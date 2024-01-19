Gelecekteki Kocan Şu An Ne Yapıyor?
Gelecekteki Kocan Şu An Ne Yapıyor?
Kızlar gelecekteki eşiniz şu an ne yapıyor, öğrenince bizimle paylaşmayı unutmayın!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım şu an hayatında biri var mı?
4. Sence evlilik yaşı kaç olmalı?
5. Evlendiğinde kocanla en çok ne yapmanın hayalini kuruyorsun?
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6. İnsanların evlendikten sonra değiştiğine inanıyor musun?
7. Klişe bir soru: Sence evlilik aşkı öldürür mü?
8. Sevgilinin daha önce evlenip ayrılmış olması sence sorun olur mu?
9. Ya gençliğinde çok çapkın bir adamsa...
10. Cümleyi tamamla: Sık sık tartışan çiftler...
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11. Hayalindeki düğünü bir görselle anlat...
12. Evleneceğin erkekteki en önemli özellik ne olmalı?
13. Pekiii evliliğe hazır bir erkekte ne olmalı?
14. Daha önce hiç aşık olduğun erkekle evlilik hayali kurdun mu?
15. Sence evlilik ne ifade ediyor?
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16. Yanlış bir evlilik yaptığını ne zaman anlarsın?
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