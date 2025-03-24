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Marmaris Bayram Otelleri! Mavinin Binbir Tonunu Görmek İstiyorsanız Marmaris’te Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi

Marmaris Bayram Otelleri! Mavinin Binbir Tonunu Görmek İstiyorsanız Marmaris’te Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 16:37

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilini Ege'de geçirmek isteyenler uygun fiyatlı oteller araştırıyor. Marmaris, Türkiye'nin en gözde tatil ve dinlenme rotalarından biri. İşte bayram tatilini Marmaris'te geçirmek isteyenler için uygun fiyatlı oteller rehberi.⛱️

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1. Prestige Hotel & Apart

1. Prestige Hotel & Apart

Plaja 10 dklık yürüme mesafesinde olan Prestige Hotel özellikle rus turistler tarafından oldukça popüler. Rezervasyon ve daha fazla bilgi almak için tıklayın

Adres: İçmeler, Kenan Evren Blv. No:13, 48720 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 02523450433

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Otelin konumu çok güzel sessiz sakin apartın sahibi Engin bey çok ilgilendi teşekkür ederiz odamız temizdi temizlikçi ablalar çok cana yakındı kısaca çok memnun kaldık tekrar geleceğiz teşekkür ederim.👍🏽”

2. Marmaris Begonvile Beach Hotel

2. Marmaris Begonvile Beach Hotel

Deniz tarafına bakan odalarının manzarasına doyum olmayan Marmaris Begonville gelen misafirleri tarafından beğenilen bir işletme. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın. 

Adres: Siteler, 207. Sk. No:84, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 05523514849 

Konum için tıklayın

Instagram: @begonvillebeachhotelmarmaris

Ziyaretçi Yorumu: “Odalar temiz ve geniş sayılır konumu çok güzel denize sıfır. Sahilde kendilerine ait alan mevcut. Kiş döneminde oda kahvaltı olarak hizmet aldık sadece kahvaltı çeşitliliği daha fazla olabilirdi. Biz memnun ayrıldık. Tavsiye ederim.”

3. Club Amaris Apart

3. Club Amaris Apart

Odalar biraz küçük olsa da konumu ve temizliği bakımından oldukça iyi bir otel. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Hatipirimi, 171. Sk. No:2/2, 48700 Marmaris/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @club_amaris

Ziyaretçi Yorumu: “İlk defa geldik Marmaris'e Amaris  apart çok temiz ve hijyenik, çalışanları  çok yardımcı oldular kesinlikle bir dahaki tatilim için Marmaris Amaris Apart.”

4. L’olive Homes

4. L’olive Homes

Konfor ve oda düzeni konusunda oldukça güzel olan L’olive ferahlık ve konumuyla aradığınız yer olabilir. Rezervasyon ve daha fazla bilgi için tıklayın

Adres: Siteler, Kemal Seyfettin Elgin Blv. No:76, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 05323053989

Konum için tıklayın

Instagram: @lolive_homes

Ziyaretçi Yorumu: “Çok güzel bir yer karşılamadaki arkadaşımız çok nazik. Odamızı gösterip odayla ilgili bilgi verdi. Odada tüm olanaklar bulunmaktadır. Manzarası konforu bakımdan on numara.”

5. Ada Butik Otel Marmaris

5. Ada Butik Otel Marmaris

Yaz aylarının popüler tatil merkezi Marmaris'te hizmet veren Ada Butik Otel Marmaris; sakin ve keyifli bir Ege tatilinin kapılarını aralıyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Ada Köyü Mahallesi, 10. Sokak No: 24 Marmaris/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 05545591412

Ziyaretçi Yorumu: __Gayet güzel geçti, memnun kaldık. Konaklamak için kaldık biz daha sonra başka bir yere geçtik. Aile oteli sakin, huzurlu, insanları.

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6. Club Exelsior

6. Club Exelsior

Çocuklarla rahat edebilir miyiz acaba sorusunu sormayacağınız bu işletme için önceden yer ayırmanız gerekiyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Armutalan, Şirinyer Mahallesi 133. Sokak Hatipirimi mh, 133. Sk. No:18, 48700 Armutalan Belediyesi/Marmaris/Muğla

Konum için tıklayın

Instagram: @clubexelsior

Ziyaretçi Yorumu: “Harika bir tatil, ekip tüm aileye karşı çok cana yakın ve nazikti. Yemekler harikaydı.”

7. Club Candan

7. Club Candan

İşletme tamamen çocuklu ailelere yönelik o yüzden tek ya da arkadaşlarıyla gidecekler bunu göz önüne alsın. Rezervasyon ve daha fazla bilgi için tıklayın

Adres: Kemeraltı, 127. Sk. No:2, 48706 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 05422411928

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Temiz odalar, güler yüzlü personel.”

8. Aurasia Beach Hotel

8. Aurasia Beach Hotel

Konumu, yemekleri ve temizliği ile oldukça beğenilen Aurasia Hotel huzurlu bir tatil için tercih edilebilir. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Siteler, 238 Sk.No:9 Uzunyalı, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 02524172440

Konum için tıklayın

Instagram: @aurasiabeachhotel

Ziyaretçi Yorumu: “Firuzede 3. ağırlanışımız. Her seferinde çok memnun kaldık. Hakan Bey ve tüm ekibi süper. Meze ve yemekler hem çok lezzetli ve taze hem de piyasaya göre rakamlar gayet uygun. Tavsiye ediyoruz.”

9. Tekin Apartment

9. Tekin Apartment

Bir daha olmamasını dilediğimiz orman yangınında gelen herkese ücretsiz bir şekilde kapılarını açan Tekin Aparts tatil konusunda da kalbimizi bir kez daha kazandı. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için aramanız gerekmektedir.

Adres: Kemal Elgin Bulvari 226. Sok.No: 17  Marmaris / Muğla, Marmaris 48700

Telefon Numarası: 02524124190

Instagram: @tekin-apartment

Ziyaretçi Yorumu: “Gecen hafta oradaydım şansıma gittim yorumlar üzerinden temizlik olsun ilgi olsun konum olsun her şeyiyle çok güzeldi. Nasipse seneye favorim… Çok teşekkürler.”

10. T&G Apartments

10. T&G Apartments

Gerek ulaşımı gerek ilgili ve profesyonel çalışanlarıyla unutulmaz bir tatil deneyimi sizi bekliyor. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Siteler, 210. Sk. No:4, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 02524136486

Konum için tıklayın

Instagram: @tghotelmarmaris

Ziyaretçi Yorumu: “Çok temiz konforlu odalar. Servis mükemmel, herhangi bir sorunuz olursa size hemen yardımcı olacaklar. Kompleks merkezin dışında ama oraya ulaşmak için iyi iletişim alternatifleri var. Dinlenmek ve eğlenmek için mükemmel bir yer.”

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11. Dost Otel

11. Dost Otel

Çalışanlarının adı gibi dostane ve yardımsever  olduğu bu işletme konum olarak da gayet iyi. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Çıldır, Org. Mustafa Muğlalı Cd. No:74, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 02524121343

Konum için tıklayın

Ziyaretçi Yorumu: “Tam bir fiyat performans oteli. Ailecek 3 gün kaldık. Çok mutlu ayrıldık. Çalışanları güler yüzlü ve ilgili. Ayrıca kahvaltısı 10 numara. Tavsiye ediyorum.”

12. Ekin Hotel

12. Ekin Hotel

Evcil dostlarınızı kabul eden bu şirin işletme sahipleri sahipleri sayesinde sessiz ve huzurlu bir tatil deneyimleyeceksiniz. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayınız.

Adres: Çıldır Mevkii Hatipirimi Mahallesi 139. Sokak No:17 Marmaris Muğla | Turkey, 48700 Marmaris/Muğla

Konum için tıklayın.

Telefon Numarası: 02524128634

Ziyaretçi Yorumu: “Ekin Hotel, ailenizle evinizden eviniz gibidir. Melek ve Muammer harika ev sahipleri. Dürüst, çalışkan ve ayakları yere basan kişilerdir.”

13. Öztürk Apart

13. Öztürk Apart

Plaja yürüme mesafesinde bulunan Öztürk Apart gerek tatil gerekse iş seyahatleri için tercih edilebilir. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Kemeraltı, 85. Sk. No:14, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon numarası: 02524133051

Konum için tıklayın

Instagram: @ozturkapartmarmaris

Ziyaretçi Yorumu: “Marmaris'te evinizi aratmayacak bir işletme.”

14. Andy’s Apart

14. Andy’s Apart

İlgili işletme sahipleriyle ve denize yakınlığı ile gönül rahatlıyla tatil yapacağınız bir yer. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için telefon etmeniz gerekiyor.

Adres: Çıldır, Kemal Seyfettin Elgin Blv. No:30, 48700 Marmaris/Muğla

Konum için tıklayın

Telefon Numarası: 02524127868

Ziyaretçi Yorumu: “Her sorunumuz ile özel olarak  ilgilenildi. Güler yüzlü  çalışanlar ve merkezi bir yer olması çok güzeldi. Odalar her gün  temizleniyor. Ailece kalıcak olanlar  için  tartışmasız  ilk akla gelebilecek yerlerden.”

15. Avos Apart

15. Avos Apart

Geniş odaları, uygun fiyatı ve hijyen konusunda oldukça iyi olan Asos Apart sizi evinizde hissettirecek.  Daha fazla bilgi ve rezervasyon için aramanız gerekmektedir.

Adres: Siteler, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 02524178074

Konum için tıklayın.

Ziyaretçi Yorumu: “Temiz, ferah, güler yüzlü hizmetiyle beğenimizi kazanan kaliteli bir konaklama mekanı. Marmaris’de eşine ender rastlanabilecek kalitedeki bu yeri kesinlikle öneririm.”

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16. Beach Wood Villas

16. Beach Wood Villas

Pati dostu bu güzel işletme verdiği konfor ve hizmetle 5 yıldızlı oteldeymişsiniz gibi hissettirecek. Daha fazla bilgi ve rezervasyon için tıklayın

Adres: Siteler Mah. 207. Sok. No:198, 48700 Marmaris/Muğla

Telefon Numarası: 05323077554

Konum için tıklayın

Instagram: @beachwoodvillas

Ziyaretçi Yorumu: “Sıkça gittiğim yer. Denizi fena değil. Bir şeyler yiyip içebileceğiniz ve gün boyu denize girebileceğiniz bir mekan. Personel gayet iyi, fiyatlar makul düzeyde. Ayrıca şezlong ve şemsiye ücreti istenmiyor. Tavsiye edilir.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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