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Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses Çocukları İçin İmaj Tazeledi: Resmen Gençleşti!

Çiçeği Burnunda Baba İdo Tatlıses Çocukları İçin İmaj Tazeledi: Resmen Gençleşti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.01.2024 - 17:05

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde ikiz bebeklerini kucağına aldı. İdo Tatlıses'in çocukları için geçtiği yeni imajını ise eşi Yasemin Şefkatli paylaştı.

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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, son zamanlarda magazin gündeminden düşmüyor.

Özellikle güzeller güzeli Yasemin Şefkatli'yle olan ilişkisi, magazin gündeminde yakından takip ediliyor. Romantik çiftimiz, 2017 yılında başladıkları ilişkileriyle göz dolduruyor desek yeridir.

2021'de evlenme kararı alan çiftimiz, daha sonra duyurdukları bebek haberiyle herkesi sevindirmişti.

2021'de evlenme kararı alan çiftimiz, daha sonra duyurdukları bebek haberiyle herkesi sevindirmişti.

Doğrusu, bebek müjdesini çiftimizden değil, İbrahim Tatlıses'ten öğrenmiştik, orası ayrı!

Yasemin Şefkatli ise bu pozlarını paylaşıp 'Ailemiz büyüyor diyelim mi o zamann🥹😬 sonunda güzel haberi biz de verelimm ikizler geliyorrr🧿' notunu düşmüştü.

Erkek bebekleri olacağını öğrendiğimiz çiftimiz, çocuklarına iki dedenin de ismini koymaya verdi.

Erkek bebekleri olacağını öğrendiğimiz çiftimiz, çocuklarına iki dedenin de ismini koymaya verdi.

İbrahim ve Sinan bebekleri büyük bir merakla bizler de beklemeye başladık. Tabii Yasemin Şefkatli'nin güzelliğine güzellik katan hamilelik sürecinden de bahsetmezsek olmaz!

22 Ocak'ta ise çiftimizin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Önce babalarının kucağında, sonra annelerinin kucağında gördük junior Tatlısesleri.

22 Ocak'ta ise çiftimizin ikiz bebekleri dünyaya geldi. Önce babalarının kucağında, sonra annelerinin kucağında gördük junior Tatlısesleri.

Fakat ikizlerden birinin kalbinde sorun olduğunu İbrahim Tatlıses duyurdu. Torunu için dua isteyen Tatlıses, torununun ameliyat olacağını açıkladı.

Ameliyatı başarılı geçen minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu.

Ameliyatı başarılı geçen minik İbrahim Ayel, sağlığına kavuştu.

Daha sonra Yasemin Şefkatli'den birbirinden tatlı paylaşımlar gelmeye başladı.

Bir paylaşımında ise Junior Sinan'ı ilk kez görmüştük;

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Yasemin Şefkatli son olarak 'anne-baba' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı. Çiçeği burnunda baba İdo Tatlıses'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!

Yasemin Şefkatli son olarak 'anne-baba' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı. Çiçeği burnunda baba İdo Tatlıses'in yeni tarzı ise dikkatlerden kaçmadı!

İkiz bebeklerini daha rahat sevebilmek için sakal tıraşı olduğunu düşündüğümüz İdo Tatlıses, gözümüze çok farklı göründü doğrusu!

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