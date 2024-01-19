Kolombiyalı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, 20 Milyon Dolarlık Şatafatlı Malikanesini Satışa Çıkardı

Evin önceki fiyatıyla başa çıkamayan Vergara, bir ay içinde fiyatını 18 milyon dolara düşürdü, ancak bu da istediği ilgiyi çekmedi. Sofía'nın kararlılığındaki bir diğer etken de, malikanenin son birkaç yıldır kendisinin asıl konutu olmaması. 2020'de Joe Manganiello ile birlikte Beverly Park'ta yeni bir malikane satın alan çift, eski Beverly Hills evini ana konutları olmaktan çıkardı.