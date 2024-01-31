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Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen da Öpüşme Sahnesine Dair Bir Tavsiyede Bulundu

Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen da Öpüşme Sahnesine Dair Bir Tavsiyede Bulundu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.01.2024 - 09:11

Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'den öpüşme sahneleriyle ilgili bir itiraf gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen da öpüşme sahnesine dair bir tavsiye verdi.

Kaynak: https://www.haberturk.com/yasemin-all...
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündemimize gelmişti.

Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündemimize gelmişti.

Son olarak Aile dizisinde rol alan ünlü isim, bugüne kadar birçok ünlü projede rol almış, adından söz ettirmeyi başarmıştı. Haliyle yaptığı bir itiraf da günlerce magazin gündemimizi günlerce meşgul etti.

Şekerci, "öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap vermişti.

Şekerci, "öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap vermişti.

Yasemin Şefik'in programına konuk olan Selin Şekerci, 'Partnerimin ağzının kokması konusunda bir sorunum yok. Bu durumda tiksinme hissiyle başa çıkabilirim' açıklamasında bulunmuştu.

Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela 'Güzel kardeşim' deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime."

Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela 'Güzel kardeşim' deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime."

Bazı oyuncuların öpüşme sahnesinde gergin olduğunu söyleyen Şekerci, kendi tekniğini de bu sözlerle aktarmıştı.

Seli Şekerci'nin bu itirafları üzerine bir oyuncumuzdan daha bu konuda açıklamalar geldi.

Habertürk'ten Eren Gürel'in aktardığına göre, Yasemin Kay Allen da oyuncuların öpüşme sahnelerine dair bir tavsiyede bulundu.

Habertürk'ten Eren Gürel'in aktardığına göre, Yasemin Kay Allen da oyuncuların öpüşme sahnelerine dair bir tavsiyede bulundu.

Etiler'de görüntülenen ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, oyunculuğa ve oyunculara dair itiraflarda bulundu. 

Allen, son olarak öpüşme sahnesinde oyuncuların ağız kokusu yaşamasına dair bir soruyu cevaplandırdı.

"Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor."

"Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor."

Eren Gürel'in röportajının devamına buradan ulaşabilirsiniz. 

Bakalım başka hangi oyunculardan, öpüşme sahnesine dair açıklamalar gelecek?

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