Olaylı Boşanmalarından Sonra Sophie Turner ve Joe Jonas'ın Sattıkları Evi, Şimdi Ünlü Dj Zedd Satışa Çıkardı
Olaylı Boşanmalarından Sonra Sophie Turner ve Joe Jonas'ın Sattıkları Evi, Şimdi Ünlü Dj Zedd Satışa Çıkardı
Kaynak: https://people.com/zedd-lists-sprawli...
'Jonas Brothers'ın Joe Jonas'ı ve 'Game of Thrones'un Leydi'si Sofie Turner'ın eski Los Angeles evi 19 milyon dolara satışa çıktı. Şu anda başka bir ünlü, DJ ve yapımcı Zedd tarafından satılıyor. Ev satışa, Jonas'ın dört yıl süren eşinden boşanmadan sadece günler önce verildi ve sonrasında Jonas evliliklerinin 'kurtarılamaz bir şekilde bozulduğunu' belirterek boşanma davası açtı. Detaylar👇👇👇
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Joe Jonas ve Sophie Turner'ın boşanmaları medyayı bir süre epey bir sarsmıştı hatırlarsanız.
Eski çift, Encino evlerini sattıktan sonra Florida'ya taşınmıştı ve aynı yıl Miami'de 11 milyon dolarlık bir malikaneye yerleşmişlerdi. Ağustos ayında ise, 10 bin metrekarelik evlerini 15 milyon dolara satmışlardı.
Ünlü dj Anton Zaslavski, sahne adıyla Zedd'i tanıyorsunuzdur. Joe ve Zedd'i bu evi almaları için ikna eden özellikler aynıymış profesyonel bir müzik stüdyosu ve vokal kabini bulunması. İkisi de müzisyen eninde sonunda, tabii ki bu özellikler ilgilerini çekecekti.
Zillow'a göre Zedd, mülkü Jonas ve Turner'dan 2021 yılında 15,2 milyon dolara satın almış. Onlar da sadece bir buçuk yıl önce, mülk için 14,1 milyon dolar ödemişlerdi.
Kaliforniya'nın San Fernando Vadisi'nde bulunan geniş bir ev, sadece bir değil, üç ünlüye ev sahipliği yaptıktan sonra piyasaya sürüldü.
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Hilton & Hyland/Forbes Global Properties'den David Kramer ve Andrew Buss tarafından listelenen 14 bin 779 metrekarelik ev, listesinde "araştırılmış mavi çip malı" olarak tanımlanıyor.
İçeride, geniş ve rahat bir aile odası ve bir de şef mutfağı var. Bir de kendi ensuite banyosu bulunan beş misafir yatak odası bulunuyor.
Ev ayrıca son teknoloji ev sineması, bir spor salonu, sauna ve masaj odası içeren pahalı bir sağlık alanı ve bir bilardo masası ve bar düzeni ile donatılmış bir "otantik pub" içeriyor.
Jonas ve Turner, yeni binayı sattıklarında o dönemin en pahalı satışıydı, Los Angeles Times o zamanlar bildirdi ve bölgedeki tüm zamanların ikinci en pahalı satışıydı.
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