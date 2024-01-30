Ağzı Burnu Kan İçinde Video Paylaşmıştı: CZN Burak Olay Hakkında Açıklama Yaptı!

Sosyal medya fenomeni ve ünlü şef CZN Burak, yani asıl adıyla Burak Özdemir, son paylaşımıyla hayranlarını endişelendirdi. Özdemir, yüzünde, gözünde ve vücudunun diğer bölgelerinde görünen yaraları içeren bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Bu durum, takipçileri arasında hızla yayıldı ve büyük bir korku yarattı. Bu olayın ardından, çokça konuşulan ve merak edilen bu fotoğraflar hakkında CZN Burak'tan ilk açıklama geldi.