Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi Keşfeden Kişiyi Öğrenince Şok Yaşayacaksınız!

NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına katılan Yalı Çapkını'nın Şefika'sı usta oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini anlattı.