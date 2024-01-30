Sofia Richie Cafcaflı Hamilelik Haberinden Sonra Bebeğinin Cinsiyetini En Sade Şekilde Sevenleriyle Paylaştı
Sofia Richie Cafcaflı Hamilelik Haberinden Sonra Bebeğinin Cinsiyetini En Sade Şekilde Sevenleriyle Paylaştı
R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı Sofia Richie, eşi Elliot Grainge ile ilk çocuklarını beklediklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ikili sade bir kutlamayla baş başa şekilde bebeklerinin cinsiyetini paylaştı! Detaylar içeriğimizde👇
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İnternet aleminin güzel ve birçok takipçiye sahip bilindik isimlerinden olan Sofia Richie'yi daha önce duymuş olabilirisiniz.
Geçtiğimiz nisan ayında iş insanı Elliot Grainge ile dünyaevine giren Sofia Richie düğünüyle de çok konuşulmuştu.
Hamile olduğu haberini sosyal medya hesabından yaptığı iddialı çekimle duyuran isim herkesi büyülemişti.
Bebeğine hamile olduğunu 4 haftalıkken öğrenen Richie, detaylardan bir dergiye verdiği röportajda bahsetmişti.
Pazar günü, 25 yaşındaki anne adayı ve 30 yaşındaki müzik yöneticisi, gerçekleştirdikleri özel cinsiyet açıklamasını sosyal medyadan yaptı.
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Bir TikTok videosunda Richie, Elliot ve köpekleri arka bahçelerinde konfeti patlatarak müjedli haberi paylaştılar.
"Korkunç çığlık için tüm komşularımdan özür dilerim 😅" diye ekleyen Richie kızı olacağını öğrendikten sonra bağırıp, verilebilecek en tatlı tepkilerden birini verdi.🥹
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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"En basit cinsiyet gösterimi ancak çok zarif ve samimi"
4. "AMAN TANRIM SOFIA RICHIE'NİN BİR KIZI OLACAK😍"
5. "Sadeliğe ve bu cinsiyet açıklamasının ne kadar samimi olduğuna bayıldım 🥹"
6. "Çok güzel giyinecek 🤝✨🎀"
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7. "Koşmaya başlaması 🤣🤍🤍"
8. "Bunu başka kimse olmadan birlikte yapmalarına bayıldım!"
9. "Aman tanrım tebrikler 💗"
10. ""Komşularımdan özür dilerim"….onlar en az 3 dönüm ötede yaşayıyorlar"
11. "tamamen zıt fiziksel tepkilere sahip olmalarına bayıldım"
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