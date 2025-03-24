Akyaka Bayram Otelleri! Sessiz, Huzurlu Bir Tatil İçin Muğla Akyaka Otel Fiyatları
Akyaka Bayram Otelleri! Sessiz, Huzurlu Bir Tatil İçin Muğla Akyaka Otel Fiyatları
Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil kaçamağı yapmak isteyenler uygun fiyatlı otel arayışına girdi. Sakin, huzurlu ve doğayla iç içe tatil noktası arayanlar için Muğla’nın Ula’nın ilçesine bağlı Akyaka mahallesi listenin başında yer alıyor. İşte bayram tatilini Akyaka'da geçirmek isteyenler için uygun fiyatlı bayram otelleri!
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1. Akyaka Gümüş Konak
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2. Baga Hotel Akyaka
3. Gökova Hotel
4. Akyaka Kaya Delsol Otel
5. Liya Boutique Hotel & Suites
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6. Liman Otel
7. Hotel Caretta
8. XOX Apart Hotel
9. Alp Suites Akyaka
10. Ala Butik Otel
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11. Panamare Apart & Hotel Akyaka
12. Lacivert Otel Akyaka
13. Otel Azmakhan
14. Nehir Butik Otel
15. Mosso Boutique Hotel
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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