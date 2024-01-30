"Ex'ten Next Olur Mu?" Diyenler Toplansın Tom Brady Ve Irina Shayk Tekrardan Görüşmeye Başlamış
"Ex'ten Next Olur Mu?" Diyenler Toplansın Tom Brady Ve Irina Shayk Tekrardan Görüşmeye Başlamış
Kaynak: https://www.usmagazine.com/celebrity-...
Güzeller güzeli Rus manken Irina Shayk ve eski Amerikan futbolu oyuncusu Tom Brady çiftinin beraber olduğu dedikoduları dönüyor şimdi de ve bazı kaynaklar tarafından onaylanıyor gibi görünüyor. Detaylar👇👇👇
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Güzel modelimiz Irina Shayk gündemden uzak olmasıyla bilinir. Ama gündeme geldiğinde de ortalığı epey bir sallar.
Ronaldo ve Bradley Cooper'ın eski sevgilisi Shayk söylenenlere göre Tom Brady ile tekrardan görüşmeye başlamış.
Çapkın mı çapkın eski NFL oyuncusu Brady, çocuklarını ön planda tuttuğunu daha önceden birçok kaynağa belirtmişti.
Eski sevgilisi Bridget Moynahan'dan bir ve eski eşi Gisele Bünchen'den iki tane çocuğu olan yakışıklımız Brady, 16 yaşındaki genç bir oğlu Jack, 14 yaşındaki oğlu Benjamin ve 11 yaşındaki kızı Vivian ile kaliteli vakit geçirmesini biliyor.
Veee demek ki Brady de Shayk ikilisi yeni bir ilişkiye hazırlar çünkü içeriden gelen bilgilere göre, ikili birbirlerini "haftada birkaç kez" görüyormuş. Shayk genellikle düşük bir profilde kalmak için Brady'nin yerine gidiyormuş.
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Daha öncesinde 4 ay kadar sürmüştü ilişkileri Brady ve Shayk ikilisinin. Bu kısa süreli romantizmden sonra,
Aralık 2023'te bir kaynak, "Tom ve Irina, son birkaç ay içinde birkaç kez takıldılar" diyerek, çiftin "resmi bir ilişkileri olmadığı için ayrılmadıklarını" belirtmişti. İç kaynak, şu anda Brady ve Shayk arasında "bağlılık" olmasa da, ikilinin bir araya geldiklerinde "harika vakit geçirdiklerini" ekledi ve tahminlerimizi doğruladı.
Peki sizce bağlılık olmadan bir ilişki yürür mü? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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