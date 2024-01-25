Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi Keşfeden Kişiyi Öğrenince Şok Yaşayacaksınız!
Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi Keşfeden Kişiyi Öğrenince Şok Yaşayacaksınız!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına katılan Yalı Çapkını'nın Şefika'sı usta oyuncu Hülya Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi nasıl keşfettiğini anlattı.
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Yalı Çapkını dizisinde Korhan ailesinin emektar çalışanı Şefika'yı canlandıran Hülya Duyar, çok sevilen ve saygı duyulan bir oyuncu.
Başarılı oyuncu NTV'de hafta içi her gün Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Duyar, Hande Erçel ve Meryem Uzerli'yi keşfettiğini söyledi. Ünlü oyuncuların keşfedilme hikayelerini anlattı.
"Meral Ablacığım (Meral Okay) bana ‘Hülyacığım no name, tanınmayan bir oyuncu bak demişti. Almanya’da cast direktörlüğü ve uygulayıcı yapımcılık yaptığım için, mesleğim olduğu için… Tatar Ramazan’ın cast direktörlüğünü yapıyordum. Hande bir arkadaşımın arkadaşıydı. Hiç oyunculuk yapmamıştı, tanıştım ve çok sevdim." dedi.
"Tatar Ramazan’da 3 bölüm oynattık konuk oyuncu olarak. Yönetmene rica etmiştim, Hande de o ricama şahit oldu, ana kastta olmasını istiyordum ama olmadı, 3 bölümlük konuk oyuncu olarak oynadı. Oyuncu olmak istiyordu, Hande’yi o zaman ki menajerine yönlendirdim onu, hep de kontakta kaldık." ifadelerini kullandı.
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Ayrıca Meryem Uzerli'yi de keşfeden Duyar, "Meryem Almanya’da oyunculuk yapıyordu, Meryem’i 17 yaşından beri tanıyorum. Meral Abla ve Meryem için güzel bir tesadüf oldu. Meryem Uzerli’yi Türkiye’ye getiren benim." dedi.
Vallahi biz bu bilgiyi bilmiyorduk. Aydınlanma yaşadık. Siz biliyor muydunuz?
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