Siyasiler, Avukatlar ve Gazeteciler Gözaltında! Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Dair Gözaltılar Artıyor
Siyasiler, Avukatlar ve Gazeteciler Gözaltında! Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Dair Gözaltılar Artıyor
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ülke genelinde protesto ediliyor. Kararın siyasi olduğunu savunan vatandaşlar meydanlara akın ederek tutuklama kararına dair tepkilerini dile getiriyor. Polisin vatandaşlara yönelik müdahalesi 23 Mart Pazar akşamı daha da sertleşti. Pek çok kişi biber gazı ve plastik mermiye maruz bırakılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında siyasiler, avukatlar ve gazeteciler de bulunuyor. Son aktarılan bilgilere göre en az 10 gazeteci evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.
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Polisin sert müdahalesi 23 Mart Pazar akşamı arttı.
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En az 10 gazeteci gözaltına alındı. Siyasiler ve avukatlar da gözaltına alınanlar arasında 👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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