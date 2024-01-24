Lana Del Rey'in Güzelim Saçlarına Kıyıp Kısacık Kestirdiği Haberi Minik Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti!

Dünya çapında inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan Lana Del Rey güçlü sesinin dışında dillere destan güzelliğiyle de ön planda. Bir sosyal medya hesabı ünlü şarkıcının saçlarını kısacık kestirdiği bir görsel yayınladı. Bu pozu gerçek sanan sosyal medya kullanıcılarının geçirdiği küçük çaplı kalp krizini görmelisiniz!