Hastalarıyla Yaşadığı Birbirinden İlginç Anları Paylaşan 20 Doktor Anlattıklarıyla Dudaklarınızı Uçuklatacak
Hastalarıyla Yaşadığı Birbirinden İlginç Anları Paylaşan 20 Doktor Anlattıklarıyla Dudaklarınızı Uçuklatacak
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Doktorlar ve hemşireler, hastaların yaptığı çeşitli eylemlerle karşılaşarak sıra dışı deneyimler yaşayabiliyorlar. Hastaların bazen bilinçli, bazen de bilinçsizce gerçekleştirdiği bu eylemler, sağlık çalışanlarını çileden çıkarabiliyor ve onlara ilginç anılar bırakabiliyor. Gelin bunlar nelermiş bakalım!
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1. "Ben bir hastane diyetisyeniyim. Bir keresinde, her zaman çok yüksek kan şekeri olan ve bunu düşürmek için tonlarca insülin gereken bir hastam vardı."
2. "Ben acil serviste çalışırken bir gün, bir adam makatına kaçmış bir muzla geldi. Muz çok derine gitmiş ve tıbbi yardım gerekiyordu."
3. "Hemşire olarak çalışıyorum ve hastaneye gelen erkeklerin neredeyse hepsi boyu hakkında yalan söylüyor."
4. "Üstünden sigaranın kokusunu alabiliyorum ve buna rağmen hala 10 yıl önce sigarayı bıraktığını iddia eden hastalar oluyor. İnsanlar çok ilginç."
5. "Bakire olduğunu söyleyip hamile olduğu ortaya çıkan o kadar fazla hastam oldu ki...Doktorların hastalarını yargılamayacağını ve aslında yaşadığı şeyin normal bir durum olduğunu anlatabilsem keşke."
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6. "Ben bir göz doktoruyken, gözleri kuruyan bir hastamız gelmişti."
7. "Bir kadın 'olası bir mantar enfeksiyonu' için geldi."
8. "Alerji alanında çalışırken fark ettiğim bir şey, hastaların alerji hapları konusunda yalan söylemeleriydi. "
9. "Sadece botoks yapıldığında görünen özel bir tür egzamaya sahip bir hasta, hayatı üzerine yemin ederek botoks yaptırmadığını iddia etti."
10. "Bir keresinde silahını yerine koyarken kendini kalçasından vuran bir adam gelmişti."
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11. "Kalp krizi sonrası bir hastayı takip için görüyordum. Bu, hastanın üçüncü kalp kriziydi ve tüm arterlerinde tıkanıklıklardan kaynaklanan sorunları vardı."
12. "Bir kadın doğum sancılarıyla acil servise geldi. Kendisine herhangi bir doğum öncesi kontrole gidip gitmediğini sorduk ve bütün kontrollere gittiğini söyledi."
13. "Asistanlık dönemimdeyken bir kadın ailesiyle birlikte geldi, suyunun evde geldiğini ve doğum yapmaya başladığını iddia etti.''
14. "Bir keresinde bir hasta, üretra enfeksiyonu olduğunu düşündüğünü söyleyerek test yaptırmak istedi. Ben de idrar örneği getirmesini istedim."
15. "Bir keresinde bir hasta bacağında ağrı ve delikle hastaneye geldi. Röntgende bacağında mermi olduğu tespit edildi."
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16. "Tıbbi masaj yapıyorum ve insanların sağlık geçmişlerinin çok önemli kısımlarını bana söylememeleri her zaman şaşırtıcı oluyor. "
17. ''Doktor değilim ama hemşireyim.''
18. ''Ben bir çocuk dişçisiyim, bu yüzden belki aradığınız doktor türü değilim ama bu yaşadığımın anlatmaya değer olduğuna inanıyorum.''
19. ''Bir hasta kalemi yuttuğunu reddetti ama röntgen çektikten sonra kalemi ince bağırsağında gördük ve onu hemen ameliyata aldık.''
20. ''Bir kadın hamile kızıyla birlikte geldi.''
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