Bir Balenciaga Şoku Daha: Kuki'nin Biricik Eşi Nicola Peltz de Balenciaga Kervanına Katıldı
Bir Balenciaga Şoku Daha: Kuki'nin Biricik Eşi Nicola Peltz de Balenciaga Kervanına Katıldı
Kaynak: https://www.justjared.com/2024/01/23/...
Dünyaca ünlü marka Balenciaga, hatırlarsanız geçen sene çıkardığı yeni sezonunun kampanyasında, çocuk istismarı materyallerini teşvik ettiği söylendiği için çok ağır tepkiler almıştı. Birçok isim tarafından boykot edilen 'Balenciaga' çoğu insanın yüzüne bile bakmayacağı bir marka haline geldi. Detaylara buradan bakabilirsiniz👇
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Balenciaga'nın çocuk teşhirciliğiyle ilgili paylaşımları geçtiğimiz yıl dünya gündemine oturmuştu.
Balenciaga ekibinin dilediği özür neredeyse kimseyi tatmin etmedi. Tatmin olan ünlüler ise sevenlerini şok etmeye devam ediyor. Mesela geçtiğimiz gün Kim Kardashian 'Balenciaga'nın yeni temsilcisi seçildi.
Üzerinden zaman geçmiş olması hiçbir şeyi değiştirmezken durum böyle sevgili okuyucular. Dün Kim Kardashian 'Balenciaga' temsilcisi seçildi...
Bugün de Nicola Peltz 'Balenciaga'nın yeni kampanyasının yüzü oldu.
Brooklyn Beckham ve eşi Amerikalı aktris Nicola Peltz Beckham'ın evlilikleri tam gaz devam ediyor. Çiftimiz Balenciaga skandalına tepki göstermeyen ünlüler arasında.
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Zaten geçenlerde de Kukiyle beraber Balenciaga'nın aksesuar ve kıyafetlerini giyiyorlardı. Üstüne 'Balenciaga'dan bilmem kaçıncı şok dalgası geldi. 👇
Balenciaga'nın yeni 'Closet Campaign' dedikleri, Elbise Dolabı Kampanyasında da Kim Kardashian ve birçok tanınan ünlü ile beraber Nicola Peltz de yer alıyor.
Balenciaga'nın aksesuarlarını ve giysilerini giydiği fotoğraflara tepkiler yağdı.
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