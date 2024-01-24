Rihanna'nın Bir Davette Tabağa Profil Fotoğrafını Çizmesi "Picasso Kimdi?" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Rihanna'nın Bir Davette Tabağa Profil Fotoğrafını Çizmesi "Picasso Kimdi?" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Sevilen şarkıcı Rihanna'nın katıldığı bir davette ikonik profil fotoğrafını tabağın üstüne çizmesi komik yorumları beraberinde getirdi. Detaylar içeriğimizde👇
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Müzik dünyasının favori isimlerinden olan Rihanna müziğe ara verip hayranlarını hüsrana uğratsa da sevenleri kolay kolay ona sırtını dönemiyor!
Güzelliği ve samimiyetiyle en sevilen isimlerden biri olan Rihanna son yıllarda ailesine ve çocuklarına odaklanarak kabuğuna çekildi biliyorsunuz ki.
Güzel sesiyle herkesi büyüleyen şarkıcı müzik sektörüne ara verse de hayranlarının ona olan güzel yorumları tabii ki de bitmiyor.
Geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'nda boy gösteren isim şıklığı ile resmen herkesi büyülemişti.
Bir hayranının yapıp,"bak seni çizdim Rihanna" diye gösterdiği çizimi profil resmi yapmıştı şarkıcı, yıllardır fotoğrafını değiştirmediği de gözlerden kaçmıyor.
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Katıldığı bir davette bu çizimi tabağa çizdiği görülen şarkıcı hayranlarından birçok yorum aldı.
Yorumlara birlikte bakalım👇
1. "Picasso o zamandan beri sessiz"
2. "gidip biraz şarkı sözü çizmeye ne dersin?"
3. "Biri ona bunun yerine albüm kapağını çizmesini ve albümü çıkartmasını söylesin 😭"
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4. "Picasso'nun sonu"
5. "Güzel başardı"
6. "Diğer ünlülerin profil fotoğraflarında çok şık olmaları ve bir de Rihanna’nınkine bakın"
7. "2024'te çok alakasız biri"
8. "Sonunda tabağı gösterirken ki kendine güveni💯😂"
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9. "bu tabak çok pahalı olmalı, Rihanna satış için bir açık artırma düzenleyecek😍🤣"
10.
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