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Ünlü Olmadan Önce 'Bizden Biri Gibi' Doğum Günü Kutlayan Sıla Türkoğlu Görenleri Şaşırttı

Ünlü Olmadan Önce 'Bizden Biri Gibi' Doğum Günü Kutlayan Sıla Türkoğlu Görenleri Şaşırttı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 22:04

Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterine hayat veriyor. Magazin gündeminde de yakından takip edilen isim, pek çok kişi tarafından beğeniliyor. Peki Sıla Türkoğlu, ünlü olmadan önce nasıldı? Muhabir Online'ın paylaşımına göre, 'bizden birisi gibi' doğum günü kutluyordu!

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Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ü buluşturuyor.

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ü buluşturuyor.

Her hafta izlenme rekorları kıran dizinin oyuncuları da yakından takip ediliyor haliyle. Özellikle güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu.

Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Sıla Türkoğlu, başarılı oyunculuğunun yanısıra özel hayatıyla magazin gündeminden de eksik olmuyor.

Türkoğlu, son olarak ünlü oyuncu Alp Navruz ile bir ilişki yaşamış, bu yeni aşk herkesi şaşırtmıştı. Tabii partneri Doğukan Güngör ile de bir ilişki yaşadığı iddia edilmişti ünlü ismin.

24 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun ünlü olmadan önceki hali ise bir hayli merak edilmişti.

24 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun ünlü olmadan önceki hali ise bir hayli merak edilmişti.

Aslen İzmirli olan güzel oyuncunun çocukluğuna dair paylaşılan bir fotoğraf, görenleri şaşırtmayı da başarmıştı.

Sıla Türkoğlu'nun bu fotoğrafının ardından ünlü ismin bir takım estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edilmişti.

Sıla Türkoğlu'nun bu fotoğrafının ardından ünlü ismin bir takım estetik operasyonlar yaptırdığı iddia edilmişti.

Tabii kendisinin sadece değiştiğini söyleyenler de vardı. Kilo veren, saç kesimini değiştiren ve haliyle yaş aldıkça yüz hatları değişen oyuncunun şimdiler yeni bir görüntüsü ortaya çıktı.

Muhabir Online, Sıla Türkoğlu'nun henüz ünlü olmadan önce, evde doğum günü kutladığı anları paylaştı.

Muhabir Online, Sıla Türkoğlu'nun henüz ünlü olmadan önce, evde doğum günü kutladığı anları paylaştı.

Şimdiki halinden pek de farksız olmayan Sıla Türkoğlu'nun 'bizden biri gibi' görünmesi ise dikkatlerimizden kaçmadı!

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