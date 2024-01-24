Billie Eilish Barbie Filmi ile Oscar Ödülüne Aday Gösterildikten Sonra Margot Robbie ile Fotoğrafını Paylaştı
Billie Eilish Barbie Filmi ile Oscar Ödülüne Aday Gösterildikten Sonra Margot Robbie ile Fotoğrafını Paylaştı
Billie Eilish Barbie filmi için seslendirdiği 'What Was I Made For?' şarkısı ile Oscar ödüllerine aday gösterildikten sonra filmin başrolü Margot Robbie'nin aday gösterilmemesine gönderme yaparak ikilinin fotoğrafını paylaştı. Detaylar içeriğimizde👇
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Geçtiğimiz gün Oscar ödüllerinin aday isimleri duyuruldu, aralarında geçtiğimiz sene en çok konuşulan yapımların bulunduğu adaylar arasında Margot Robbie'nin olmaması herkesi şaşırttı.
Margot Robbie ve Ryan Gosling'in başrollerini paylaştığı "Barbie" filmi geçen senenin en çok ses getirilen ve aday gösterilen yapımlarından biriydi.
Filmde Barbie'nin ayrılmaz parçası olan Ken karakterini canlandıran Ryan Gosling Oscar Ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülüne aday gösterilirken Barbie karakterini canlandıran Margot Robbie'nin ödüle aday gösterilmemesi büyük dikkat çekmişti.
2023 yılının en çok gişe yapan filmi En İyi Film, En İyi Yardımcı Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Şarkı ve En İyi Kostüm Tasarımı gibi ana dallarda 8 adaylık kazandı.
Billie Eilish de filmin müziğini yazıp seslendiren şarkıcı olarak bu dallardan en iyi şarkıya ödülüne aday gösterildi.
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Filmin kadınlar ve onlara karşı oluşmuş kalıplaşmış düşünceleri anlatmasına rağmen başrol kadın oyuncunun aday gösterilmemesine herkes gibi sinirlenen şarkıcı Billie Eilish ikilinin bu fotoğrafını paylaşarak tepkisini gösterdi.
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O bizim gönlümüzün birincisi morgot, ömerrrrrrrr nerdesin yahu seninki burda