Güzelliğiyle Nam Salmış Dünyaca Ünlü Aktris Sofia Vergara Aksanıyla Dalga Geçen Sunucuyu Yerin Dibine Soktu
Güzelliğiyle Nam Salmış Dünyaca Ünlü Aktris Sofia Vergara Aksanıyla Dalga Geçen Sunucuyu Yerin Dibine Soktu
Katıldığı bir programda sunucu aksanıyla dalga geçmeye çalışınca sinirlenen Sofia Vergara sunucuyu resmen rezil etti!
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Sofia Vergara, yıllar geçse de cümle aleme taş çıkartan güzelliği ve özel hayatıyla Hollywood magazin gündeminden hiç düşmeyen isimlerden.
Özellikle "Modern Family"deki inanılmaz "Gloria" performansıyla izleyen herkesi kendine hayran bırakan Kolombiyalı oyuncunun aksanı ve dili dönmediğinde uydurduğu kelimeler oldukça sempatik bulunuyor.
Geçtiğimiz Temmuz ayında yedi yıldır kendisi gibi oyuncu Joe Manganiello ile yollarını ayıran ve küçük bir şok etkisi yaratan Sofia Vergara, bir süredir yalnızlığın tadını çıkarıyor.
Şimdi gündeme düşmesinin sebebi ise katıldığı bir programda, İngilizce aksanıyla dalga geçmeye çalışan sunucuya verdiği kapak gibi cevap!
Hazırsanız, gelin Sofia Vergara'nın dik duruşluluğuna yurdum insanından gelen "Kraliçe" tepkilere beraber bakalım!
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