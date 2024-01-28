Böylesi Anca Filmlerde Olur Dediğimiz Türden Olaylar Yaşamış 15 Kişi

''Bazı tuhaf şeyler fark etmişti. Evinde kaybolan yumurtalar, nemli havlular, bulaşık makinesinde fazladan kirli tabaklar gibi şeyler oluyordu. Bunları yapıp unuttuğunu düşündü. Bir gün çatı katından gelen bir ses duydu ve bakmaya gitti. İçeride radyo, tabak, uyku tulumu ve yemek ambalajı gibi şeyler buldu. Sonra hemen polisi aradı. Meğer evsiz bir adam ağaçtan evine atlayıp evin çatı katında yaşamaya başlamış.

Ama daha bitmedi. Komik olan kısım birbirlerini tanıyor olmaları. Adam aslında gayet saygılı birisiydi. Annemin arkadaşı suç duyurusunda bulunmadı. Onun evine taşınmasına izin verdi ve iş bulmasına yardım etti. Kendi ayaklarının üstünde durabilecek bir duruma gelene kadar çatı katında yaşamaya devam etti.''