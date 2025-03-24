Akyaka Bayram Otelleri! Sessiz, Huzurlu Bir Tatil İçin Muğla Akyaka Otel Fiyatları

Akyaka plajına çok yakın olan Liman Otel ister ailenizle ister arkadaşlarınızla sakin, huzurlu bir tatil için aradığınız yer olabilir. Otel hakkında daha fazla bilgi almak ve rezervasyon için tıklayın.

Adres: Akyaka, Liman Sk. No:3, 48650 Ula/Muğla

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Instagram: @limanotelakyaka

Ziyaretçi Yorumu: “Depremzede olarak indirimli olarak misafir ettiler bizi. Cennet hanım çok güler yüzlü ismi gibi cennet bir kadın. Çok yardım sever çok iyi kalpli biri kendisi. Odalar çok güzeldi. Sahile yürüme mesafesindeydi. Eğer otel arıyorsanız kesinlikle bu oteli seçin. Hem çalışanları hem konumu hem de yaptıkları iyiliklerden dolayı çok iyi bir otel.”