Marmaris Bayram Otelleri! Mavinin Binbir Tonunu Görmek İstiyorsanız Marmaris’te Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi
Marmaris Bayram Otelleri! Mavinin Binbir Tonunu Görmek İstiyorsanız Marmaris’te Uygun Fiyatlı Oteller Rehberi
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala tatilini Ege'de geçirmek isteyenler uygun fiyatlı oteller araştırıyor. Marmaris, Türkiye'nin en gözde tatil ve dinlenme rotalarından biri. İşte bayram tatilini Marmaris'te geçirmek isteyenler için uygun fiyatlı oteller rehberi.⛱️
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1. Prestige Hotel & Apart
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2. Marmaris Begonvile Beach Hotel
3. Club Amaris Apart
4. L’olive Homes
5. Ada Butik Otel Marmaris
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6. Club Exelsior
7. Club Candan
8. Aurasia Beach Hotel
9. Tekin Apartment
10. T&G Apartments
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11. Dost Otel
12. Ekin Hotel
13. Öztürk Apart
14. Andy’s Apart
15. Avos Apart
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16. Beach Wood Villas
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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