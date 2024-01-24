Avengers Yıldızı Ünlü Oyuncu Beyninde Tümör Olduğunu Rüyasında Gördüğünü Söylemesiyle Herkesi Üzdü
Avengers Yıldızı Ünlü Oyuncu Beyninde Tümör Olduğunu Rüyasında Gördüğünü Söylemesiyle Herkesi Üzdü
Kaynak: https://www.haberturk.com/mark-ruffal...
'Poor Things' filmindeki Duncan Wedderburn rolüyle 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar ödülüne aday olan ünlü oyuncu Mark Ruffalo geçtiğimiz gün katıldığı bir programda yıllar önce yakalandığı hastalıkla ilgili çok şok edici bilgiler verdi. Ruffalo, hastalandığını rüyasında gördüğünü anlattı.
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Avengers serisindeki Hulk karakteriyle hepimizin hafızalarına kazınan 56 yaşındaki ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, yıllar önce yakalandığı hastalığıyla ilgili konuşmasıyla tüm sevenlerini üzdü.
Habertürk'ün haberine göre 'Smartless' adlı podcast programına katılan Mark Ruffalo, yıllar önce beyninde tümör olduğunu rüyasında görmüş ve rüyadan çok etkilenip doktora muayene olmuş.
'Çılgın bir rüyaydı'
Tabii kulak enfeksiyonu dışında başka bir belirtisi olmayan Mark Ruffalo'nun gördüğü rüya tam tamına doğru çıkmış. Ünlü oyuncu doktora gidip tomografi çektirmiş. Sonuçları gören doktor kendisine "Sol kulağınızın arkasında golf topu büyüklüğünde bir kitle var ve ne olduğunu bilmiyoruz. Biyopsi yapılana kadar bir şey söyleyemeyiz" demiş.
2001 yılında geçen bu olayda Mark Ruffalo beyin ameliyatına alınmış. Ameliyat sonrasında ciddi komplikasyon yaşadığını anlatan oyuncu sözlerine şöyle devam ediyor:
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Mark Ruffalo, Marvel filmlerinin bir numaralı oyuncularından biri. Ayrıca o sadece bir aktör değil, aynı zamanda yönetmen, senarist, yapımcı da... 2023 yılında gösterime giren 'Poor Things' filmindeki Duncan Wedderburn rolüyle de 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' dalında Oscar adaylığı var. Bakalım Ruffalo Oscar ödülünü evine götürebilecek mi hep birlikte göreceğiz.
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