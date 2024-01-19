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Kolombiyalı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, 20 Milyon Dolarlık Şatafatlı Malikanesini Satışa Çıkardı

Kolombiyalı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, 20 Milyon Dolarlık Şatafatlı Malikanesini Satışa Çıkardı

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 21:52

Her yeni yaşında 5 yaş daha gençleşen, Kolombiyalı güzeller güzeli ünlü oyuncu Sofia Vergara, hatırlarsanız geçen Temmuz'da eski eşi Joe Manganiello ile beraber boşanma kararı almıştı. Zamanında epey bir ses getiren ilişkiden sonra Vergara 2014'de satın aldıkları malikanelerini epey uzun bir süredir elinden çıkarmak istiyor. Bakalım ünlü oyuncumuzun satmaya çalıştığı evi nasıl ve fiyatı ne kadar?

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Kolombiya doğumlu Amerikalı aktris Sofia Vergara, ilk olarak televizyon programları ve reklamlarında yer almıştı. Sonrasında İngilizce konuşulan medya dünyasında tanınmaya başlandı.

Kolombiya doğumlu Amerikalı aktris Sofia Vergara, ilk olarak televizyon programları ve reklamlarında yer almıştı. Sonrasında İngilizce konuşulan medya dünyasında tanınmaya başlandı.

En ses getiren dizisi 'Modern Family'de oynadığı kaotik, dramatik ve aynı zamanda sempatik karakter 'Gloria' ile çok başarılı bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı.

En ses getiren dizisi 'Modern Family'de oynadığı kaotik, dramatik ve aynı zamanda sempatik karakter 'Gloria' ile çok başarılı bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı.

Bu sene Ocak ayında çıkacak olan 'Griselda' isimli yeni Netflix mini dizisini de sabırsızlıkla beklediğimizi duyuralım. Vergara dizide Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'yu canlandıracak.

Bu sene Ocak ayında çıkacak olan 'Griselda' isimli yeni Netflix mini dizisini de sabırsızlıkla beklediğimizi duyuralım. Vergara dizide Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'yu canlandıracak.

Şimdi... Gelelim Vergara'nın asıl olayına. Mahremiyetlerine çok önem veren bu çiftimiz 2023 Temmuz ayında birbirlerinden 'dostça' ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

Şimdi... Gelelim Vergara'nın asıl olayına. Mahremiyetlerine çok önem veren bu çiftimiz 2023 Temmuz ayında birbirlerinden 'dostça' ayrıldıklarını duyurmuşlardı.

2020'de, eski kocası Manganiello ile birlikte Beverly Park'ta 20 milyon dolarlık bir malikaneyi satın almıştı ve bu malikaneyi ayrılıklarından önceki ana evleri haline getirmişlerdi. Mahallenin büyük bir kısmı teknik olarak Los Angeles'ta bulunsa da, lüks komşu şehirler Beverly Hills ve West Hollywood arasında yer alıyor.

Vergara malikanenin fiyatında inanılmaz bir düşüş yaparak 5.7 milyon dolarlık bir indirimle talep fiyatını 13.95 milyon dolara çekti. Ancak, bu kararın arkasında yatan hikaye oldukça ilginç.

Vergara malikanenin fiyatında inanılmaz bir düşüş yaparak 5.7 milyon dolarlık bir indirimle talep fiyatını 13.95 milyon dolara çekti. Ancak, bu kararın arkasında yatan hikaye oldukça ilginç.
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İşte bahsi geçen o meşhur Beverly Hills malikanesi!

İşte bahsi geçen o meşhur Beverly Hills malikanesi!

Evin önceki fiyatıyla başa çıkamayan Vergara, bir ay içinde fiyatını 18 milyon dolara düşürdü, ancak bu da istediği ilgiyi çekmedi. Sofía'nın kararlılığındaki bir diğer etken de, malikanenin son birkaç yıldır kendisinin asıl konutu olmaması. 2020'de Joe Manganiello ile birlikte Beverly Park'ta yeni bir malikane satın alan çift, eski Beverly Hills evini ana konutları olmaktan çıkardı.

Vergara'nın Beverly Hills'deki şatafatlı evi, 2022 yılında ilk kez satışa çıktığında tam 19.6 milyon dolara listelendi.

Vergara'nın Beverly Hills'deki şatafatlı evi, 2022 yılında ilk kez satışa çıktığında tam 19.6 milyon dolara listelendi.

Ancak, beklenen ilgiyi görmeyince Ocak ayında pazardan çekildi. Sofía, eski eşi Joe Manganiello ile ayrıldıktan sonra, malikane satışı konusunda kararlılığını sürdürerek talep fiyatını önemli ölçüde düşürdü.

Malikanenin bulunduğu mahalle, teknik olarak Los Angeles'ta yer alsa da, lüks şehirler Beverly Hills ve West Hollywood arasında konumlanıyor. Bu durum, Sofía'nın evini satmaya yönelik zorlu bir süreci daha karmaşık hale getiriyor.

Malikanenin bulunduğu mahalle, teknik olarak Los Angeles'ta yer alsa da, lüks şehirler Beverly Hills ve West Hollywood arasında konumlanıyor. Bu durum, Sofía'nın evini satmaya yönelik zorlu bir süreci daha karmaşık hale getiriyor.

Eski evinden beklediği ilgiyi göremese de, Sofía Vergara hala güzel bir kar elde etme umudunu taşıyor. 2014 yılında True Blood yıldızıyla evlenmeden bir yıl önce 10.6 milyon dolara satın aldığı malikane, şimdi yüksek kar potansiyeli sunuyor.

Ev, 2006 yılında inşa edildi ve iç mimar Jennifer Bevan ile işbirliği yaparak Toskana villalarından ilham alan bir tasarım şeması kazandı.

Ev, 2006 yılında inşa edildi ve iç mimar Jennifer Bevan ile işbirliği yaparak Toskana villalarından ilham alan bir tasarım şeması kazandı.

11,000 metrekarelik bir alana sahip olan malikanede birçok özel özellik bulunuyor: havuz, 10 kişilik sinema salonu, tam donanımlı spor salonu ve 3,000 şişe kapasiteli bir şarap mahzeni.

Sofía Vergara'nın Beverly Hills malikanesi, bir Hollywood yıldızının yaşam tarzını yansıtıyor.

Sofía Vergara'nın Beverly Hills malikanesi, bir Hollywood yıldızının yaşam tarzını yansıtıyor.
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Ancak, bu şık evin satışı, bir ayrılık ve yeni bir başlangıç arayışının bir parçası olarak karmaşık bir süreç halini almış durumda.

Ancak, bu şık evin satışı, bir ayrılık ve yeni bir başlangıç arayışının bir parçası olarak karmaşık bir süreç halini almış durumda.

Görünen o ki Sofia Vergara bu evi satmakta baya kararlı.

Görünen o ki Sofia Vergara bu evi satmakta baya kararlı.

Şu dizayna bir bakın!

Şu dizayna bir bakın!

Evin fiyatında yapılan büyük indirim ve Sofia Vergara'nın kararlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Evin fiyatında yapılan büyük indirim ve Sofia Vergara'nın kararlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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