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İlk Buluşmada Etkili Tavırlar Sergileyerek Karşınızdakini Etkilemenize Yardımcı Olacak 15 Altın Madde

İlk Buluşmada Etkili Tavırlar Sergileyerek Karşınızdakini Etkilemenize Yardımcı Olacak 15 Altın Madde

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 08:01

Yeni bir ilişkiye girmek oldukça çalkantılı olabilir. Özellikle de ilk buluşmalar biraz endişe kaynağıdır. Bugün, daha ilk buluşmadan karşınızdakini daha iyi tanımanız ve iyi bir zaman geçirmeniz için uygulamanız gereken 15 kurala bakacağız.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Karşı tarafın söyledikleriyle ilgilenmeye çalış. Bunun kısa bir yolu yok ne yazık ki."

1. "Karşı tarafın söyledikleriyle ilgilenmeye çalış. Bunun kısa bir yolu yok ne yazık ki."

'Dediklerine ilgi duymuyorsan beraber hoş bir zaman geçirmenin çok bir yolu yok zaten.'

2. "Sessizlikten korkmayın."

2. "Sessizlikten korkmayın."

'Gerilmenin size hiçbir yardımı olmayacak. Bazenleri sessiz kalmak da iyidir.'

3. "Lütfen telefonunu eline almayı kes ve karşındakine odaklan."

3. "Lütfen telefonunu eline almayı kes ve karşındakine odaklan."

4. "Buluşmaya kesinlikle zamanında git."

4. "Buluşmaya kesinlikle zamanında git."

'Kimse geç kalanları sevmez.'

5. "Asla eski sevgilinden bahsetmeye başlama."

5. "Asla eski sevgilinden bahsetmeye başlama."

'Kesinlikle orada bitmemiş duygular olduğunu gösteriyor.'

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6. "Sadece kendin hakkında konuşmaktansa karşındakini dinlemeyi dene."

6. "Sadece kendin hakkında konuşmaktansa karşındakini dinlemeyi dene."

7. "Yaşadığın travmaları saymakla başlama. Birbirinizi tanımak için daha çok zamanınız olacak."

7. "Yaşadığın travmaları saymakla başlama. Birbirinizi tanımak için daha çok zamanınız olacak."

8. "Karşındakine dürüst ol ve kendin olmaya çalış."

8. "Karşındakine dürüst ol ve kendin olmaya çalış."

'Sonuçta bütün ilişki boyunca rol yapmayacaksın ya...'

9. "İlk buluşmada tamamiyle sarhoş olmamayı dene lütfen. Bu kuralı bozan çok kişi gördüm."

9. "İlk buluşmada tamamiyle sarhoş olmamayı dene lütfen. Bu kuralı bozan çok kişi gördüm."

10. "Giyimine dikkat et ve yataktan yeni fırlamış gibi gelme."

10. "Giyimine dikkat et ve yataktan yeni fırlamış gibi gelme."
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11. "Bu baya basit olacak ama arkadaşını da seninle getirme."

11. "Bu baya basit olacak ama arkadaşını da seninle getirme."

'İlk buluşmanın özel olması lazım.'

12. "Ciddi beklentilere girmeden sadece yeni birisiyle tanışıyormuş gibi davran."

12. "Ciddi beklentilere girmeden sadece yeni birisiyle tanışıyormuş gibi davran."

'Daha ilk günden evlenmeyeceğiz sonuçta.'

13. "Eğer hesabı karşı taraf ödüyorsa lütfen siparişleri abartma."

13. "Eğer hesabı karşı taraf ödüyorsa lütfen siparişleri abartma."

14. "Eğer buluşma iyi gitmediyse karşındakini oyalamak yerine ertesi gün hislerinden haberdar et."

14. "Eğer buluşma iyi gitmediyse karşındakini oyalamak yerine ertesi gün hislerinden haberdar et."

15. "Karşındaki kişinin sınırlarına saygı duy ve bir şeyler olması için zorlama."

15. "Karşındaki kişinin sınırlarına saygı duy ve bir şeyler olması için zorlama."

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