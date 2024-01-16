Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Grammy Sahibi Başarılı Şarkıcılar Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo Grammy Ödüllerinde Sahne Alacak

Grammy Sahibi Başarılı Şarkıcılar Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo Grammy Ödüllerinde Sahne Alacak

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 14:35

Grammy Ödülleri yaklaşırken gecede sahne alacak isimler açıklandı! Grammy ödüllü bu şarkıcılar izleyicileri sevindirdi. Detaylar içeriğimizde👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

66. Grammy Ödülleri 5 şubat gecesi Kaliforniya'da gerçekleşecek, tören her zamanki gibi çok ses getiren etkinliklerden biri olacak.

66. Grammy Ödülleri 5 şubat gecesi Kaliforniya'da gerçekleşecek, tören her zamanki gibi çok ses getiren etkinliklerden biri olacak.

Müzik sektöründeki başarılı şarkıcıları takdir etmek amacıyla Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammys yılın önemli törenlerinden biri.

Müzik sektöründeki başarılı şarkıcıları takdir etmek amacıyla Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammys yılın önemli törenlerinden biri.

Altın kaplama bir gramofondan oluşan ödül ayrıca verilen kişilerin "Grammy Ödüllü Sanatçı" şeklinde alınmasını da sağlıyor, oldukça prestijli bir ödül anlayacağınız.

Altın kaplama bir gramofondan oluşan ödül ayrıca verilen kişilerin "Grammy Ödüllü Sanatçı" şeklinde alınmasını da sağlıyor, oldukça prestijli bir ödül anlayacağınız.

Bu seneki Grammy Ödüllerinde sahne alacak isimler açıklandı! Bu isimlerden birisi birçok Grammy ödülüne sahip Billie Eilish oldu.

Bu seneki Grammy Ödüllerinde sahne alacak isimler açıklandı! Bu isimlerden birisi birçok Grammy ödülüne sahip Billie Eilish oldu.

Bir diğeri ise yine Grammy ödüllü başarılı şarkıcı Dua Lipa oldu!

Bir diğeri ise yine Grammy ödüllü başarılı şarkıcı Dua Lipa oldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sahne alacak son isim ise 20 yaşında 3 tane Grammy ödülüne sahip Olivia Rodrigo

Sahne alacak son isim ise 20 yaşında 3 tane Grammy ödülüne sahip Olivia Rodrigo

Yorumlara birlikte bakalım👇

1. "Onlar gerçekten yeni nesil müziğin kutsal üçlüsü."

1. "Onlar gerçekten yeni nesil müziğin kutsal üçlüsü."

2. "AMAN TANRIM, BU YIL KESINLIKLE GRAMMY ÖDÜLLERINI IZLEYECEĞIZ... UZUN ZAMANDIR EN IYI KADROLARI 😭😭😭😭"

2. "AMAN TANRIM, BU YIL KESINLIKLE GRAMMY ÖDÜLLERINI IZLEYECEĞIZ... UZUN ZAMANDIR EN IYI KADROLARI 😭😭😭😭"

3. "zaten kadroyla iyi bir başlangıç yaptılar"

3. "zaten kadroyla iyi bir başlangıç yaptılar"
İçeriğin Devamı Aşağıda

4. "Bu üç muhteşem şarkıcı ve söz yazarı da bu on yılın pop oyununa öncülük ediyor!"

4. "Bu üç muhteşem şarkıcı ve söz yazarı da bu on yılın pop oyununa öncülük ediyor!"

5. "insanların sanatçı listesini gördükten hemen sonra kendilerini ayarlamalarını istediler ağlıyorum 😭😭"

5. "insanların sanatçı listesini gördükten hemen sonra kendilerini ayarlamalarını istediler ağlıyorum 😭😭"

6.

6.

7. "İnanılmaz bir kadro! Olivia Rodrigo, Billie Eilish ve Dua Lipa müzikal dehalarını Grammy'lere taşıyor - şov dolu bir gece olacak!"

7. "İnanılmaz bir kadro! Olivia Rodrigo, Billie Eilish ve Dua Lipa müzikal dehalarını Grammy'lere taşıyor - şov dolu bir gece olacak!"

8. Sıradaki Taylor Swift olsa iyi olur.

8. Sıradaki Taylor Swift olsa iyi olur.
İçeriğin Devamı Aşağıda

9. "Grammy'de barbie partisi aman Tanrım"

9. "Grammy'de barbie partisi aman Tanrım"

10. "Kutsal üçlü ✨"

10. "Kutsal üçlü ✨"

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginiz çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?