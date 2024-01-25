Rihanna ve ASAP Rocky'nin Fransa'nın First Lady'si ile Tanışmaya Giderken Yaptığı Kombinler Çok Konuşuldu
Rihanna ve ASAP Rocky'nin Fransa'nın First Lady'si ile Tanışmaya Giderken Yaptığı Kombinler Çok Konuşuldu
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Neredeyse tüm dünyanın müzik yapmasını istediği ama kendini annelik görevlerine ve ailesine vermiş ünlü şarkıcı Rihanna'yı hepimiz yakından tanıyoruz.
İki erkek çocuğu ve ASAP Rocky ile mutlu mesut geçinip giden ünlü şarkıcı, son zamanlarda müziğe ara verip markasına odaklanmayı tercih ediyor.
Fakat geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda kameralara verdiği kareler hayranlarını mutlu etmiş, "böyle güzel olacaksa müzik çıkarmasa da olur" dedirtmişti.
Katıldığı davetlerde ünlü rapçi ve çocuklarının babası ASAP Rocky ile görülen güzel şarkıcı genelde tarz ve uyumlu görünümlerle bizi karşılıyor.
Paris'e yaptığı Moda Haftası ziyaretinde Fransa'nın First Lady'si ile görüşmeye giden çift kıyafetleri ile yine çok konuşuldu.
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Gelin yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Fransa Rihanna'yı gerçekten seviyor ve onurlandırıyor 😍 O ve Rocky çok iyi görünüyorlar!"
2. "Rihanna neden zengin teyzem gibi görünüyor?"
3. "Sabahları bebek ağladığında uyanan kesinlikle o."
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4. "Rihanna'nın neden A$AP Rocky'yi seçtiğini anlıyorum."
5. "Rihanna çok şişman görünüyor 😍"
6. "Rihanna çok daha iyisini yapabilirdi...."
7. "Rihanna'nın saçları ne öyle? 😭"
8. "Cenaze için giyinmişler. 🤣"
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9. "Rihanna'nın üzerindeki saç mı yoksa eşarp mı?"
10. "Kafasındaki ne???"
Siz iklinin kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
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Rihanna o saç ne?? 90'lar partisine mi gidiyon bacım🙄🤦♀️