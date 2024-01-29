Şu Sıralar Dilimizden Düşmeyen Başarılı Şarkıcılar Taylor Swift ve SZA Grammy Ödül Töreninde Sahne Alacak
Şu Sıralar Dilimizden Düşmeyen Başarılı Şarkıcılar Taylor Swift ve SZA Grammy Ödül Töreninde Sahne Alacak
Her yıl müzik dünyasının en iyilerinin seçildiği Grammy ödüllerinde sahne alacak isimler belli oldu! Daha önce Billie Eilish ve Dua Lipa gibi isimlerin sahne alacağı açıklanmıştı. Detaylar içeriğimizde👇
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Bu sene 66'ncısı düzenlenecek Grammy ödülleri yine en çok ses getiren etkinliklerden biri olacak ve gecede Grammy sahibi isimler sahne alacak.
Sektörde nam yapmış şarkıcıları ödüllendirmek amacıyla Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammy Ödülleri yılın en önemli gecelerinden biri.
Bu seneki törende Billie Eilish, Dua Lipa ve Olivia Rodrigez gibi daha önce Grammy ödülü almış şarkıcılar sahne alacak.
Üç ismin yanında Taylor Swift'in de Grammy'de sahne alacak isimlerden biri olduğu öğrenildi.
"Kill Bill" şarkısı ile gönüllere yerleşen şarkıcı SZA da Grammy'lerde sahne alacak isimlerden biri olacak.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım👇
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