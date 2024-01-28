Hayatın Sürprizlerle Dolu Olduğunu Kanıtlar Nitelikte Olan Birbirinden Tuhaf 15 Olay

''Erkek arkadaşımı gördüğümü düşündüm ama onun işte olduğunu hatırladım ve önümden geçen kişiye bakmadım bile. O sırada patronuyla yürüyen erkek arkadaşım, ''Bu benim kız arkadaşım. Gözlükleri yanında olmadığı için beni şu an tanıyamıyor bile baksanıza.'' dedi.