Ünlü Olmadan Önce 'Bizden Biri Gibi' Doğum Günü Kutlayan Sıla Türkoğlu Görenleri Şaşırttı

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor. Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki Sıla Türkoğlu, ünlü olmadan önce nasıldı? Muhabir Online'ın paylaşımına göre, 'bizden birisi gibi' doğum günü kutluyordu!