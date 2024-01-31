İrem Sak Basketbolcu Sevgilisi İçin Taylor Swift Misali Mekik Dokuyormuş!
İrem Sak Basketbolcu Sevgilisi İçin Taylor Swift Misali Mekik Dokuyormuş!
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Yalan Dünya Tülay karakteriyle hafızalarımıza kazınan isim: İrem Sak
Başarılı oyunculuğunun yanısıra güzelliğiyle de dikkat çeken İrem Sak, magazin gündeminden de düşmüyor haliyle.
İrem Sak, profesyonel basketbolcu Furkan Korkmaz ile olan ilişkisini "birlikte çok mutluyuz" diyerek açıklamıştı ilk kez.
İrem Sak'tan duyduğumuz son itiraf ise "aşk böyle bir şey mi?" dedirtti desek yeridir.
Posta Gazetesi'nin aktardığına göre, İrem Sak ise sevgilisi için binlerce kilometreyi göze almış, Türkiye ile Amerika arasında resmen mekik dokuyormuş!
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Bu açıklama ise aklımıza futbolcu sevgilisini maçlarında desteklemek için kilometrelerce yol yapan Taylor Swift'ten başkasını getirmedi.
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