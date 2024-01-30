Ünlü Olmadan Önce 'Bizden Biri Gibi' Doğum Günü Kutlayan Sıla Türkoğlu Görenleri Şaşırttı
Ünlü Olmadan Önce 'Bizden Biri Gibi' Doğum Günü Kutlayan Sıla Türkoğlu Görenleri Şaşırttı
Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor. Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki Sıla Türkoğlu, ünlü olmadan önce nasıldı? Muhabir Online'ın paylaşımına göre, 'bizden birisi gibi' doğum günü kutluyordu!
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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ü buluşturuyor.
Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.
24 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun ünlü olmadan önceki hali ise bir hayli merak edilmişti.
Sıla Türkoğlu'nun bu fotoğrafının ardından ünlü ismin bir takım estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edilmişti.
Muhabir Online, Sıla Türkoğlu'nun henüz ünlü olmadan önce, evde doğum günü kutladığı anları paylaştı.
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