Model Rosie Huntington Dün Gece Katıldığı Defilede Karın Kasları ile Boy Gösterince Kimse Gözlerine İnanamadı
Model Rosie Huntington Dün Gece Katıldığı Defilede Karın Kasları ile Boy Gösterince Kimse Gözlerine İnanamadı
Güzel model Rosie Huntington dün gece Paris'te düzenlenen ünlü bir markanın defilesine katıldı. Ünlü isim karın kaslarıyla ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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İngiliz model Rosie Huntington-Whiteley çarpıcı güzelliğiyle ve verdiği cesur pozlarla dillerden düşmeyen, sosyal medya hesabındaki iş birliği paylaşımlarıyla ilgiyi sürekli kendine çeken bir isim.
Top model, Rosie Huntington muhteşem fiziği ve güzelliğiyle bilinen işinin hakkını veren dünyaca ünlü mankenlerden biri.
Moda dünyasının gözde modellerinden olan Rosie, aynı zamanda Jason Statham ile olan birlikteliğiyle de tanınıyor.
Dün gece moda haftası kapsamında düzenlenen dünyaca ünlü bir markanın etkinliğine birbirinden ünlü isimler katılıdı.
Defileye katılan isimlerden biri ise Kylie Jenner ve kızı Stormi'ydi. Anne kız uyumlu kıyafetleri ile çok beğenildi.
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Süpermodel Rosie Huntington da dün gece Paris'te düzenlenen Moda Haftası'nda ünlü markanın defilesine katıldı.
Huntington sade makyajı ve parıltılı kıyafetinin yanı sıra karın kaslarıyla da ilgi odağı olmayı başardı.
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