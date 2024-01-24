Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, Joe Manganiello'dan Boşanmasının Asıl Sebebini Açıkladı
Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, Joe Manganiello'dan Boşanmasının Asıl Sebebini Açıkladı
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Kolombiyalı model ve oyuncu Sofia Vergara ve Amerikalı ünlü oyuncu Joe Manganiello çifti, hatırlarsanız geçtiğimiz Temmuz ayında bir anda boşanma kararıyla herkesi şaşırtmışlardı. Geçtiğimiz gün ise boşanmasının asıl sebebini açıklayan Sofia Vergara, neden Manganiello ile olan evliliğine son vermiş gelin bakalım...
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Şu anda Miami'de olan 51 yaşındaki yıldız, 47 yaşındaki eski kocasının çocuk istediğini ve kendisinin istemediğini İspanyol yayını El País'e anlattı.
Kolombiya doğumlu güzellik, basitçe şöyle dedi: 'Evlenmemiz, eşim daha genç olduğu için bitti; o çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum.'
İlk evliliği olan lise sevgilisi Joe Gonzalez ile olan oğlu Manolo'dan bahsederek, 'Ben 19 yaşındayken bir oğlum oldu, o şimdi 32, ve bir babaanne olmaya hazırım, bir anne olmaya değil. Dolayısıyla, eğer birisiyle aramda yeni bir aşk doğarsa, o kişinin çocukları olmalı' dedi.
'Çünkü bu bebeğe haksızlık olur. Çocuk yapanlara saygım sonsuz ama bu artık benlik bir şey değil.' dedi Vergara. 'Neredeyse menopoza giriyorum; bu doğal bir şey,' diye ekledi.
America's Got Talent jüri üyesi artık anneanne olmaya hazır hissediyor belli ki. 'Oğlum bir baba olduğunda, bebeği bir süre bana getirsin ve sonra onu geri alsın ve ben de hayatıma devam edeyim; bu yapmam gereken bir şey.' dedi Vergara vurgulayarak.
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Belli ki çiftimiz uzlaşamamışlar ve farklılıklarından ötürü de boşanmışlar. Bence gayet anlaşmalı bir boşanma olmuş. Zaten boşandıklarından sonra da birbirlerinden 'severek ayrıldıklarını' belirtmişlerdi.
Zaten Vergara, Joe'dan ayrılığının ardından yeni aşkı ortopedi cerrahı Justin Saliman ile gündem oldu.
Joe ise 34 yaşındaki aktris Caitlin O'Connor ile devam etti.
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