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Hayatın Sürprizlerle Dolu Olduğunu Kanıtlar Nitelikte Olan Birbirinden Tuhaf 15 Olay

Hayatın Sürprizlerle Dolu Olduğunu Kanıtlar Nitelikte Olan Birbirinden Tuhaf 15 Olay

Duru
Duru - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 17:01

Hayatın sürprizlerle dolu olabileceğini hepimiz biliyoruz fakat bazen  son derece şaşırtıcı ve ters köşe olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bugün onlardan bazılarını inceleyeceğiz!

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1. ''Kızıma Zoom dersi sırasında doğru düzgün oturmasını ve kafasını aşağı sarkıtmamasını söyledim.''

1. ''Kızıma Zoom dersi sırasında doğru düzgün oturmasını ve kafasını aşağı sarkıtmamasını söyledim.''

''Uykusu geldiğini düşünmüştüm ama o bunu beyni çok büyük ve kafası ağır olduğu için yaptığını söyledi.''

2. ''Bir ebeveyn olarak çocuğuma ne yedireceğim, ne kadar televizyon izlettireceğim gibi şeyleri düşünmem gerekiyor.''

''Ek olarak kızımın masada bir köpeği taklit etmesine izin vermemeli miyim yoksa yemek yerken havlamasına ve tabağını yalamasına bir şey dememeli miyim?''

3. ''Geçen gün acil servise gittiğimde semptomlar listesinde 'sürekli ağlama' diye bir şey gördüm ve işaretledim.''

3. ''Geçen gün acil servise gittiğimde semptomlar listesinde 'sürekli ağlama' diye bir şey gördüm ve işaretledim.''

''Hemşire çok şaşırmıştı çünkü bu bebekler için yazılmış.''

4. ''Yıllar sonra babamı sonunda Facebook profili açmaya ikna ettik.''

4. ''Yıllar sonra babamı sonunda Facebook profili açmaya ikna ettik.''

''Sadece 5-6 gönderiye baktıktan sonra dönüp ''TV'yle aynı şey, sadece hatırlamam gereken bir şifre var.'' dedi ve hesabını sildi. Sanırım büyüyünce o olmak istiyorum.''

5. ''6 yaşındaki kızım araba sürmek için kaç yaşında olması gerektiğini sordu.''

5. ''6 yaşındaki kızım araba sürmek için kaç yaşında olması gerektiğini sordu.''

''Ve 18 olması gerektiğini söyledim. Sonra bana sevimli bir şekilde ''Çok tatlı olsam bile mi?'' dedi.

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6. ''Cinsel yönelimimi aileme açıkladım.''

6. ''Cinsel yönelimimi aileme açıkladım.''

''Babam hemen ''Oh süper bende para isteyeceksin sanmıştım.''dedi.

7. ''Farklı bir şifre kullanmak yerine farklı sitelerde şifremin farklı varyasyonlarını kullanıyorum.''

7. ''Farklı bir şifre kullanmak yerine farklı sitelerde şifremin farklı varyasyonlarını kullanıyorum.''

''Bunun oldukça güvenli bir yöntem olduğunu düşünüyorum.''

8. ''Metroda bir adam omzumda uyuyakaldı.''

8. ''Metroda bir adam omzumda uyuyakaldı.''

''Artık bir kocam var!''

9. ''Elimden gelen seviyelerde çalışıyor muyum? Hayır.''

9. ''Elimden gelen seviyelerde çalışıyor muyum? Hayır.''

''Çok önemli görevlerimi önemseyip bol zaman ayırıyor muyum? Hayır. Ama en ez azından kendimle ilgilenip, mental sağlığıma dikkat ediyorumdur değil mi? Ne yazık ki cevabım yine hayır.''

10. ''Gözlüklerim yanımda değildi ve kampüste yürüyordum.''

10. ''Gözlüklerim yanımda değildi ve kampüste yürüyordum.''

''Erkek arkadaşımı gördüğümü düşündüm ama onun işte olduğunu hatırladım ve önümden geçen kişiye bakmadım bile. O sırada patronuyla yürüyen erkek arkadaşım, ''Bu benim kız arkadaşım. Gözlükleri yanında olmadığı için beni şu an tanıyamıyor bile baksanıza.'' dedi.

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11. ''İlk defa psikoloğa gitmiştim ve ona bir espri patlattım.''

11. ''İlk defa psikoloğa gitmiştim ve ona bir espri patlattım.''

''Kadın ise daha hızlı yazmaya başladı. Nerede hata yaptım bilmiyorum.''

12. ''Lisede hocam hiçbir potansiyelimin olmadığını söyledi.''

12. ''Lisede hocam hiçbir potansiyelimin olmadığını söyledi.''

''Ve hakkını vermek lazım çünkü şu an hiçbir şey yapmıyorum ve bir potansiyelim yokmuş.''

13. ''Ellerimizde dünyanın öbür ucundaki insana bile ulaşabildiğimiz bir cihaz olduğunun farkında mısınız? Bu delice bir şey.''

13. ''Ellerimizde dünyanın öbür ucundaki insana bile ulaşabildiğimiz bir cihaz olduğunun farkında mısınız? Bu delice bir şey.''

''Yani beni arayan soran yok ama yine de wow.''

14. ''Büyük kristal bir küre almıştım.''

14. ''Büyük kristal bir küre almıştım.''

''Satıcı kadın ne yaparsam yapayım üstünü örtmemem gerektiği söyledi. Ben de ''Ruhlar yüzünden mi?'' diye sordum. Kadın bana tuhaf tuhaf baktı ve ''Ne? Hayır çünkü güneş üzerine vurursa eviniz yanar.' 'dedi. Önemli bir ders oldu.''

15. ''Kız arkadaşım basketbol maçı olup olmadığını sordu.''

15. ''Kız arkadaşım basketbol maçı olup olmadığını sordu.''

''Sonrasında ise 2 saat boyunca uyudu. Amacı benim o uyurken bir şeyler ile oyalanmammış. Sanki bir çocukmuşum gibi hissettim.''

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