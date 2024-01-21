Mutlu Bir İlişki İçin Her Gece Uyumadan Önce Yapmaya Başlamanız Gereken Alışkanlıklar
Mutlu Bir İlişki İçin Her Gece Uyumadan Önce Yapmaya Başlamanız Gereken Alışkanlıklar
Kaynak: https://brightside.me/articles/10-thi...
İlişkiler her zaman yürütmesi kolay olmayan zorlu yolculuklar olabilir. Buna rağmen, gün içerisinde yapacağınız alışkanlıklarınız partnerinizle mutlu bir ilişki sürdürmenin sırrı olabilir. Bugün, mutlu çiftlerin yatmadan önce yaptıkları 10 alışkanlığa bakacağız.
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1. Telefonu sessize alıp elinizden bırakın.
2. İş hakkında düşünmeyi bırakın.
3. Aynı anda yatağa gitmeye çalışın.
4. Beraber rutinleriniz olsun.
5. Beraber dürüst konuşmalar yapın.
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6. Yatakta kavga etmekten kaçının.
7. Çocuğunuzu yatak odanızdan uzak tutun.
8. Evcil hayvanınızı yatağınızdan uzak tutmaya çalışın.
9. Birbirinize masaj yapmayı deneyin.
10. Birbirinize güzelce sarılmayı da unutmayın.
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