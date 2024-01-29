Gossip Girl'in Yakışıklısı Ed Westwick Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti: Akıllara Hemen Blair Waldorf Geldi
Gossip Girl'in Yakışıklısı Ed Westwick Sevgilisine Evlenme Teklifi Etti: Akıllara Hemen Blair Waldorf Geldi
Efsane gençlik dizisi Gossip Girl'in yakışıklı jönü Chuck Bass'i canlandıran Ed Westwick uzun süredir birlikte olduğu Amy Jackson'a evlenme teklifi etti! Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kalplerimizde taht kurmuş karizmatik oyuncu Ed Westwick'i başarılı kariyeri ve canlandırdığı iz bırakan karakterlerle tanıyoruz.
"Gossip Girl" dizisinin başrollerinden biri olan oyuncu Leighton Meester ile sergiledikleri uyum ile çok beğenilmişti.
Yıllardır konuşulmaya devam eden çift ekranların en popüler ikililerinden biri olmayı ve dizinin 17 yıl geçmesine rağmen hâlâ izlenmesini sağlıyorlar.
2022 yılında İngiliz aktris Amy Jackson ile ilişki yaşamaya başlayan yakışıklı oyuncu sosyal medya hesabında sık sık fotoğraflarını paylaşıyordu.
Jackson'dan önceki sevgilisi Tamara Francesconi ile yıllarca ilişki yaşayan aktör sonunda gerçek aşkı bulmuş olacak ki 2 yılın sonunda Jackson'la işleri ciddiyete bindirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz yıl kendi evlerini satın alan ve yenilemekle uğraşan çiftin gittikleri tatilde ünlü oyuncu kız arkadaşı Amy Jackson'a evlenme teklifi etti.
Gossip Girl'ün 36 yaşındaki yıldızı, İsviçre'nin G'staad kentinde tek dizinin üzerine çökerek 31 yaşındaki Bollywood oyuncusundan kalabalık bir izleyici topluluğunun önünde eşi olmasını istedi.
Bize de bu görüntüleri ağlayarak izlemek düştü...
Akıllara gelen isim ise bir zamanların efsane ikilisi olan Blair&Chuck ikilisinin Waldorf'u oldu.
Gelin gelen tepkilere birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1.
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6.
7.
8. "tespit edildi: chuck bass sonunda hayatının aşkına evlenme teklif ediyor💍 B buna nasıl tepki verecek!?"
9. "Başka bir hayatta sen ve Leighton"
10. "Chuck Bass Blair'iyle görüldü xoxo, dedikoducu kız ❤️"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Üzgünüm?! Hayır. Telefonumu açtığımda buna hazır değildim 💍💍💍 tebrikler çocuklar 🤍🤍🤍"
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda