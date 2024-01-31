Özkan Uğur'un Oğlu Alişan Uğur, Katıldığı Bir Ödül Töreninde Herkese Duygusal Anlar Yaşattı

Türk müziğinin sevilen gruplarından biri olan MFÖ ile çok yakından tanıdığımız Özkan Uğur, 3 kez yakalandığı lenf kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur, BAU Radyo MüzikOnair Ödülleri'ne katıldı. Babası için yapılan anma töreninde konuşma yapan Uğur, tüm misafirlere duygusal anlar yaşattı.