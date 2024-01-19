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Gelecekteki Kocan Şu An Ne Yapıyor?

Gelecekteki Kocan Şu An Ne Yapıyor?

Entel Feridun
Entel Feridun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 16:01

Kızlar gelecekteki eşiniz şu an ne yapıyor, öğrenince bizimle paylaşmayı unutmayın!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım şu an hayatında biri var mı?

3. Söyle bakalım şu an hayatında biri var mı?

4. Sence evlilik yaşı kaç olmalı?

5. Evlendiğinde kocanla en çok ne yapmanın hayalini kuruyorsun?

5. Evlendiğinde kocanla en çok ne yapmanın hayalini kuruyorsun?
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6. İnsanların evlendikten sonra değiştiğine inanıyor musun?

7. Klişe bir soru: Sence evlilik aşkı öldürür mü?

8. Sevgilinin daha önce evlenip ayrılmış olması sence sorun olur mu?

8. Sevgilinin daha önce evlenip ayrılmış olması sence sorun olur mu?

9. Ya gençliğinde çok çapkın bir adamsa...

9. Ya gençliğinde çok çapkın bir adamsa...

10. Cümleyi tamamla: Sık sık tartışan çiftler...

10. Cümleyi tamamla: Sık sık tartışan çiftler...
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11. Hayalindeki düğünü bir görselle anlat...

12. Evleneceğin erkekteki en önemli özellik ne olmalı?

13. Pekiii evliliğe hazır bir erkekte ne olmalı?

13. Pekiii evliliğe hazır bir erkekte ne olmalı?

14. Daha önce hiç aşık olduğun erkekle evlilik hayali kurdun mu?

14. Daha önce hiç aşık olduğun erkekle evlilik hayali kurdun mu?

15. Sence evlilik ne ifade ediyor?

15. Sence evlilik ne ifade ediyor?
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16. Yanlış bir evlilik yaptığını ne zaman anlarsın?

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O da seni arıyor...

O da seni arıyor...

Daha yolunu bulabilmiş değil, aklı başkalarında!

Daha yolunu bulabilmiş değil, aklı başkalarında!

Geleceğiniz için çalışıp çabalıyor!

Evleneceğin kişinin şu an hayatında başka biri var.

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