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Hastalarıyla Yaşadığı Birbirinden İlginç Anları Paylaşan 20 Doktor Anlattıklarıyla Dudaklarınızı Uçuklatacak

Hastalarıyla Yaşadığı Birbirinden İlginç Anları Paylaşan 20 Doktor Anlattıklarıyla Dudaklarınızı Uçuklatacak

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 23:31

Doktorlar ve hemşireler, hastaların yaptığı çeşitli eylemlerle karşılaşarak sıra dışı deneyimler yaşayabiliyorlar. Hastaların bazen bilinçli, bazen de bilinçsizce gerçekleştirdiği bu eylemler, sağlık çalışanlarını çileden çıkarabiliyor ve onlara ilginç anılar bırakabiliyor. Gelin bunlar nelermiş bakalım!

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
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1. "Ben bir hastane diyetisyeniyim. Bir keresinde, her zaman çok yüksek kan şekeri olan ve bunu düşürmek için tonlarca insülin gereken bir hastam vardı."

1. "Ben bir hastane diyetisyeniyim. Bir keresinde, her zaman çok yüksek kan şekeri olan ve bunu düşürmek için tonlarca insülin gereken bir hastam vardı."

'Bu, günlük bir durumdu ve birçok uzman bile bu kişinin ilaçlara neden tepki vermediğini anlamaya çalışmak için danışmanlık yaptı. Birkaç gün sonra, bir hemşire hastanın odada bir yerlere sakladığı bir çantadan ŞEKER YEDİĞİNİ gördü. Bu kişi günlerce yatakta şeker yiyip, biz onun şeker seviyelerini kontrol etmeye çalışırken HİÇBİR ŞEY söylemedi!'

2. "Ben acil serviste çalışırken bir gün, bir adam makatına kaçmış bir muzla geldi. Muz çok derine gitmiş ve tıbbi yardım gerekiyordu."

2. "Ben acil serviste çalışırken bir gün, bir adam makatına kaçmış bir muzla geldi. Muz çok derine gitmiş ve tıbbi yardım gerekiyordu."

'Adam, merdivenlerden düştüğünü ve kazara muzun üstüne oturduğunu ısrarla iddia etti. Muzu çıkardıktan sonra, o zamanlar yanımda olan eğitimci yanıma geldi ve bana şöyle dedi: 'Tam muzun üstüne kazara düşmeden önce, bir prezervatif sihirli bir şekilde muzun üzerinde düşüvermiş.''

3. "Hemşire olarak çalışıyorum ve hastaneye gelen erkeklerin neredeyse hepsi boyu hakkında yalan söylüyor."

3. "Hemşire olarak çalışıyorum ve hastaneye gelen erkeklerin neredeyse hepsi boyu hakkında yalan söylüyor."

4. "Üstünden sigaranın kokusunu alabiliyorum ve buna rağmen hala 10 yıl önce sigarayı bıraktığını iddia eden hastalar oluyor. İnsanlar çok ilginç."

4. "Üstünden sigaranın kokusunu alabiliyorum ve buna rağmen hala 10 yıl önce sigarayı bıraktığını iddia eden hastalar oluyor. İnsanlar çok ilginç."

5. "Bakire olduğunu söyleyip hamile olduğu ortaya çıkan o kadar fazla hastam oldu ki...Doktorların hastalarını yargılamayacağını ve aslında yaşadığı şeyin normal bir durum olduğunu anlatabilsem keşke."

5. "Bakire olduğunu söyleyip hamile olduğu ortaya çıkan o kadar fazla hastam oldu ki...Doktorların hastalarını yargılamayacağını ve aslında yaşadığı şeyin normal bir durum olduğunu anlatabilsem keşke."
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6. "Ben bir göz doktoruyken, gözleri kuruyan bir hastamız gelmişti."

6. "Ben bir göz doktoruyken, gözleri kuruyan bir hastamız gelmişti."

'Bu gayet normal bir sorun ve birkaç kez kontakt lens takıp takmadığını sorduk ve o, kesinlikle kullanmadığını iddia etti (lensleri bizden aldığını biliyorduk), bu yüzden normal olarak devam ettik. Doktor onu muayene etti ve ne görelim, kadın kontakt lens takıyor. Doktor lensleri kendisi çıkarıp göstermesine rağmen, lenslerin kendisine ait olduğunu kabul etmedi. Ayrıca, giderken yeni bir lens reçetesi istedi.'

7. "Bir kadın 'olası bir mantar enfeksiyonu' için geldi."

7. "Bir kadın 'olası bir mantar enfeksiyonu' için geldi."

'Muayene sırasında, vajinasında idrar dolu bir cam şişe bulduk. Şişeyi çıkardıktan sonra bile bunun kendisine ait olduğunu ya da nasıl oraya geldiğini açıklamayı reddetti. Sadece 'Bence bu bir şaka ve siz oraya koydunuz' demekte ısrar etti.'

8. "Alerji alanında çalışırken fark ettiğim bir şey, hastaların alerji hapları konusunda yalan söylemeleriydi. "

8. "Alerji alanında çalışırken fark ettiğim bir şey, hastaların alerji hapları konusunda yalan söylemeleriydi. "

'Öncelikle, eğer alerji testi için planlanmış bir randevudan önce alerji hapı alırsanız, randevuyu iptal edin. Aynı anda 113 farklı şeye kadar test yapıyoruz. Kurulumu uzun sürüyor ve sonraki 20 dakika boyunca bir reaksiyon olup olmadığını izlemeniz gerekiyor. Bu, tüm ilgililer için zaman kaybı.'

9. "Sadece botoks yapıldığında görünen özel bir tür egzamaya sahip bir hasta, hayatı üzerine yemin ederek botoks yaptırmadığını iddia etti."

9. "Sadece botoks yapıldığında görünen özel bir tür egzamaya sahip bir hasta, hayatı üzerine yemin ederek botoks yaptırmadığını iddia etti."

'Patolog mikroskop altında botoksda kullanılan malzemeyi gördüğünde ise tuhaf bir sessizlik oldu.'

10. "Bir keresinde silahını yerine koyarken kendini kalçasından vuran bir adam gelmişti."

10. "Bir keresinde silahını yerine koyarken kendini kalçasından vuran bir adam gelmişti."

'İnatla arkasından birisinin gelip onu vurduğunu iddia etti ama herkes gerçeği biliyordu.'

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11. "Kalp krizi sonrası bir hastayı takip için görüyordum. Bu, hastanın üçüncü kalp kriziydi ve tüm arterlerinde tıkanıklıklardan kaynaklanan sorunları vardı."

11. "Kalp krizi sonrası bir hastayı takip için görüyordum. Bu, hastanın üçüncü kalp kriziydi ve tüm arterlerinde tıkanıklıklardan kaynaklanan sorunları vardı."

'Daha önce birkaç kalp krizi geçirmiş, bacaklarında stentleri ve ilk kalp krizinden sonra yapılmış bir bypass ameliyatı vardı. Adam için biraz üzüldüm; getirdiği ilaç listesine göre, bu tür şeyleri önlemesi gereken çok iyi ilaçlar alıyordu. Yıllardır bunları kullanıyordu ve bu süre zarfında ilaçları artırılmıştı. Randevumuzun sonunda, birdenbire, 'Size dürüst olacağım, doktor, hiçbir ilacımı almadım, bunların işe yaradığına inanmıyorum, herkese alıyormuşum gibi söyledim ama hiçbirini hiç kullanmadım,' dedi. Yani, yıllarca doktorlar ilaçlarını artırmış, ancak o hiçbirisini almamıştı...'

12. "Bir kadın doğum sancılarıyla acil servise geldi. Kendisine herhangi bir doğum öncesi kontrole gidip gitmediğini sorduk ve bütün kontrollere gittiğini söyledi."

12. "Bir kadın doğum sancılarıyla acil servise geldi. Kendisine herhangi bir doğum öncesi kontrole gidip gitmediğini sorduk ve bütün kontrollere gittiğini söyledi."

''Ultrason yaptırıp yaptırmadığını sorduğumuzda, yaptırdığını ancak sonuçları evde unuttuğunu söyledi. Bebek zaten taç pozisyonundaydı, bu yüzden vajinal doğumla devam ettik. Bebeği doğurduktan sonra bebeğe bakmaya ve plasentanın çıkmasını beklemeye başladık. Parmaklarımı içeri soktuğumda... açıklığın yakınında bir ayak hissettim. Meğerse kadın ikiz bebek bekliyormuş ve ikinci bebek makat pozisyonundaymış (ayakların ilk çıktığı pozisyon). İkinci bebeği de vajinal olarak doğurmayı başardık ve herhangi bir komplikasyon olmadı, ancak kısa süre sonra, annenin herhangi bir doğum öncesi kontrol ve ultrason yaptırmadığını öğrendik. Hatta kadın ikiz bebek beklediğini bile bilmiyordu.'

13. "Asistanlık dönemimdeyken bir kadın ailesiyle birlikte geldi, suyunun evde geldiğini ve doğum yapmaya başladığını iddia etti.''

13. "Asistanlık dönemimdeyken bir kadın ailesiyle birlikte geldi, suyunun evde geldiğini ve doğum yapmaya başladığını iddia etti.''

''Hemşire, bebeğin kalp atışlarını bulamadı ve herkes sessizce panikledi. Hemen yatağın başında ultrason yapılması için çağrı yapıldı. Ultrason probunu yerleştirdiklerinde, bebek falan yoktu.

Aile yatak başında 'Ne oluyor?' diye sorarken kadın sessizce yüzümüze bakıyordu ve biz de, 'Üzgünüz, bebek yok.' dedik. Aile kafası karışmış bir şekilde, 'Ne demek bebek yok? Yani bebek öldü mü?' diye sordu. Kadın bir şey söylemediği için odadan çıktık ve onu taburcu ettik...'

14. "Bir keresinde bir hasta, üretra enfeksiyonu olduğunu düşündüğünü söyleyerek test yaptırmak istedi. Ben de idrar örneği getirmesini istedim."

14. "Bir keresinde bir hasta, üretra enfeksiyonu olduğunu düşündüğünü söyleyerek test yaptırmak istedi. Ben de idrar örneği getirmesini istedim."

'Hasta, içinde tamamen berrak bir sıvı olan idrar kabıyla geri döndü. Getirdiği örnek açıkça suydu. 'Bu su mu yoksa idrar mı?' diye sordum. Hasta sadece omuz silkerek cevap verdi. 'Lütfen geri gidip bu sefer idrar getirir misiniz?' dedim ve sonunda idrarıyla geri döndü.

15. "Bir keresinde bir hasta bacağında ağrı ve delikle hastaneye geldi. Röntgende bacağında mermi olduğu tespit edildi."

15. "Bir keresinde bir hasta bacağında ağrı ve delikle hastaneye geldi. Röntgende bacağında mermi olduğu tespit edildi."

'Ama bu hasta inatla ısırıldığını iddia etti. Mermi çıkarıldıktan sonra bile hala ısırıldığını söylemeye devam etti.'

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16. "Tıbbi masaj yapıyorum ve insanların sağlık geçmişlerinin çok önemli kısımlarını bana söylememeleri her zaman şaşırtıcı oluyor. "

16. "Tıbbi masaj yapıyorum ve insanların sağlık geçmişlerinin çok önemli kısımlarını bana söylememeleri her zaman şaşırtıcı oluyor. "

'Bir hastamın kağıt üzerinde oldukça temiz bir sağlık geçmişi vardı, cerrahi müdahaleler, ilaçlar veya kardiyovasküler sorunlar altında hiçbir şey belirtilmemişti. Masaja başladım ve devam ederken birden, kan sulandırıcı ilaç kullandığını ve yaklaşık iki yıl önce bir kalp pili takıldığını hatırladı. Bu tarz şeyleri nasıl unutabilirsin ki?'

17. ''Doktor değilim ama hemşireyim.''

17. ''Doktor değilim ama hemşireyim.''

''Penisinde kürdan olan bir hasta gelmişti. Bana oraya nasıl girdiğini söylemeyi reddetti ve onun oraya dişlerini temizlerken düşüp girdiğini söyledi.''

18. ''Ben bir çocuk dişçisiyim, bu yüzden belki aradığınız doktor türü değilim ama bu yaşadığımın anlatmaya değer olduğuna inanıyorum.''

''Çocukları sakinleştirdiğimde en az 8 saat bir şey yememiş olmaları gerekiyor. Bu yüzden sabahları yiyecek veya içecek bir şeyler yiyip yemediklerini her zaman soruyorum. Ebeveynler bunun çok önemli olduğunu hatırlatsam bile çocuklarının yediğini ya da içtiğini asla kabul etmek istemiyorlar. Ama çocuklar yediyse ve kusup aspire ederlerse (bir maddenin yanlışlıkla solunum yollarına kaçması) ölebilirler. 

Hikayeye gelelim; Bir gün bir çocuk içeriye bir paket cips yiyerek girdi. Bunu gözlerimle gördüm. Ama ebeveyni bana yemek yemediği konusunda ısrar etti. Yani evet dostum, çocuğuna bugün sakinleştirici yapmayacağım kesin.''

19. ''Bir hasta kalemi yuttuğunu reddetti ama röntgen çektikten sonra kalemi ince bağırsağında gördük ve onu hemen ameliyata aldık.''

19. ''Bir hasta kalemi yuttuğunu reddetti ama röntgen çektikten sonra kalemi ince bağırsağında gördük ve onu hemen ameliyata aldık.''

20. ''Bir kadın hamile kızıyla birlikte geldi.''

20. ''Bir kadın hamile kızıyla birlikte geldi.''

''Sadece kızının hamile olduğuna inanmayı reddetmekle kalmadı, aynı zamanda fazla kilolarından kurtulması için ona sürekli müshil ilacı verdiğini söyledi..'

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