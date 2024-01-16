Grammy Sahibi Başarılı Şarkıcılar Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo Grammy Ödüllerinde Sahne Alacak
Grammy Sahibi Başarılı Şarkıcılar Dua Lipa, Billie Eilish ve Olivia Rodrigo Grammy Ödüllerinde Sahne Alacak
Grammy Ödülleri yaklaşırken gecede sahne alacak isimler açıklandı! Grammy ödüllü bu şarkıcılar izleyicileri sevindirdi. Detaylar içeriğimizde👇
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66. Grammy Ödülleri 5 şubat gecesi Kaliforniya'da gerçekleşecek, tören her zamanki gibi çok ses getiren etkinliklerden biri olacak.
Müzik sektöründeki başarılı şarkıcıları takdir etmek amacıyla Kayıt Akademisi tarafından verilen Grammys yılın önemli törenlerinden biri.
Altın kaplama bir gramofondan oluşan ödül ayrıca verilen kişilerin "Grammy Ödüllü Sanatçı" şeklinde alınmasını da sağlıyor, oldukça prestijli bir ödül anlayacağınız.
Bu seneki Grammy Ödüllerinde sahne alacak isimler açıklandı! Bu isimlerden birisi birçok Grammy ödülüne sahip Billie Eilish oldu.
Bir diğeri ise yine Grammy ödüllü başarılı şarkıcı Dua Lipa oldu!
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Sahne alacak son isim ise 20 yaşında 3 tane Grammy ödülüne sahip Olivia Rodrigo
Yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Onlar gerçekten yeni nesil müziğin kutsal üçlüsü."
2. "AMAN TANRIM, BU YIL KESINLIKLE GRAMMY ÖDÜLLERINI IZLEYECEĞIZ... UZUN ZAMANDIR EN IYI KADROLARI 😭😭😭😭"
3. "zaten kadroyla iyi bir başlangıç yaptılar"
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4. "Bu üç muhteşem şarkıcı ve söz yazarı da bu on yılın pop oyununa öncülük ediyor!"
5. "insanların sanatçı listesini gördükten hemen sonra kendilerini ayarlamalarını istediler ağlıyorum 😭😭"
6.
7. "İnanılmaz bir kadro! Olivia Rodrigo, Billie Eilish ve Dua Lipa müzikal dehalarını Grammy'lere taşıyor - şov dolu bir gece olacak!"
8. Sıradaki Taylor Swift olsa iyi olur.
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9. "Grammy'de barbie partisi aman Tanrım"
10. "Kutsal üçlü ✨"
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