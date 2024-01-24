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Lana Del Rey'in Güzelim Saçlarına Kıyıp Kısacık Kestirdiği Haberi Minik Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti!

Lana Del Rey'in Güzelim Saçlarına Kıyıp Kısacık Kestirdiği Haberi Minik Çaplı Bir Kalp Krizi Geçirtti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
24.01.2024 - 14:47

Dünya çapında inanılmaz bir hayran kitlesi bulunan Lana Del Rey güçlü sesinin dışında dillere destan güzelliğiyle de ön planda. Bir sosyal medya hesabı ünlü şarkıcının saçlarını kısacık kestirdiği bir görsel yayınladı. Bu pozu gerçek sanan sosyal medya kullanıcılarının geçirdiği küçük çaplı kalp krizini görmelisiniz!

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Müzik dünyasına sürdüğü sayısız parçasıyla gönülleri fethetmeyi başaran Lana Del Ray güzel sesiyle seslendirdiği şarkılarla hepimizi duygudan duyguya sürüklüyor.

Müzik dünyasına sürdüğü sayısız parçasıyla gönülleri fethetmeyi başaran Lana Del Ray güzel sesiyle seslendirdiği şarkılarla hepimizi duygudan duyguya sürüklüyor.

Büyülü sesiyle değil aynı zamanda göreni hayran bırakan türden bir güzelliğe sahip olan yıldız şarkıcının bambaşka bir aurası var gerçekten.

Büyülü sesiyle değil aynı zamanda göreni hayran bırakan türden bir güzelliğe sahip olan yıldız şarkıcının bambaşka bir aurası var gerçekten.

Her girdiği güzellik sıralamasında üst sıralarda görmeye alıştığımız Lana Del Rey sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Her girdiği güzellik sıralamasında üst sıralarda görmeye alıştığımız Lana Del Rey sosyal medya paylaşımlarıyla da tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

Koyu saçlarını boyayarak sarışlığa bir geçiş yapan ünlü ismin, arkadaşı Kim Kardashian'ın iç giyim ve şekillendirici giyim markası olan Skims'in Sevgililer Günü özel çekimi için kamera karşısına geçtiğini görmüştük en son.

Koyu saçlarını boyayarak sarışlığa bir geçiş yapan ünlü ismin, arkadaşı Kim Kardashian'ın iç giyim ve şekillendirici giyim markası olan Skims'in Sevgililer Günü özel çekimi için kamera karşısına geçtiğini görmüştük en son.

Detayları bu içeriğimizde de anlatmıştık:

Görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran türden pozlar veren Lana Del Ray hakkında yapılan yeni bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

Görenlerin gözlerinden kalpler çıkaran türden pozlar veren Lana Del Ray hakkında yapılan yeni bir paylaşım ortalığı karıştırdı.
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Yıldız şarkıcının güzelim saçlarını kısacık kestirdiği yönünde paylaşılan bu kareyi gerçek zanneden Lana Del Ray hayları minik bir kriz geçirdi.

Yıldız şarkıcının güzelim saçlarını kısacık kestirdiği yönünde paylaşılan bu kareyi gerçek zanneden Lana Del Ray hayları minik bir kriz geçirdi.

Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları birlikte görelim...

Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumları birlikte görelim...
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Tabii bu fotoğrafın gerçek olmadığını anlayanlar da kendilerini belli etti...

Tabii bu fotoğrafın gerçek olmadığını anlayanlar da kendilerini belli etti...

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