Avengers Yıldızı Ünlü Oyuncu Beyninde Tümör Olduğunu Rüyasında Gördüğünü Söylemesiyle Herkesi Üzdü

Ünlü oyuncu katıldığı podcastte 'Gördüğüm rüya daha önce gördüğüm rüyalara hiç ama hiç benzemiyordu. Çok çılgıncaydı. O gece 3'te uyandım. Rüyamda beynimde tümör vardı ve bununla savaşmam gerekiyordu' dedi.