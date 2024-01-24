Bir Balenciaga Şoku Daha: Kuki'nin Biricik Eşi Nicola Peltz de Balenciaga Kervanına Katıldı

Dünyaca ünlü marka Balenciaga, hatırlarsanız geçen sene çıkardığı yeni sezonunun kampanyasında, çocuk istismarı materyallerini teşvik ettiği söylendiği için çok ağır tepkiler almıştı. Birçok isim tarafından boykot edilen 'Balenciaga' çoğu insanın yüzüne bile bakmayacağı bir marka haline geldi. Detaylara buradan bakabilirsiniz👇