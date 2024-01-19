Kolombiyalı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, 20 Milyon Dolarlık Şatafatlı Malikanesini Satışa Çıkardı
Kolombiyalı Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, 20 Milyon Dolarlık Şatafatlı Malikanesini Satışa Çıkardı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Her yeni yaşında 5 yaş daha gençleşen, Kolombiyalı güzeller güzeli ünlü oyuncu Sofia Vergara, hatırlarsanız geçen Temmuz'da eski eşi Joe Manganiello ile beraber boşanma kararı almıştı. Zamanında epey bir ses getiren ilişkiden sonra Vergara 2014'de satın aldıkları malikanelerini epey uzun bir süredir elinden çıkarmak istiyor. Bakalım ünlü oyuncumuzun satmaya çalıştığı evi nasıl ve fiyatı ne kadar?
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Kolombiya doğumlu Amerikalı aktris Sofia Vergara, ilk olarak televizyon programları ve reklamlarında yer almıştı. Sonrasında İngilizce konuşulan medya dünyasında tanınmaya başlandı.
En ses getiren dizisi 'Modern Family'de oynadığı kaotik, dramatik ve aynı zamanda sempatik karakter 'Gloria' ile çok başarılı bir oyuncu olduğunu herkese kanıtladı.
Bu sene Ocak ayında çıkacak olan 'Griselda' isimli yeni Netflix mini dizisini de sabırsızlıkla beklediğimizi duyuralım. Vergara dizide Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'yu canlandıracak.
Şimdi... Gelelim Vergara'nın asıl olayına. Mahremiyetlerine çok önem veren bu çiftimiz 2023 Temmuz ayında birbirlerinden 'dostça' ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Vergara malikanenin fiyatında inanılmaz bir düşüş yaparak 5.7 milyon dolarlık bir indirimle talep fiyatını 13.95 milyon dolara çekti. Ancak, bu kararın arkasında yatan hikaye oldukça ilginç.
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İşte bahsi geçen o meşhur Beverly Hills malikanesi!
Vergara'nın Beverly Hills'deki şatafatlı evi, 2022 yılında ilk kez satışa çıktığında tam 19.6 milyon dolara listelendi.
Malikanenin bulunduğu mahalle, teknik olarak Los Angeles'ta yer alsa da, lüks şehirler Beverly Hills ve West Hollywood arasında konumlanıyor. Bu durum, Sofía'nın evini satmaya yönelik zorlu bir süreci daha karmaşık hale getiriyor.
Ev, 2006 yılında inşa edildi ve iç mimar Jennifer Bevan ile işbirliği yaparak Toskana villalarından ilham alan bir tasarım şeması kazandı.
Sofía Vergara'nın Beverly Hills malikanesi, bir Hollywood yıldızının yaşam tarzını yansıtıyor.
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Ancak, bu şık evin satışı, bir ayrılık ve yeni bir başlangıç arayışının bir parçası olarak karmaşık bir süreç halini almış durumda.
Görünen o ki Sofia Vergara bu evi satmakta baya kararlı.
Şu dizayna bir bakın!
Evin fiyatında yapılan büyük indirim ve Sofia Vergara'nın kararlılığı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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