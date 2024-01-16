53 Kez Emmy Ödüllerine Aday Olup da Hiçbir Defa Ödülüne Kavuşamamış "Better Call Saul" Dizisinin Hazin Kaderi
53 Kez Emmy Ödüllerine Aday Olup da Hiçbir Defa Ödülüne Kavuşamamış "Better Call Saul" Dizisinin Hazin Kaderi
Emmy Ödül Töreninde ödüllerine kavuşanların yanında aday gösterilip eve eli boş dönenler de vardı tabii. Bunlardan birisi de 53 kez aday gösterilen 'Better Call Saul' dizisiydi. Detaylar👇
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Emmy Ödülleri dün gece düzenlenen bir törenle sahiplerine kavuştu.
Her sene düzenlenen bu törende onlarca başarılı dizi farklı kategorilerde aday gösteriliyor ve şanslı isimler ödüllerine kavuşuyor.
"The Bear" dizisi komedi kategorisinde aldığı ödüllerle o şanslı yapımlardan biri olmayı başardı.
"The Succession" ise dalında aldığı 8 farklı ödül ile geceye damgasını vuran dizilerdendi.
Bu sene 53. kez aday gösterilen 2015 senesinden 2022'ye kadar 6 sezon boyunca ekranlarda olan "Better Call Saul" şanslı isimlerden biri olmayı yine başaramadı. Hayranları tarafından oldukça sevilen dizi "Breaking Bad" dizisine verilen değeri göremedi.
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Eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılanan ve birçok kez Emmy Ödülleri'ne aday gösterilmesine rağmen hiç ödül kazanamayan dizi 53 kez Emmy Ödülleri'ne aday olup hiç ödül kazanamayan tek dizi.
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