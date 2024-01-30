Yabancı İsimlerle Pişti Olan Hande Erçel'e "Ne Giyse Köylü Bir Havası Var" Yorumu Geldi: Yine Sınıfta Kaldı
Yabancı İsimlerle Pişti Olan Hande Erçel'e "Ne Giyse Köylü Bir Havası Var" Yorumu Geldi: Yine Sınıfta Kaldı
Son zamanlarda ünlü isimler giydikleri kıyafetlerle pişti olmalarıyla da sık sık gündem oluyorlar. Magazinin gündeminden düşmeyen Hande Erçel yabancı iki model ile aynı elbiseyi üstünde taşıdı. Favoriler tartışılıdı, detaylar içeriğimizde👇
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Şu sıralar modanın geldiği noktaya bakınca aynı elbiseleri giyen ve pişti olan ünlü çok bildiğimiz üzere. Yeri geliyor yabancı influencerlara, ünlülere özenip aynı kıyafeti giyenleri görüyoruz.
Hande Erçel Türkiye'nin gündeminden bir gün bile inmeyen isimlerden biri olarak sadece aşk hayatıyla ve oyunculuğuyla değil giydikleriyle de oldukça fazla konuşuluyor.
Saç rengini değiştirmesiyle bile günlerce konuşulan isim ünlü bir markanın kırmızı gül detaylı elbisesiyle de çok konuşulmuştu.
Oyuncunun tercih ettiği dünyaca ünlü markalardan biri olan Valentino elbisenin fiyatı 10 bin dolarmış, şu anki kurdan hesaplayınca 300 bin tl gibi bir tutarı olan elbise yine bizim çenemizi yormakla kaldı!
Ayrıca aynı elbiseyi dünyaca ünlü model Rosie Huntington da üstünde taşımış.
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Gül detaylı kırmızı elbiseyi model ve blog yazarı olan Leonie Hanne de giymiş ve sosyal medya hesabından bu pozları paylaşmıştı.
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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Sizce elbise en çok kime yakışmış? Yorumlara👇
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