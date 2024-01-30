Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses Çocukları İçin İmaj Tazeledi: Resmen Gençleşti!
Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses Çocukları İçin İmaj Tazeledi: Resmen Gençleşti!
İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına aldı. İdo Tatlıses'in çocukları için geçtiği yeni imajını ise eşi Yasemin Şefkatli paylaştı.
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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor.
2021'de evlenme kararı alan çiftimiz, daha sonra duyurdukları bebek haberiyle herkesi sevindirmişti.
Erkek bebekleri olacağını öğrendiğimiz çiftimiz, çocuklarına iki dedenin de ismini koymaya verdi.
22 Ocak'ta ise çiftimizin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Önce babalarının kucağında, sonra annelerinin kucağında gördük junior Tatlısesleri.
Ameliyatı başarılı geçen minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu.
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Yasemin Şefkatli son olarak 'anne-baba' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı. Çiçeği burnunda baba İdo Tatlıses'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!
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