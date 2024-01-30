"Ex'ten Next Olur Mu?" Diyenler Toplansın Tom Brady Ve Irina Shayk Tekrardan Görüşmeye Başlamış

Brady bir kaynağa bağlı olduğu bir ilişki istemediğini belli etmiş. Bir ikinci kaynak, Brady ve Shayk'ın birbirlerine ilgi duyduklarını belirterek, aynı şehirde olduklarında bir arada olmaya zaman ayırdıklarını söylüyor. Çiftin birlikte olduklarına dair hayranlar, 15 Ocak'ta çiftin New York City Brasserie Fouquet'de samimi anlar yaşadıklarını görmüşler. Görünen o ki Shayk da bağlı olmadığı bir ilişki istiyor.