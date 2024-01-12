Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Güzelliğiyle Nam Salmış Dünyaca Ünlü Aktris Sofia Vergara Aksanıyla Dalga Geçen Sunucuyu Yerin Dibine Soktu

Güzelliğiyle Nam Salmış Dünyaca Ünlü Aktris Sofia Vergara Aksanıyla Dalga Geçen Sunucuyu Yerin Dibine Soktu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
13.01.2024 - 01:17

Katıldığı bir programda sunucu aksanıyla dalga geçmeye çalışınca sinirlenen Sofia Vergara sunucuyu resmen rezil etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sofia Vergara, yıllar geçse de cümle aleme taş çıkartan güzelliği ve özel hayatıyla Hollywood magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden.

Sofia Vergara, yıllar geçse de cümle aleme taş çıkartan güzelliği ve özel hayatıyla Hollywood magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden.

Özellikle "Modern Family"deki inanılmaz "Gloria" performansıyla izleyen herkesi kendine hayran bırakan Kolombiyalı oyuncunun aksanı ve dili dönmediğinde uydurduğu kelimeler oldukça sempatik bulunuyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yedi yıldır kendisi gibi oyuncu Joe Manganiello ile yollarını ayıran ve küçük bir şok etkisi yaratan Sofia Vergara, bir süredir yalnızlığın tadını çıkarıyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında yedi yıldır kendisi gibi oyuncu Joe Manganiello ile yollarını ayıran ve küçük bir şok etkisi yaratan Sofia Vergara, bir süredir yalnızlığın tadını çıkarıyor.

Şimdi gündeme düşmesinin sebebi ise katıldığı bir programda, İngilizce aksanıyla dalga geçmeye çalışan sunucuya verdiği kapak gibi cevap!

Hazırsanız, gelin Sofia Vergara'nın dik duruşluluğuna yurdum insanından gelen "Kraliçe" tepkilere beraber bakalım!

Hazırsanız, gelin Sofia Vergara'nın dik duruşluluğuna yurdum insanından gelen "Kraliçe" tepkilere beraber bakalım!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?