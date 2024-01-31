Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen da Öpüşme Sahnesine Dair Bir Tavsiyede Bulundu
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen da Öpüşme Sahnesine Dair Bir Tavsiyede Bulundu
Kaynak: https://www.haberturk.com/yasemin-all...
Geçtiğimiz günlerde Selin Şekerci'den öpüşme sahneleriyle ilgili bir itiraf gelmişti. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen da öpüşme sahnesine dair bir tavsiye verdi.
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Ünlü oyuncu Selin Şekerci, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir itirafla gündemimize gelmişti.
Şekerci, "öpüşme sahnesine nasıl hazırlanılır, partnerinin ağzı kokuyorsa ne yapılır?" sorusuna cevap vermişti.
Bunun bir tekniği var kardeşim. Ben mesela 'Güzel kardeşim' deyip kamyoncu gibi giriyorum partnerime."
Habertürk'ten Eren Gürel'in aktardığına göre, Yasemin Kay Allen da oyuncuların öpüşme sahnelerine dair bir tavsiyede bulundu.
"Arkadaşlar, eğer böyle bir durum olacaksa en azından sakızla gelinmesi gerekiyor."
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