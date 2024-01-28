Hayatın Sürprizlerle Dolu Olduğunu Kanıtlar Nitelikte Olan Birbirinden Tuhaf 15 Olay
Hayatın Sürprizlerle Dolu Olduğunu Kanıtlar Nitelikte Olan Birbirinden Tuhaf 15 Olay
Hayatın sürprizlerle dolu olabileceğini hepimiz biliyoruz fakat bazen son derece şaşırtıcı ve ters köşe olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. İşte bugün onlardan bazılarını inceleyeceğiz!
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1. ''Kızıma Zoom dersi sırasında doğru düzgün oturmasını ve kafasını aşağı sarkıtmamasını söyledim.''
2. ''Bir ebeveyn olarak çocuğuma ne yedireceğim, ne kadar televizyon izlettireceğim gibi şeyleri düşünmem gerekiyor.''
3. ''Geçen gün acil servise gittiğimde semptomlar listesinde 'sürekli ağlama' diye bir şey gördüm ve işaretledim.''
4. ''Yıllar sonra babamı sonunda Facebook profili açmaya ikna ettik.''
5. ''6 yaşındaki kızım araba sürmek için kaç yaşında olması gerektiğini sordu.''
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6. ''Cinsel yönelimimi aileme açıkladım.''
7. ''Farklı bir şifre kullanmak yerine farklı sitelerde şifremin farklı varyasyonlarını kullanıyorum.''
8. ''Metroda bir adam omzumda uyuyakaldı.''
9. ''Elimden gelen seviyelerde çalışıyor muyum? Hayır.''
10. ''Gözlüklerim yanımda değildi ve kampüste yürüyordum.''
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11. ''İlk defa psikoloğa gitmiştim ve ona bir espri patlattım.''
12. ''Lisede hocam hiçbir potansiyelimin olmadığını söyledi.''
13. ''Ellerimizde dünyanın öbür ucundaki insana bile ulaşabildiğimiz bir cihaz olduğunun farkında mısınız? Bu delice bir şey.''
14. ''Büyük kristal bir küre almıştım.''
15. ''Kız arkadaşım basketbol maçı olup olmadığını sordu.''
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