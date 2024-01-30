Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses Çocukları İçin İmaj Tazeledi: Resmen Gençleşti!

Doğrusu, bebek müjdesini çiftimizden değil, İbrahim Tatlıses'ten öğrenmiştik, orası ayrı!

Yasemin Şefkatli ise bu pozlarını paylaşıp 'Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿' notunu düşmüştü.