda Tatil Yapılabilecek En Güzel Oteller
Kemer Otel Fiyatları! Antalya'nın Kalbi Kemer'de Bayramda Tatil Yapılabilecek En Güzel Oteller
Yaz aylarının en gözde rotalarından biri olan Antalya Kemer, bayram tatilinde hem doğayla iç içe olmak hem de denizin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor. Kemer otel fiyatları bu dönemde yoğun ilgi görse de, her bütçeye uygun konaklama alternatifleri bulmak mümkün. Doğal güzellikleri, berrak denizi ve kaliteli otelleriyle öne çıkan Kemer, bayramda tatil planı yapanların listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Eğer siz de 'Bayramda Kemer'de nerede kalınır?' ya da 'Kemer otel fiyatları ne kadar?' diye merak ediyorsanız, bu rehber tam size göre!
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1. Amsterdam Otel & Suites Kemer
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2. Miyas Luxury Hotel Kemer
3. Melissa Moment Apart Otel
4. Forest Park Hotel
5. Doc's Hotel Kemer
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6. Elijah Hotel
7. Kaliptus Hotel
8. Viking Apart Hotel
9. Elegance Hotel Kemer
10. Kemer Manastır Hotel
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11. Castello Hotel
12. Erendiz Garten Hotel
13. Minta Apart Hotel
14. Tebriz Apart
15. Nar Hotel
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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