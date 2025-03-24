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Siyasiler, Avukatlar ve Gazeteciler Gözaltında! Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Dair Gözaltılar Artıyor

Siyasiler, Avukatlar ve Gazeteciler Gözaltında! Ekrem İmamoğlu Eylemlerine Dair Gözaltılar Artıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.03.2025 - 11:38

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ülke genelinde protesto ediliyor. Kararın siyasi olduğunu savunan vatandaşlar meydanlara akın ederek tutuklama kararına dair tepkilerini dile getiriyor. Polisin vatandaşlara yönelik müdahalesi 23 Mart Pazar akşamı daha da sertleşti. Pek çok kişi biber gazı ve plastik mermiye maruz bırakılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında siyasiler, avukatlar ve gazeteciler de bulunuyor. Son aktarılan bilgilere göre en az 10 gazeteci evlerine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

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Polisin sert müdahalesi 23 Mart Pazar akşamı arttı.

Polisin sert müdahalesi 23 Mart Pazar akşamı arttı.

Ekrem İmamoğlu 23 Mart Pazar sabahı tutuklandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar kararı protesto etmek için kentlerde sokağa çıktı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından kalabalık ve protestolar artarken polis de müdahalesini sertleştirdi. 23 Mart Pazar akşamı vatandaşlar polisin biber gazı, plastik mermi, tazyikli suyla müdahalesine maruz kaldı. Pek çok kişi ise gözaltına alındı.

En az 10 gazeteci gözaltına alındı. Siyasiler ve avukatlar da gözaltına alınanlar arasında 👇

En az 10 gazeteci gözaltına alındı. Siyasiler ve avukatlar da gözaltına alınanlar arasında 👇

Ekrem İmamoğlu protestolarında gözaltına alınanlar arasında siyasiler, gazeteciler ve avukatlar da bulunuyor. DİSK Basın-İş en az 10 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan gazetecilerin, siyasilerin ve avukatların ismi şöyle:

  • NOW Muhabiri Ali Onur Tosun

  • Foto muhabir Bülent Kılıç

  • Gazeteci Zeynep Kuray

  • AFP muhabiri Yasin Akgül

  • Gazeteci Hayri Tunç

  • İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı

  • Sendika.org Muhabiri Zişan Gür

  • Foto muhabir Murat Kocabaş

  • Gazeteci Gökhan Kam

  • SOL Parti İzmir İl Sözcüsü, BirGün yazarı Barış İnce ve eşi Sevil İnce

  • SOL Parti MYK Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen

  • Eski İzmir Barosu Başkanı Avukat Özkan Yücel 

  • Avukat Göksel Akbaba

İzmir Barosu, gözaltına alınan Özkan Yücel ve Göksel Akbaba hakkında açıklama yayımladı:

İzmir Barosu, gözaltına alınan Özkan Yücel ve Göksel Akbaba hakkında açıklama yayımladı:

'Gözaltındaki Meslektaşlarımızı Derhal Serbest Bırakın

Bugün sabah saatlerinde, İzmir Barosu önceki dönem başkanlarından ve bu dönem Türkiye Barolar Birliği İzmir Delegesi olan Av. Özkan Yücel ve Av. Göksel Akbaba, evlerinden gözaltına alınmıştır.

Hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşülmüş; hem günlerdir TEM ve Bozyaka Emniyet Amirliği’nde hukuksuz şekilde gözaltında tutulan hem de bugün gözaltına alınan meslektaşlarımız serbest bırakılana kadar adliye içindeki nöbetimizin sürdürüleceği belirtilmiştir.

Avukatlara ve avukatlar üzerinden tüm topluma büyük bir korku dalgası yaratılmak istenmektedir. Bu operasyonları yürütenler şunu iyi bilsinler: Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz!

Tüm basını ve meslektaşlarımızı, İzmir Adliyesi içerisindeki nöbetimize davet ediyoruz.

Meslektaşlarımızı ve protestolarda gözaltına alınan tüm yurttaşlarımızı derhal serbest bırakın!'

TKP üyesi 9 kişi gözaltında

TKP üyesi 9 kişi gözaltında

Türkiye Komünist Partisi (TKP) X hesabından yaptığı paylaşımda 9 üyesinin gözaltına alındığını paylaştı:

'İstanbul ve Adana'da TKP üyesi 9 arkadaşımız daha bu sabah hukuksuz şekilde gözaltına alındılar.

Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Türkiye Komünist Partisi dün akşam binlerce üye, gönüllü ve parti dostu ile birlikte halkın siyaset yapma hakkını savunmak için Saraçhane’deydi.

Bu sabaha karşı TKP’nin Saraçhane’deki gösteriye katılımı gerekçe gösterilerek TKP İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve  Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile 3 parti üyemiz evlerinden gözaltına alındılar.

Hukuksuz şekilde hayata geçirilen bu gözaltı işlemi kaldırılmalı, parti yönetici ve üyelerimiz derhal serbest bırakılmalıdır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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