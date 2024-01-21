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Mutlu Bir İlişki İçin Her Gece Uyumadan Önce Yapmaya Başlamanız Gereken Alışkanlıklar

Mutlu Bir İlişki İçin Her Gece Uyumadan Önce Yapmaya Başlamanız Gereken Alışkanlıklar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 08:31

İlişkiler her zaman yürütmesi kolay olmayan zorlu yolculuklar olabilir. Buna rağmen, gün içerisinde yapacağınız alışkanlıklarınız partnerinizle mutlu bir ilişki sürdürmenin sırrı olabilir. Bugün, mutlu çiftlerin yatmadan önce yaptıkları 10 alışkanlığa bakacağız.

Kaynak: https://brightside.me/articles/10-thi...
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1. Telefonu sessize alıp elinizden bırakın.

Sosyal medya bağımlılığı vücudunuzdaki oksitosin salınımını bastırır. Bu hormon duygusal yakınlık ve bağla alakalıdır. Psikoterapist Carol Carey basit bir kurala uymanızı tavsiye ediyor: telefonlarınızı saat 9'dan sonra kapatın.

2. İş hakkında düşünmeyi bırakın.

2. İş hakkında düşünmeyi bırakın.

İş, finansal veya profesyonel sorunlarınızı yarına bırakın ve zamanınızı sevdiğiniz kişiyle yakınlaşmak için kullanın. Beraber uzanırken sohbet etmeniz bile stres atmanıza ve yarına hazırlanmanıza yardımcı olacaktır.

3. Aynı anda yatağa gitmeye çalışın.

3. Aynı anda yatağa gitmeye çalışın.

Araştırmalar beraber yatağa giden ve dişini fırçalayan çiftlerin daha mutlu olduklarını gösteriyor. Unutmayın, her an beraber geçirebileceğiniz bir fırsat.

4. Beraber rutinleriniz olsun.

4. Beraber rutinleriniz olsun.

Yatmaya gitmeden önce belirli rutinler belirleyin ve bunlara uymaya çalışın. Araştırmalar, yatmadan önce belirli rutinleri takip etmenin beyninize uyku sinyali göndermekte yardımcı olduğunu gösteriyor.

5. Beraber dürüst konuşmalar yapın.

5. Beraber dürüst konuşmalar yapın.

Bazenleri tek ihtiyacınız olan birisinin dürüst ve saf sözlerini duymaktır. Birbirinize iltifat edebileceğiniz ve küçük tatlı sohbet yapacağınız zamanlar ayırın.

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6. Yatakta kavga etmekten kaçının.

6. Yatakta kavga etmekten kaçının.

Yatak, bir çift için en önemli yerlerden birisidir. Beraber dinlenip rahatladığınız bu yeri asla bir kavga yerine çevirmeyin. Ayrıca, kavga ettiğinizde ikinizin de daha kötü bir güne başlayacağını unutmayın.

7. Çocuğunuzu yatak odanızdan uzak tutun.

7. Çocuğunuzu yatak odanızdan uzak tutun.

Araştırmalar, yatak odanıza çocuğunuzu katmanın aslında hiç de sağlıklı olmadığını gösteriyor. Yatak odanız, ikiniz için güvenli bir yer olmalı ve çocuğunuzu oraya dahil etmek bu hissi bozabilir.

8. Evcil hayvanınızı yatağınızdan uzak tutmaya çalışın.

8. Evcil hayvanınızı yatağınızdan uzak tutmaya çalışın.

Araştırmaların gösterdiği diğer bir gerçekse, evcil hayvanlarla yatmanın uyku düzeni için oldukça zararlı olduğu. Özellikle de, gececi canlılar olan kediler, uykunuzu bölebilir.

9. Birbirinize masaj yapmayı deneyin.

9. Birbirinize masaj yapmayı deneyin.

National Foundation of Sleep'ten araştırmacılar, yatmadan önce yapılan masajların, partnerler arası ilişkiyi güçlendirdiğini buldular.

10. Birbirinize güzelce sarılmayı da unutmayın.

Yataktayken sevgilinize sarılmanın pozitif hisler uyandırdığı ve vücudun rahatlamasına yardımcı olduğu birçok araştırmayla bulunmuştur. Bu yüzden, partnerinize sarılmayı da eksik etmeyin.

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