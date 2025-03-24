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Akyaka Bayram Otelleri! Sessiz, Huzurlu Bir Tatil İçin Muğla Akyaka Otel Fiyatları

Akyaka Bayram Otelleri! Sessiz, Huzurlu Bir Tatil İçin Muğla Akyaka Otel Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 15:04

Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil kaçamağı yapmak isteyenler uygun fiyatlı otel arayışına girdi. Sakin, huzurlu ve doğayla iç içe tatil noktası arayanlar için Muğla’nın Ula’nın ilçesine bağlı Akyaka mahallesi listenin başında yer alıyor. İşte bayram tatilini Akyaka'da geçirmek isteyenler için uygun fiyatlı bayram otelleri!

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1. Akyaka Gümüş Konak

1. Akyaka Gümüş Konak

Otantik bir ambiyans ile hizmet veren Gümüş Konak temizlik, güler yüzlü hizmet veren bu işletmede romantik bir tatil sizi bekliyor. Konak hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Akyaka, No 22, Akyaka, Koyuncu Sk., 48000 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @gumuskonakakyaka

Şubat ayında konakladık. Akyaka yı yazdansa kışın daha çok seviyoruz. Odalar çok rahat ve keyifle döşenmiş. Odada herşey vardı. Sakin sezon olmasına ragmen herşey düşünülmüş.

Fakat kahvaltısı özellikle harika. Herşey çok lezzetliydi. Sahanda yumurta ayrı bir övgü hak ediyor.

Herkese tavsiye ederim. Yaz kış tercih edebilirsiniz

2. Baga Hotel Akyaka

2. Baga Hotel Akyaka

Ege’nin olağanüstü atmosferinde denize sıfır bir tatil keyfi sunan Baga Hotel, 13 yaş üstü misafirleri ağırlıyor. Kendine ait restoranı ile tatilde lezzetli anlar sunan otel, açık havuzu ile misafirlerine hizmet veriyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Gümrük Sokak No.3 Akyaka, Ula, Akyaka-Muğla 48650

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Instagram: @mandalinakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Ağustos ayı içinde iki defa geldik. gayet güzel karşıladılar odamız geniş ve temizdi çok memnun kaldım. piyasa ve sezona göre ücretini makul buldum. seneye tekrar gelmeyi kesinlikle isterim tavsiye de ederim.”

3. Gökova Hotel

3. Gökova Hotel

Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz Gökova Otel’de Akyaka’nın güzelliğini keşfedeceksiniz. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Akyaka Mah. Sarıoğlu Sokak No 5  48640 Ula/Muğla, Türkiye

Konum için tıklayın.

Instagram: @gokovaotel

Ziyaretçi Yorumu: “Tatil planlamasını yaparken Akyaka'nın doğru bir karar olup olmadığı konusunda endişelerimiz vardı fakat Gökova butik otelden sonra sürekli uğrayacağımız bir yer oldu, yuvamız oldu. Otel temiz, kahvaltılar lezzetli ve çok samimi içinizi ısıtan bir atmosfere sahip. Gülnihal hanımın neşeli muhabbeti ve ona eşlik eden ekip arkadaşları Arzu hanım ve Zübeyde hanıma teşekkür ederiz. Mükemmel uyumlu ve mutlu bir ekip.👌🏻🍀”

4. Akyaka Kaya Delsol Otel

4. Akyaka Kaya Delsol Otel

Tertemiz odaları, ilgili personeli, plaja ve nehire yakınlığı ile tam bir fiyat performans oteli olan Kaya Desol Otel Akyaka tatilinizi unutulmaz kılacak. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Akyaka, Sarıoğlu Sk. No: 15/2, 48650 Ula/Muğla

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Telefon Numarası: 02522434348

Instagram: @kayaotelakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Yorumlara bakarak tercih ettim. İyi ki gelmişim. Temiz bir işletme. Konum olarak gayet iyi Azmak nehrine 3 dakika, plaja ise 10-15  dk yürüme mesafesinde. İsterseniz azmak nehri yürüyüşü yapıp ordan plaja geçebilirsiniz. Çalışanlar gayet güzel karşıladılar ve kahvaltı hizmeti her güne ayrı özel çeşitleri bulunmakta ve çok lezzetli tekrar tercih edilebilecek bir yer.”

5. Liya Boutique Hotel & Suites

5. Liya Boutique Hotel & Suites

Tesafüden ya da son dakika Akyaka’da kalım diyenlerin konakladığı ve her sene gelmek için sabırsızlananların tercihi Liya Boutique hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Akyaka, Nail Çakırhan Sk. No:15, 48650 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @liyaboutiquehotelsuites

Ziyaretçi Yorumu: “Akyaka merkezde aile ortamında kalınabilecek güzel bir butik otel. Çalışanlar çok ilgili, kahvaltısındaki ürünler kaliteli ve lezzetli.”

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6. Liman Otel

6. Liman Otel

Akyaka plajına çok yakın olan Liman Otel ister ailenizle  ister arkadaşlarınızla sakin, huzurlu bir tatil için aradığınız yer olabilir. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Akyaka, Liman Sk. No:3, 48650 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @limanotelakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Depremzede olarak indirimli olarak misafir ettiler bizi. Cennet hanım çok güler yüzlü ismi gibi cennet bir kadın. Çok yardım sever çok iyi kalpli biri kendisi. Odalar çok güzeldi. Sahile yürüme mesafesindeydi. Eğer otel arıyorsanız kesinlikle bu oteli seçin. Hem çalışanları hem konumu hem de yaptıkları iyiliklerden dolayı çok iyi bir otel.”

7. Hotel Caretta

7. Hotel Caretta

Otele giriş anınızdan çıkış anınıza kadar misafir olarak değil ev sahibi gibi hissedeceğiniz Hotel Caretta ‘İyi ki Akyaka’ya geldim’ dedirtecek. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Akyaka, Nergis sok, 48600 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05358557141

Instagram: @akyaka_otelcaretta

Ziyaretçi Yorumu: “Denize 50 adım mesafede. Atatürk posterleri ile dolu koridor ve oda numaralarındaki hoş sürpriz bizi çok mutlu etti. İşletmecileri samimi ve de taleplerinizi hızlıca yerine getiriyor. Makul fiyatları ile de tercih edebileceğiniz bir otel. Biz çok sevdik, yine geleceğiz.”

8. XOX Apart Hotel

8. XOX Apart Hotel

İster yaz ister kış aylarında Akyaka’ya gelin XOX Apart hotel daşma aynı kalite ve keyifle siz misafirlerini keyifle ağırlayacak. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Akyaka, Atatürk Cd. No:34, 48650 Ula/Muğla

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Instagram: @xoxhotelakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Akyaka merkezde muhteşem konumu, güler yüzlü sahipleri ile çok güzel bir tatil geçirdik. Kışın şömineli odayı özellikle tavsiye ederim. Unutmadan söylemek isterim odalar tertemiz. Temizlik ve hijyen konusunda ayrıca titizler. Teşekkürler 🙏.”

9. Alp Suites Akyaka

9. Alp Suites Akyaka

Gerek dekorasyonu gerek ilgileri ve tabi ki Akyaka’nın güzelliği bir araya gelince size sadece harika bir tatil deneyimlemek kalıyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Akyaka, Uzunlar Sk. No:28, 48640 Ula/Muğla

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Instagram: @alpsuitesakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “İlk defa bu denli lüks ve ev rahatlığında bi apartta kalıyorum. İç mekan konsepti birçok otelde dahi bulamayacağımız konfordaydı. Telefon şarjımı çıkışta unuttuğum için konya ya kargolama yaptılar çok ilgilendirler. Sadece orda iken değil çıkış yaptıktan sonrada ilgilenmeleri benim için çok kıymetliydi. Tekrar görüşmek üzere diyorum. 🥰 Ailenizle gidebileceğiniz sessiz ve doğayla baş başa harika mekanlardan diyebilirim.

10. Ala Butik Otel

10. Ala Butik Otel

Gelenlerin ‘keşke daha fazla kalabilsem’ dediği Ala Butik Otel konumu, temizliği, alakalı personeliyle oldukça beğenilen ve tercih edilen bir otel. Ala Butik hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Akyaka, Akyaka Mahallesi, Lutfiye Sakici Cad. Yaşar Aydaş Sok. No:2 Akyaka Akyaka/Muğla, 48650 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @alahotelakyaka

Ziyaretçi Yorumu: 'Konum olarak temizlik olarak personel olarak Akyaka da nadir rastlanan butik otellerden biri her şeyi ile temiz düzgün kaliteli bi butik otel teşekkür hepsine teşekkür ederim Erdal bey Emrah bey Lale hanım.”

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11. Panamare Apart & Hotel Akyaka

11. Panamare Apart & Hotel Akyaka

Akyaka’nın en çok tercih edilen işletmelerinden birisi olan Panaramaya’da konakladığınız anda neden bu kadar tercih edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Akyaka, Koyuncu Sk. No:14, 48650 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @panamareakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Akyaka’ya yolumuzun her düştüğünde konakladığımız en güzel yer .Balkonundaki azmak nehri manzarası öyle huzur veriyor ki insana .. Odalar tertemiz çalışanlar  güler yüzlü harika insanlar ,özellikle elif hanım muhteşem birisi . Her geldiğimizde ayrı ilgilenip bizi çok güzel misafir ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum Akyaka’ya yolunuz düşerse Panamare en güzel tercih.” 

12. Lacivert Otel Akyaka

12. Lacivert Otel Akyaka

Hem Akyaka merkezinde hem de sessiz bir konumda bulunan Lacivert Otel’i tercih edenler tatil sonunda oldukça memnun ayrılıyor. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Akyaka, Cemalettin Bölgen Sk. No:19, 48640 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 05309636738

Instagram: @lacivertotelakyaka

Ziyaretçi yorumu: “Geçtiğimiz hafta 3 geceliğine konaklamaya karar verdik ancak hem oteli çok beğendik hem de Zülay Ablamızın misafirperverliğine doyamadık 1 gün daha uzattık. Akyaka'da hem konumu hem güzelliği hem de fiyatı bakımından daha iyi bir yer kesinlikle olamaz. Seneye daha kalabalık gelmek üzere bu yıl için vedalaştık. Bir sonraki yaz görüşmek üzere.”

13. Otel Azmakhan

13. Otel Azmakhan

Dağ eteklerindeki bir yerleşim yerinde bulunan, bahçeleri ve gösterişli ahşap balkonları olan bu rahat otel; D550 kara yoluna 2 kilometre mesafededir. Akyaka Plajı'na 12 dakika yürüme mesafesindedir. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Akyaka, İnişdibi Cd. No:69, 48640 Ula/Muğla

Konum için tıklayın. 

Telefon Numarası: 08503465622

Instagram: @azmakhanotel

Ziyaretçi yorumu: 

Konum muhteşem..ilgi ve güleryüz 10 numara... Odalar fiyata göre çok iyi... Birde aynı işletmeye ait olan Halil’in yeri restoran enfes..otelin önünde ve azmak ayaklarınızın altında.Tek kelimeyle harika.. Her şeymi güzel olur demeyin ilk kez geldim yine gelirsem net burdayım..tatil riske edilmez.

14. Nehir Butik Otel

14. Nehir Butik Otel

'Deniz kıyısına uzanan sık çam ormanları sayesinde turkuazın yeşille dans ettiği Ege koylarından birinde yer alan Akyaka Nehir Butik Otel...' Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: İdima Sokak, No:7 Akyaka/Ula Muğla

Konum için tıklayın. 

Telefon Numarası: 05542353135

Instagram: @akyakanehirbutikotel

Ziyaretçi yorumu: 

Otel çok temiz,konumu çok iyi.Ailem ile çok rahat bir konaklama geçirdik.Personel çok sempatik be çözüm odaklı. Mehmet Bey, Perihan Hanım ve Dilber Hanıma çok teşekkürler.

Restaurant yemekleri lezzetli, fiyatlar makul, ortam güzel.

15. Mosso Boutique Hotel

15. Mosso Boutique Hotel

'Yemyeşil ve masmavi renklerin hüküm sürdüğü muhteşem doğa ile hem ruhunuzu hem de bedeninizi dinlendirin...' Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Akyaka, Sanat Sk. No:6, 48700 Ula/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: (0252)2434544

Instagram: @mossoakyaka

Ziyaretçi yorumu: 

Öncelikle yıllardır Akyaka'ya geliriz ve burada çok farklı otellerde konakladık. Ama Mosso'da en keyifli tatilimizi yaptık diyebilirim. Eşimle balayı için geldik. Sema Hanım'a ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Otele geldiğimiz zaman bizi çok güzel karşıladı ve odamıza kadar eşlik etti. Tatilimiz boyunca bizimle hep ilgilendi. Odamıza geldiğimizde çok güzel bir hazırlık, şarap ve kadehler ile karşılaştık. Odanın manzarası kendi başına bir güzellikti. Oda ve banyo tertemizdi. İhtiyacımız olan herşey mevcuttu. Havlu, terlikler, su ısıtıcı ve kahveler... Otelin hemen alt katındaki kendine ait restoranında kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıda yok yoktu diyebilirim. Çalışanların ilgisi ve güler yüzlü olmaları çok hoştu. Çayımız daha bitmeden hep yenisi geldi. Hiçbir şey istemek zorunda kalmadık çünkü hep takipteydiler. Kahvaltı sonrası kahve ikramları da çok hoştu. Mutlaka tekrar geleceğiz. Teşekkürler Mosso 🖤

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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