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Özkan Uğur'un Oğlu Alişan Uğur, Katıldığı Bir Ödül Töreninde Herkese Duygusal Anlar Yaşattı

Özkan Uğur'un Oğlu Alişan Uğur, Katıldığı Bir Ödül Töreninde Herkese Duygusal Anlar Yaşattı

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 12:01

Türk müziğinin sevilen gruplarından biri olan MFÖ ile çok yakından tanıdığımız Özkan Uğur, 3 kez yakalandığı lenf kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.

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Sanat dünyasının ünlü ismi Özkan Uğur, yediden yetmişe milyonlarca kişiyi kendisine hayran etmeyi başarmış bir isimdi.

Sanat dünyasının ünlü ismi Özkan Uğur, yediden yetmişe milyonlarca kişiyi kendisine hayran etmeyi başarmış bir isimdi.

2 kez Lenfoma kanseri ile mücadele eden Uğur'un kanseri bir kez daha nüksetmiş ve tedaviye alınmıştı.

2 kez Lenfoma kanseri ile mücadele eden Uğur'un kanseri bir kez daha nüksetmiş ve tedaviye alınmıştı.

Ancak usta sanatçı Özkan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü.

Ancak usta sanatçı Özkan Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen yıllardır mücadele ettiği lenf kanserine 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yenik düşmüştü.

Sanatçının vefatı herkesi derinden üzmüştü. Özellikle 52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner için bu kayıp daha da zor oldu.

Sanatçının vefatı herkesi derinden üzmüştü. Özellikle 52 yıllık dostları ve iş arkadaşlarını kaybeden Mazhar Alanson ve Fuat Güner için bu kayıp daha da zor oldu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde; Özkan Uğur'un vefatından sonra sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere geri döneceklerini duyurmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde; Özkan Uğur'un vefatından sonra sahnelere ara veren Mazhar Alanson ile Fuat Güner, duygusal bir mesajla sahnelere geri döneceklerini duyurmuştu.

Mazhar&Fuat ikilisinin Özkan'sız yeni konser afişi görenlerin yüreğini dağlamıştı...

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Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur ise önceki gün bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı.

Usta sanatçının oğlu Alişan Uğur ise önceki gün bu yıl altıncısı düzenlenen BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı.

Alişan Uğur, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen babasını anma töreninde tüm misafirleri şu sözlerle duygulandıran anlar yaşattı;

Alişan Uğur, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen babasını anma töreninde tüm misafirleri şu sözlerle duygulandıran anlar yaşattı;

'Babam şarkılarıyla, filmleriyle hâlâ aramızda. Ben onun öldüğüne hâlâ inanamıyorum.'

Bunun yanı sıra Özkan Uğur'un doğum gününde eşi Aysun Uğur "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" mesajını yazmıştı.

Bunun yanı sıra Özkan Uğur'un doğum gününde eşi Aysun Uğur "İyi ki doğmuşsun canım Özkan’ım. İyi ki bir olmuşuz. Seni özledim" mesajını yazmıştı.

Oğlu Alişan Uğur ise ' 'Doğum günün kutlu olsun canım babam. Seni çok seviyorum' notunu düşerek babasıyla fotoğrafını paylaşmıştı.

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