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Rihanna ve ASAP Rocky'nin Fransa'nın First Lady'si ile Tanışmaya Giderken Yaptığı Kombinler Çok Konuşuldu

Rihanna ve ASAP Rocky'nin Fransa'nın First Lady'si ile Tanışmaya Giderken Yaptığı Kombinler Çok Konuşuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 13:49

Paris Moda Haftası'nda boy gösterip hepimizi güzelliğiyle kalbimizden vurduktan sonra Fransa First Lady'si ile görüşen Rihanna'nın kombini 'işte bu olmadı' dedirtti. Detaylar içeriğimizde👇

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Neredeyse tüm dünyanın müzik yapmasını istediği ama kendini annelik görevlerine ve ailesine vermiş ünlü şarkıcı Rihanna'yı hepimiz yakından tanıyoruz.

Neredeyse tüm dünyanın müzik yapmasını istediği ama kendini annelik görevlerine ve ailesine vermiş ünlü şarkıcı Rihanna'yı hepimiz yakından tanıyoruz.

İki erkek çocuğu ve ASAP Rocky ile mutlu mesut geçinip giden ünlü şarkıcı, son zamanlarda müziğe ara verip markasına odaklanmayı tercih ediyor.

İki erkek çocuğu ve ASAP Rocky ile mutlu mesut geçinip giden ünlü şarkıcı, son zamanlarda müziğe ara verip markasına odaklanmayı tercih ediyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda kameralara verdiği kareler hayranlarını mutlu etmiş, "böyle güzel olacaksa müzik çıkarmasa da olur" dedirtmişti.

Fakat geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda kameralara verdiği kareler hayranlarını mutlu etmiş, "böyle güzel olacaksa müzik çıkarmasa da olur" dedirtmişti.

Katıldığı davetlerde ünlü rapçi ve çocuklarının babası ASAP Rocky ile görülen güzel şarkıcı genelde tarz ve uyumlu görünümlerle bizi karşılıyor.

Katıldığı davetlerde ünlü rapçi ve çocuklarının babası ASAP Rocky ile görülen güzel şarkıcı genelde tarz ve uyumlu görünümlerle bizi karşılıyor.

Paris'e yaptığı Moda Haftası ziyaretinde Fransa'nın First Lady'si ile görüşmeye giden çift kıyafetleri ile yine çok konuşuldu.

Paris'e yaptığı Moda Haftası ziyaretinde Fransa'nın First Lady'si ile görüşmeye giden çift kıyafetleri ile yine çok konuşuldu.
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Gelin yorumlara birlikte bakalım👇

1. "Fransa Rihanna'yı gerçekten seviyor ve onurlandırıyor 😍 O ve Rocky çok iyi görünüyorlar!"

1. "Fransa Rihanna'yı gerçekten seviyor ve onurlandırıyor 😍 O ve Rocky çok iyi görünüyorlar!"

2. "Rihanna neden zengin teyzem gibi görünüyor?"

2. "Rihanna neden zengin teyzem gibi görünüyor?"

3. "Sabahları bebek ağladığında uyanan kesinlikle o."

3. "Sabahları bebek ağladığında uyanan kesinlikle o."
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4. "Rihanna'nın neden A$AP Rocky'yi seçtiğini anlıyorum."

4. "Rihanna'nın neden A$AP Rocky'yi seçtiğini anlıyorum."

5. "Rihanna çok şişman görünüyor 😍"

5. "Rihanna çok şişman görünüyor 😍"

6. "Rihanna çok daha iyisini yapabilirdi...."

6. "Rihanna çok daha iyisini yapabilirdi...."

7. "Rihanna'nın saçları ne öyle? 😭"

7. "Rihanna'nın saçları ne öyle? 😭"

8. "Cenaze için giyinmişler. 🤣"

8. "Cenaze için giyinmişler. 🤣"
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9. "Rihanna'nın üzerindeki saç mı yoksa eşarp mı?"

9. "Rihanna'nın üzerindeki saç mı yoksa eşarp mı?"

10. "Kafasındaki ne???"

10. "Kafasındaki ne???"

Siz iklinin kombini hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇

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mervednz

Rihanna o saç ne?? 90'lar partisine mi gidiyon bacım🙄🤦‍♀️