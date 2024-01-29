ASAP Rocky'nin Paris Moda Haftası Konserinde Görülen Rihanna Yine ve Yeniden Güzelliğiyle Herkesi Mest Etti
ASAP Rocky'nin Paris Moda Haftası Konserinde Görülen Rihanna Yine ve Yeniden Güzelliğiyle Herkesi Mest Etti
Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna modellere taş çıkartmaya devam ediyor! ASAP Rocky'nin konserinde eğlenen Rihanna herkesi güzelliğiyle büyüledi. Detaylar içeriğimizde👇
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Şarkılarından samimiyetine ve aile yaşantısına gönüllerimizde kalp kurmuş güzel sanatçı Rihanna geçtiğimiz hafta gerçekleşen Paris Moda Haftası ile bizi bir kere daha kendine hayran bırakmıştı.
Şık görünümü ve açık renk saçları ile siyahlar içinde poz veren dünya yıldızı hayranlarından birçok güzel yorum almıştı.
Paris'teki Moda Haftasına katılırken Fransa'nın First Lady'sini de ASAP Rocky ile ziyaret eden çift bu görünümleriyle de dillere fena düşmüştü!
Geçtiğimiz gün ASAP Rocky'nin Paris'teki konserine katılan şarkıcı güzelliğiyle yine herkesi büyülemeyi başardı!
Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi gözlerden kaçmadı.
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Rihanna, ASAP Rocky'nin Paris'teki son konserinde dans ederken görüldü, yıldız konserin tadını çıkarttı.
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