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Avengers Yıldızı Ünlü Oyuncu Beyninde Tümör Olduğunu Rüyasında Gördüğünü Söylemesiyle Herkesi Üzdü

Avengers Yıldızı Ünlü Oyuncu Beyninde Tümör Olduğunu Rüyasında Gördüğünü Söylemesiyle Herkesi Üzdü

Magazin Oscar
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:30

'Poor Things' filmindeki Duncan Wedderburn rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülüne aday olan ünlü oyuncu Mark Ruffalo geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yıllar önce yakalandığı hastalıkla ilgili çok şok edici bilgiler verdi. Ruffalo, hastalandığını rüyasında gördüğünü anlattı.

Kaynak: https://www.haberturk.com/mark-ruffal...
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Avengers serisindeki Hulk karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan 56 yaşındaki ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, yıllar önce yakalandığı hastalığıyla ilgili konuşmasıyla tüm sevenlerini üzdü.

Habertürk'ün haberine göre 'Smartless' adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, yıllar önce beyninde tümör olduğunu rüyasında görmüş ve rüyadan çok etkilenip doktora muayene olmuş.

Habertürk'ün haberine göre 'Smartless' adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, yıllar önce beyninde tümör olduğunu rüyasında görmüş ve rüyadan çok etkilenip doktora muayene olmuş.

'Çılgın bir rüyaydı'

'Çılgın bir rüyaydı'

Ünlü oyuncu katıldığı podcastte 'Gördüğüm rüya daha önce gördüğüm rüyalara hiç ama hiç benzemiyordu. Çok çılgıncaydı. O gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde tümör vardı ve bununla savaşmam gerekiyordu' dedi.

Tabii kulak enfeksiyonu dışında başka bir belirtisi olmayan Mark Ruffalo'nun gördüğü rüya tam tamına doğru çıkmış. Ünlü oyuncu doktora gidip tomografi çektirmiş. Sonuçları gören doktor kendisine "Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz" demiş.

Tabii kulak enfeksiyonu dışında başka bir belirtisi olmayan Mark Ruffalo'nun gördüğü rüya tam tamına doğru çıkmış. Ünlü oyuncu doktora gidip tomografi çektirmiş. Sonuçları gören doktor kendisine "Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz" demiş.

2001 yılında geçen bu olayda Mark Ruffalo beyin ameliyatına alınmış. Ameliyat sonrasında ciddi komplikasyon yaşadığını anlatan oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor:

2001 yılında geçen bu olayda Mark Ruffalo beyin ameliyatına alınmış. Ameliyat sonrasında ciddi komplikasyon yaşadığını anlatan oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor:

'Uyandığımda bir kulağım tamamen sağırdı ve yüzümün sol tarafına felç inmişti. Gözümü kapatamıyor, ağzımın sağ kenarından konuşuyordum. O an aklımdan geçenler bir an önce yüzüm düzelsin ve doğacak çocuğuma babalık yapabileyim düşünceleriydi. Tabii yüzümdeki felç bir sene sonra düzeldi ama hâlâ işitme problemi yaşıyorum'

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Mark Ruffalo, Marvel filmlerinin bir numaralı oyuncularından biri. Ayrıca o sadece bir aktör değil, aynı zamanda yönetmen, senarist, yapımcı da... 2023 yılında gösterime giren 'Poor Things' filmindeki Duncan Wedderburn rolüyle de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar adaylığı var. Bakalım Ruffalo Oscar ödülünü evine götürebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Mark Ruffalo, Marvel filmlerinin bir numaralı oyuncularından biri. Ayrıca o sadece bir aktör değil, aynı zamanda yönetmen, senarist, yapımcı da... 2023 yılında gösterime giren 'Poor Things' filmindeki Duncan Wedderburn rolüyle de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar adaylığı var. Bakalım Ruffalo Oscar ödülünü evine götürebilecek mi hep birlikte göreceğiz.

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