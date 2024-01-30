Sofia Richie Cafcaflı Hamilelik Haberinden Sonra Bebeğinin Cinsiyetini En Sade Şekilde Sevenleriyle Paylaştı

R&B şarkıcısı Lionel Richie'nin en küçük kızı Sofia Richie, eşi Elliot Grainge ile ilk çocuklarını beklediklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Şimdi de ikili sade bir kutlamayla baş başa şekilde bebeklerinin cinsiyetini paylaştı! Detaylar içeriğimizde👇