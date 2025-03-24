Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma: 33 Konser Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Soruşturma: 33 Konser Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaparak 33 konser hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada '2021-2024 yılları arasında düzenlenen bir dizi kültür ve sanat etkinlikleri bir süredir müfettişler tarafından incelemeye alınmıştı. Müfettişler tarafından sürdürülen ve 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme tamamlanmıştır. 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmesi yönünde karar alınmıştır' denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın