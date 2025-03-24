Marmaris Bayram Otelleri! Mavinin Binbir Tonunu Görmek İstiyorsanız Marmaris’te Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi

Bir daha olmamasını dilediğimiz orman yangınında gelen herkese ücretsiz bir şekilde kapılarını açan Tekin Aparts tatil konusunda da kalbimizi bir kez daha kazandı. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için aramanız gerekmektedir.

Adres: Kemal Elgin Bulvari 226. Sok.No: 17 Marmaris / Muğla, Marmaris 48700

Telefon Numarası: 02524124190

Instagram: @tekin-apartment