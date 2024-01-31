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İrem Sak Basketbolcu Sevgilisi İçin Taylor Swift Misali Mekik Dokuyormuş!

İrem Sak Basketbolcu Sevgilisi İçin Taylor Swift Misali Mekik Dokuyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 11:00

Ünlü oyuncu İrem Sak şu sıralar yaşadığı aşkla gündemimizden düşmüyor. Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, İrem Sak Amerika'da forma giyen basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz için Taylor Swift misali mekik dokuyormuş!

Gelin detaylara bakalım.

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Yalan Dünya Tülay karakteriyle hafızalarımıza kazınan isim: İrem Sak

Yalan Dünya Tülay karakteriyle hafızalarımıza kazınan isim: İrem Sak

Bugüne kadar birçok başarılı projede rol alan İrem Sak, yıllar geçse de Tülay karakteriyle hatırlanmaya devam ediyor. Öyle ki dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın Yalan Dünya Tülay'ı kopyalaması gündem olmuştu!

Başarılı oyunculuğunun yanısıra güzelliğiyle de dikkat çeken İrem Sak, magazin gündeminden de düşmüyor haliyle.

Başarılı oyunculuğunun yanısıra güzelliğiyle de dikkat çeken İrem Sak, magazin gündeminden de düşmüyor haliyle.

Dijital projelerde de rol alarak kariyerine devam eden İrem Sak, yaklaşık 2 yıldır mutlu bir birliktelik sürüyor. Fakat bu ilişkiyi gözlerden uzak tutmayı tercih ediyorlar.

İrem Sak, profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz ile olan ilişkisini "birlikte çok mutluyuz" diyerek açıklamıştı ilk kez.

İrem Sak, profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz ile olan ilişkisini "birlikte çok mutluyuz" diyerek açıklamıştı ilk kez.

O gün bugündür ise bu çift hakkında olumsuz bir haber duymadık. (Bir maşallah eklemeyi ihmal etmeyelim.) 

Yeri geldi romantik tatil pozlarını gördük, yeri geldi romantik bir açıklama duyduk çiftten.

İrem Sak'tan duyduğumuz son itiraf ise "aşk böyle bir şey mi?" dedirtti desek yeridir.

İrem Sak'tan duyduğumuz son itiraf ise "aşk böyle bir şey mi?" dedirtti desek yeridir.

Profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz, 2017 yılından beri NBA takımlarından Philadelphia 76ers forması giyiyor. Fakat gelin görün ki programı oldukça yoğun olan Korkmaz, Türkiye'ye pek sık gelemiyor.

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, İrem Sak ise sevgilisi için binlerce kilometreyi göze almış, Türkiye ile Amerika arasında resmen mekik dokuyormuş!

Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, İrem Sak ise sevgilisi için binlerce kilometreyi göze almış, Türkiye ile Amerika arasında resmen mekik dokuyormuş!

Geçtiğimiz günlerde Hücreler'in galasına katılan İrem Sak, “Furkan maç takviminden dolayı mayısa kadar İstanbul’a gelemeyecek. Bu yüzden ben sık sık yanına gidiyorum.” açıklamasında bulunuyor.

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Bu açıklama ise aklımıza futbolcu sevgilisini maçlarında desteklemek için kilometrelerce yol yapan Taylor Swift'ten başkasını getirmedi.

Bu açıklama ise aklımıza futbolcu sevgilisini maçlarında desteklemek için kilometrelerce yol yapan Taylor Swift'ten başkasını getirmedi.

Demek ki aşk böyle bir şeymiş...

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