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ASAP Rocky'nin Paris Moda Haftası Konserinde Görülen Rihanna Yine ve Yeniden Güzelliğiyle Herkesi Mest Etti

ASAP Rocky'nin Paris Moda Haftası Konserinde Görülen Rihanna Yine ve Yeniden Güzelliğiyle Herkesi Mest Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 14:43

Paris Moda Haftası'ndaki görünümleriyle herkesi kendine hayran bırakmayı başaran dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna modellere taş çıkartmaya devam ediyor! ASAP Rocky'nin konserinde eğlenen Rihanna herkesi güzelliğiyle büyüledi. Detaylar içeriğimizde👇

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Şarkılarından samimiyetine ve aile yaşantısına gönüllerimizde kalp kurmuş güzel sanatçı Rihanna geçtiğimiz hafta gerçekleşen Paris Moda Haftası ile bizi bir kere daha kendine hayran bırakmıştı.

Şarkılarından samimiyetine ve aile yaşantısına gönüllerimizde kalp kurmuş güzel sanatçı Rihanna geçtiğimiz hafta gerçekleşen Paris Moda Haftası ile bizi bir kere daha kendine hayran bırakmıştı.

Şık görünümü ve açık renk saçları ile siyahlar içinde poz veren dünya yıldızı hayranlarından birçok güzel yorum almıştı.

Şık görünümü ve açık renk saçları ile siyahlar içinde poz veren dünya yıldızı hayranlarından birçok güzel yorum almıştı.

Burada bahsetmiştik:

Paris'teki Moda Haftasına katılırken Fransa'nın First Lady'sini de ASAP Rocky ile ziyaret eden çift bu görünümleriyle de dillere fena düşmüştü!

Paris'teki Moda Haftasına katılırken Fransa'nın First Lady'sini de ASAP Rocky ile ziyaret eden çift bu görünümleriyle de dillere fena düşmüştü!

Burada bahsetmiştik:

Hatta Yalan Dünya Gülistan benzetmesiyle hepimizi güldürmüştü, detaylar:

Geçtiğimiz gün ASAP Rocky'nin Paris'teki konserine katılan şarkıcı güzelliğiyle yine herkesi büyülemeyi başardı!

Geçtiğimiz gün ASAP Rocky'nin Paris'teki konserine katılan şarkıcı güzelliğiyle yine herkesi büyülemeyi başardı!

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi gözlerden kaçmadı.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemesi gözlerden kaçmadı.
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Rihanna, ASAP Rocky'nin Paris'teki son konserinde dans ederken görüldü, yıldız konserin tadını çıkarttı.

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