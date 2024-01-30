Ağzı Burnu Kan İçinde Video Paylaşmıştı: CZN Burak Olay Hakkında Açıklama Yaptı!
Ağzı Burnu Kan İçinde Video Paylaşmıştı: CZN Burak Olay Hakkında Açıklama Yaptı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/korku...
Sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak, yani asıl adıyla Burak Özdemir, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Özdemir, yüzünde, gözünde ve vücudunun diğer bölgelerinde görünen yaraları içeren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum, takipçileri arasında hızla yayıldı ve büyük bir korku yarattı. Bu olayın ardından, çokça konuşulan ve merak edilen bu fotoğraflar hakkında CZN Burak'tan ilk açıklama geldi.
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Ünlü şef ve sosyal medya fenomeni Burak Özdemir, yani bilinen adıyla CZN Burak, uzun yıllardır sosyal medyada içerik üretmeye devam ediyor.
Bir süre önce aile şirketinden ayrıldığını ve babasının kendisini dolandırdığını iddia eden ünlü fenomen, bu olayın ardından, İstanbul'da kendi restoranını açmıştı.
CZN Burak, son zamanlarda verdiği kilolarla da magazin gündeminde yer almıştı. Ancak son paylaşımı herkesi korkuttu.
CZN Burak'ın birkaç gün önce yaralı fotoğraflarını paylaşması hayranlarını endişelendirdi.
Gözleri kanlı ve boynunda yaralar olan fotoğraflarını paylaşan Burak Özdemir, bu görüntülerin altına "Ya Rab beni şu köşede kırdılar. Kalbim bin parça bırakıldım. Şurada canım yanıyor. Sırtım bıçak izi dolu. Vefasızlıklar, hainlikler" yazmıştı.
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Paylaşımın ardından herkes "Başına ne geldi?" diye sormuştu.
İşte o video:
Yurt dışında bulunan CZN Burak, Posta Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Çok eski bir görüntü ve ben tekrar paylaştım" dedi.
Ağır bir iş kazası geçirdiğini söyleyen CZN Burak, "Çünkü takipçilerimle dertleşmeyi seviyorum. Onlara bu noktaya kolay gelmediğimi anlatıyorum. Karamsar olmamaları gerektiği mesajını veriyorum. Asla kendime zarar vermedim. Ya da birileri bana zarar vermedi" şeklinde konuştu.
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