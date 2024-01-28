Böylesi Anca Filmlerde Olur Dediğimiz Türden Olaylar Yaşamış 15 Kişi
Böylesi Anca Filmlerde Olur Dediğimiz Türden Olaylar Yaşamış 15 Kişi
Bazen insanların başına o kadar garip şeyler gelebilir ki bunların ancak dizi ya da filmlerde gerçekleşebileceğini düşünürüz. Ancak bu tip olaylar gerçek hayatta cidden yaşanıyor. Gelin birlikte bakalım!
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1. ''Kayak ekipmanlarımı taşırken buza basıp kaydım ve yere düştüm.''
2. ''Dedem ölmüştü ve babama sessize onun odasına girip dedemin başucu komidinine bakmasını söyledim.''
3. ''7 yıl önce okuldan eve gidiyordum ve sola dönmek için sıkışık trafiğin azalmasını bekliyordum.''
4. ''Gayet normal bir restoranda oturmuş yemek yiyordum.''
5. ''Annemin arkadaşının küçük bir evi vardı ve yalnız yaşıyordu.''
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6. ''9 yaşımdayken kendi kendime bir baykuş görmeyi çok istediğimi yüksek sesle söyledim.''
7. ''Müstakbel eşimle evlenmeden önce çocukluk fotoğraflarımıza göz gezdiriyorduk.''
8. ''Anneme her zaman bir çocuğunun olamayacağı söylenmiş.''
9. ''Bulutlu bir gündü. Bir arkadaşımızın evindeydik ve astrolojik elementlere dair sohbet ediyorduk.''
10. ''Bir akşam eve dönerken hayatımın amacını bulmak için dua ediyordum.''
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11. ''Bir sabah otobüse bindim.''
12. ''Bir gün teyzem koltukta uyuyakalmış ve kocası da yukarıda yatak odasında uyuyormuş.''
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