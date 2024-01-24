Ünlü Oyuncu Sofia Vergara, Joe Manganiello'dan Boşanmasının Asıl Sebebini Açıkladı

Kolombiyalı model ve oyuncu Sofia Vergara ve Amerikalı ünlü oyuncu Joe Manganiello çifti, hatırlarsanız geçtiğimiz Temmuz ayında bir anda boşanma kararıyla herkesi şaşırtmışlardı. Geçtiğimiz gün ise boşanmasının asıl sebebini açıklayan Sofia Vergara, neden Manganiello ile olan evliliğine son vermiş gelin bakalım...