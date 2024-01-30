Kourtney Kardashian'dan İlk Bebekli Poz: Yeni Doğan Oğlu Rocky ile Kalplerimizi Isıtan Bir Fotoğraf Paylaştı

Aralık ayında Entertainment Tonight'a konuşan bir yetkili 'Kourtney ve Travis mutluluktan havalara uçuyor ve birlikte bir çocuk sahibi oldukları için daha fazla sevinemezlerdi' dedi. 'Kourtney ve Travis arasında zaten kopmaz bir bağ vardı ama birlikte bir bebek sahibi olmak onları daha da yakınlaştırdı ve birbirlerine daha da aşık olmalarını sağladı. Bu deneyim kaderlerinde birlikte olmak olduğuna dair duygularını pekiştirdi.' diye ekledi.