Olaylı Boşanmalarından Sonra Sophie Turner ve Joe Jonas'ın Sattıkları Evi, Şimdi Ünlü Dj Zedd Satışa Çıkardı

Joe'nun küçük kardeşi Nick Jonas ve eşi aktris Priyanka Chopra, bölgedeki tüm zamanların en pahalı satışını iki yıl önce gerçekleştirerek bu rekoru elinde tutuyor. Çiftimiz ne kadar evliliklerini bitirip yollarına bakmış olsa da hala ilişkileriyle gündeme geliyor.

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