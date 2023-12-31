Hastalarıyla Yaşadığı Birbirinden İlginç Anları Paylaşan 20 Doktor Anlattıklarıyla Dudaklarınızı Uçuklatacak

'Bu gayet normal bir sorun ve birkaç kez kontakt lens takıp takmadığını sorduk ve o, kesinlikle kullanmadığını iddia etti (lensleri bizden aldığını biliyorduk), bu yüzden normal olarak devam ettik. Doktor onu muayene etti ve ne görelim, kadın kontakt lens takıyor. Doktor lensleri kendisi çıkarıp göstermesine rağmen, lenslerin kendisine ait olduğunu kabul etmedi. Ayrıca, giderken yeni bir lens reçetesi istedi.'