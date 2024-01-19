Şehvet Dolu Filmleriyle 90'lara Damga Vuran Sharon Stone'dan Barbie Filmiyle İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi!
Şehvet Dolu Filmleriyle 90'lara Damga Vuran Sharon Stone'dan Barbie Filmiyle İlgili Çarpıcı Bir İtiraf Geldi!
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/sh...
'Temel İçgüdü' filmiyle sinema dünyasına damga vuran Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde 'Barbie' filmiyle ilgili çok dikkat çekici bir itirafta bulundu. Detaylar içerikte!
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Hepiniz biliyorsunuzdur ki 2023 yılının temmuz ayında gösterime giren 'Barbie' sinema dünyasını resmen salladı. Oppenheimer ile aynı gün vizyona giren film, sosyal medyanın en tartışılan olayı oldu. Dünya genelinde iki film arasındaki rekabet öyle çok konuşuldu ki film yapımcıları 'Barbenheimer' diye bir film çekmeye bile karar verdiler.
Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Margot Robbie ve Ryan Gosling'in Barbie ile Ken'e hayat verdiği film artık hepimiz için unutulmaz bir yapım. Ödül törenlerinde Oppenheimer Barbie'yi solda sıfır bıraksa bile. Ama şimdilik konumuz bu değil.
Bizim konumuz 'Temel İçgüdü' filmiyle hepimizin hafızalarına kazınan ünlü aktris Sharon Stone'un Barbie hakkındaki açıklamaları sayın okuyucular. Variety'nin haberine göre Sharon Stone, o çok meşhur dönemlerini yaşadığı 1990'lı yıllarda bir Barbie filmi çekmek istemiş ama film stüdyoları buna izin vermemiş.
Sharon Stone yaptığı itirafta şu sözlere yer veriyor:
Greta Gerwig'in artık bir fenomen haline gelen Barbie'si "bir kadın yönetmenin en çok hasılat yaptığı film" ve "2023'ün en çok hasılat yapan filmi" olarak tescillendi. Şüphesiz bunda Margot Robbie'nin harika oyuncu olması da bir neden. Zira Robbie'den önce Anne Hathaway ile Amy Schumer de Barbie filmi yapmak istemiş ama Mattel ile anlaşamamışlar.
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'Temel İçgüdü' filminin yıldız oyuncusu Sharon Stone'u yıllar yıllar önce Barbie olarak izleseydik neler olurdu acaba? Belki ortaya bir 'Barbenheimer' akımı çıkmazdı. Ama femme fatale kadınları oynamasıyla tanınıp 90'ların seks sembolü olan Stone'u Barbie olarak izlemek acayip bir şey olurdu. Siz neler düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
Bonus: Belki Barbie olamadın ama biz seni Kurtlar Vadisi'nde konuk oyuncu olarak rol almandan da hatırlıyoruz Stone!
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