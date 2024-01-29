Grinin Elli Tonu'nun Aktrisi Dakota Johnson'ın Katıldığı Program İçin Verdiği Pozlara Görenlerin Dibi Düştü
Grinin Elli Tonu'nun Aktrisi Dakota Johnson'ın Katıldığı Program İçin Verdiği Pozlara Görenlerin Dibi Düştü
Güzel oyuncu Dakota Johnson bir program için kameralar karşısına geçti, eskiden mankenlik yapan isim verdiği pozlarla herkesi mest etti! Detaylar içeriğimizde👇
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"Grinin Elli Tonu" serisi ve "İkna" gibi filmlerle tanıdığımız yıllardır sektörde güzelliği ve oyunculuğuyla kendini kanıtlamış Dakota Johnson'ı çoğumuz tanıyoruz.
Filmde yakışıklı aktör Jamie Dornan ile yakaladığı uyumla da akıllara kazınmıştı güzel oyuncu.
14 Şubat'ta vizyona girecek "Madame Web" isimli film ile beyazperdeye dönecek güzel oyuncu "Saturday Night Live" şovuna katıldı.
Eski model program için kamera önüne geçti, verdiği pozlarla ortalığı yaktı geçti.
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Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
1. "Bu Dakota, sadece güzel!!"
2. "Çok iyi görünüyor 😍"
3. "Uzun öldürücü bacaklar"
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4. "Kate, Dakota kesinlikle en iyi giyinmiş ünlü. Harikasın!"
5. "bu çok muhteşem!!!"
6. "Bu çok ateşli 😍😍😍"
7. "Hiçbir filmini izlemedim ama çok güzel bir kadın"
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