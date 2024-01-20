İlk Buluşmada Etkili Tavırlar Sergileyerek Karşınızdakini Etkilemenize Yardımcı Olacak 15 Altın Madde
İlk Buluşmada Etkili Tavırlar Sergileyerek Karşınızdakini Etkilemenize Yardımcı Olacak 15 Altın Madde
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yeni bir ilişkiye girmek oldukça çalkantılı olabilir. Özellikle de ilk buluşmalar biraz endişe kaynağıdır. Bugün, daha ilk buluşmadan karşınızdakini daha iyi tanımanız ve iyi bir zaman geçirmeniz için uygulamanız gereken 15 kurala bakacağız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Karşı tarafın söyledikleriyle ilgilenmeye çalış. Bunun kısa bir yolu yok ne yazık ki."
2. "Sessizlikten korkmayın."
3. "Lütfen telefonunu eline almayı kes ve karşındakine odaklan."
4. "Buluşmaya kesinlikle zamanında git."
5. "Asla eski sevgilinden bahsetmeye başlama."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Sadece kendin hakkında konuşmaktansa karşındakini dinlemeyi dene."
7. "Yaşadığın travmaları saymakla başlama. Birbirinizi tanımak için daha çok zamanınız olacak."
8. "Karşındakine dürüst ol ve kendin olmaya çalış."
9. "İlk buluşmada tamamiyle sarhoş olmamayı dene lütfen. Bu kuralı bozan çok kişi gördüm."
10. "Giyimine dikkat et ve yataktan yeni fırlamış gibi gelme."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Bu baya basit olacak ama arkadaşını da seninle getirme."
12. "Ciddi beklentilere girmeden sadece yeni birisiyle tanışıyormuş gibi davran."
13. "Eğer hesabı karşı taraf ödüyorsa lütfen siparişleri abartma."
14. "Eğer buluşma iyi gitmediyse karşındakini oyalamak yerine ertesi gün hislerinden haberdar et."
15. "Karşındaki kişinin sınırlarına saygı duy ve bir şeyler olması için zorlama."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın