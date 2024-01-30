Kourtney Kardashian'dan İlk Bebekli Poz: Yeni Doğan Oğlu Rocky ile Kalplerimizi Isıtan Bir Fotoğraf Paylaştı
Kourtney Kardashian'dan İlk Bebekli Poz: Yeni Doğan Oğlu Rocky ile Kalplerimizi Isıtan Bir Fotoğraf Paylaştı
Günümüzün estetikleri kadar, skandalları ile konuşulan Kardashian ailesi çocuklarıyla da oldukça fazla konuşuluyor. Bildiğimiz gibi Khloe Kardashian geçtiğimiz aylarda hamileydi, bilinen isim dün ilk defa bebeğini takipçileriyle paylaştı. Detaylar içeriğimizde👇
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Dünyaca bilinen Amerika'nın en zenginlerinden biri olan, görünümlerinden skandallarına gündemden düşmeyen Kardashian'lar kalabalık aileleri ve çocuklarıyla da biliniyor.
Halihazırda evin en küçüğü Kylie Jenner'ın bile Stormi ve Aire isimli iki tane çocuğu var. Evin tek çocuğu olmayan bireyi süpermodel Kendall Jenner hatta.
Tüm dünyada meşhur oldukları reality şovla aklımıza kazınan ailenin en büyük kızı Kourtney diğerlerinden farklı olarak olaylı ilişki hayatıyla gündemde kalıyordu.
Scott Disick ile yaşadıkları toksik ilişki sonrası üç çocukları olan çift aldatma sonucu ayrılma kararı almıştı.
Olaylı ilişkisini bitirmesinin ardından müzisyen Travis Baker ile dünyaevine giren Kourtney ailesinden ve skandallarla dolu hayatlarından bir nebze de olsa uzaklaşabilmişti.
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Geçtiğimiz senenin başında hamile olduğunu bu fotoğraflarla duyuran isim Kasım ayında Rocky Thirteen adında bir erkek bebek dünyaya getirdi.
Geçtiğimiz gün kendisinin ve yenidoğan bebişin tatlı mı tatlı bir fotoğrafını ilk defa paylaştı ünlü televizyon ismi.
Gelin bu fotoğrafa gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1. "Kız kardeşlerinden daha genç görünüyor😅"
2. "Seni işaret ettmesi 😍"
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3. "kourtney ASLA yaşlanmaz"
4. "Bu neden bir nostalji fotoğrafına benziyor??? "
5. "Küçük ayağı 🥹"
6. "Lisedeyken çekilmiş bir resmin olduğunu düşünmüştüm"
7. "KRALİÇE VE PRENSİ"
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8. "Bunun küçük sen olduğunu düşünmüştüm! Çok muhteşem 🖤✨✨ 🫶🏻"
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