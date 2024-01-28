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Böylesi Anca Filmlerde Olur Dediğimiz Türden Olaylar Yaşamış 15 Kişi

Böylesi Anca Filmlerde Olur Dediğimiz Türden Olaylar Yaşamış 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 16:31

Bazen insanların başına o kadar garip şeyler gelebilir ki bunların ancak dizi ya da filmlerde gerçekleşebileceğini düşünürüz. Ancak bu tip olaylar gerçek hayatta cidden yaşanıyor. Gelin birlikte bakalım!

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1. ''Kayak ekipmanlarımı taşırken buza basıp kaydım ve yere düştüm.''

1. ''Kayak ekipmanlarımı taşırken buza basıp kaydım ve yere düştüm.''

''O sırada oradan kayan bir kıza ben kalkmaya çalışırken ekipmanlarımı tutup tutamayacağını sordum. Bana ellerinin olmadığını söyledi ve bunu kanıtlamak için üstündeki kıyafetin kollarını salladı. Ondan bol bol özür diledim ve onun yaptığı tek şey kıkırdamak oldu.''

2. ''Dedem ölmüştü ve babama sessize onun odasına girip dedemin başucu komidinine bakmasını söyledim.''

2. ''Dedem ölmüştü ve babama sessize onun odasına girip dedemin başucu komidinine bakmasını söyledim.''

''Bulduğunda anneannemi rahatsız edebilecek bir takım müstehcen şeyler olabileceğini düşündüm. Babam baktıktan sonra geldi ve kahkaha atmamak için zor duruyordu. Dedemin başucunda olan tek şey anneannemin yaptığı cheesecakekin fotoğrafıymış.''

3. ''7 yıl önce okuldan eve gidiyordum ve sola dönmek için sıkışık trafiğin azalmasını bekliyordum.''

3. ''7 yıl önce okuldan eve gidiyordum ve sola dönmek için sıkışık trafiğin azalmasını bekliyordum.''

''Dışarıda hava çok karanlıktı. Aniden arabamın arkasında bir şey patlamış gibi hissettim .Ayrıca aynamda ani bir parlama gördüm. Sonra çok panikledim ve trafik ışıklarının da gittiğini fark ettim. İleriye bakınca şimşek çaktığını gördüm. Etrafıma baktım ve herkesin bana baktığını fark ettim. Evet, arabama yıldırım düşmüştü.''

4. ''Gayet normal bir restoranda oturmuş yemek yiyordum.''

4. ''Gayet normal bir restoranda oturmuş yemek yiyordum.''

''Sonra aniden restoranın önüne bir helikopter park etti. İçindeki kişi inip oturduğum restorandan yemek aldı ve helikopterine binip gitti.''

5. ''Annemin arkadaşının küçük bir evi vardı ve yalnız yaşıyordu.''

5. ''Annemin arkadaşının küçük bir evi vardı ve yalnız yaşıyordu.''

''Bazı tuhaf şeyler fark etmişti. Evinde kaybolan yumurtalar, nemli havlular, bulaşık makinesinde fazladan kirli tabaklar gibi şeyler oluyordu. Bunları yapıp unuttuğunu düşündü. Bir gün çatı katından gelen bir ses duydu ve bakmaya gitti. İçeride radyo, tabak, uyku tulumu ve yemek ambalajı gibi şeyler buldu. Sonra hemen polisi aradı. Meğer evsiz bir adam ağaçtan evine atlayıp evin çatı katında yaşamaya başlamış.

Ama daha bitmedi. Komik olan kısım birbirlerini tanıyor olmaları. Adam aslında gayet saygılı birisiydi. Annemin arkadaşı suç duyurusunda bulunmadı. Onun evine taşınmasına izin verdi ve iş bulmasına yardım etti. Kendi ayaklarının üstünde durabilecek bir duruma gelene kadar çatı katında yaşamaya devam etti.''

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6. ''9 yaşımdayken kendi kendime bir baykuş görmeyi çok istediğimi yüksek sesle söyledim.''

6. ''9 yaşımdayken kendi kendime bir baykuş görmeyi çok istediğimi yüksek sesle söyledim.''

''Sonra bir  baykuş evimizin yangın merdivenine kondu ve bana baktı. Cidden göz teması kurduk. ''

7. ''Müstakbel eşimle evlenmeden önce çocukluk fotoğraflarımıza göz gezdiriyorduk.''

7. ''Müstakbel eşimle evlenmeden önce çocukluk fotoğraflarımıza göz gezdiriyorduk.''

''İlkokul birince sınıftaki bir fotoğrafı benimkiyle aynıydı ve o fotoğrafta tam olarak arkamda duruyordu. Üçüncü sınıfa geçince ailem ve ben taşındık ve yollarımız tekrar üniversitede kesişti.''

8. ''Anneme her zaman bir çocuğunun olamayacağı söylenmiş.''

8. ''Anneme her zaman bir çocuğunun olamayacağı söylenmiş.''

''Babası öldüğünde duygusal bir dönemden geçerken babasından cennete gittiğine dair bir işaret istemiş. Sonra kısa bir süre sonra hamile olduğunu öğrenmiş ve bebeğin doğum tarihi babasının doğum günüymüş!''

9. ''Bulutlu bir gündü. Bir arkadaşımızın evindeydik ve astrolojik elementlere dair sohbet ediyorduk.''

9. ''Bulutlu bir gündü. Bir arkadaşımızın evindeydik ve astrolojik elementlere dair sohbet ediyorduk.''

''Herkes kendi elementinin en iyisi olduğunu söylüyordu. Buna daha fazla katlanamadım. Çok yüksek bir sesle ''Hepiniz harika olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Ben koçum! Bizim elementimiz ateş, biz bu saf enerjinin elçileriyiz! Işığı veren biziz!' 'diye bağırdım. Bunu söyleyip ellerimi kaldırır kaldırmaz arkamda şimşek çaktı. Herkes donup kaldı. Bir arkadaşım ''Sanırım buna bir şey diyemeyiz.'' dedi.''

10. ''Bir akşam eve dönerken hayatımın amacını bulmak için dua ediyordum.''

10. ''Bir akşam eve dönerken hayatımın amacını bulmak için dua ediyordum.''

''Açıklanamaz bir şekilde yolun yan tarafındaki banktaki çocukla konuşmak için yanına gittim. Adımız, yaşımız ve hatta rahatsızlıklarımız bile aynıydı. Bana gecenin erken saatlerinde sarsıntı geçirdiğini ve bu yüzden burada oturduğunu söyleyince onu hastaneye götürdüm. O zamandan beri doktor olmak istiyorum.''

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11. ''Bir sabah otobüse bindim.''

11. ''Bir sabah otobüse bindim.''

''Altımda kabarır mor bir pantolon vardı. Otobüste kimse yoktu ve yakın zamanda otobüsten inen biri olmamıştı. Otobüste sağ arka kısma gittim ve orada ''Selam mor pantolonlu kız!'' yazısını gördüm. Buna kimse inanmadı.''

12. ''Bir gün teyzem koltukta uyuyakalmış ve kocası da yukarıda yatak odasında uyuyormuş.''

12. ''Bir gün teyzem koltukta uyuyakalmış ve kocası da yukarıda yatak odasında uyuyormuş.''

''Gece yarısında uyandığında hiç tanımadığı bir adamı onu uykusunda izlerken bulmuş. Adam ona ''Yukarıdaki adam uyuyor.'' demiş. Teyzem ona oradan gitmesini söylemiş ve şaşırtıcı bir şekilde adam gitmiş. Aslında oldukça güvenli bir bölgede yaşıyoruz.''

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