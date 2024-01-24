En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi Anneannesinden Bir Yıl Sonra Dedesini de Kaybetti
En Hamarat Benim Sunucusu Kadir Ezildi Anneannesinden Bir Yıl Sonra Dedesini de Kaybetti
En Hamarat Benim programının sunuculuğunu yapan Kadir Ezildi güdemin öne çıkan ismi oldu. Geçtiğimiz yıl anneannesini kaybeden sempatik sunucu tam bir yıl sonra dedesini de kaybettiğini duyurdu!...
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Fox Tv ekranlarının en keyifli yapımlarından biri olan En Hamarat Benim ile hafta içi her gün ekranlarımıza gelen Kadir Ezildi kısa sürede çok sevilen isimlerden oldu.
Eğlenceli kişiliği ve sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran genç sunucu sosyal meydanın da keyifle takip edilen isimlerinden.
Belki hatırlarsınız, temizliğe olan merakıyla tanıdığımız Kadir Ezildi geçtiğimiz yıl çok sevdiği anneannesinin acı kaybıyla yıkılmıştı.
Geçirdiği kalp krizi yüzünden kaybettiği anneannesi Gülhanım Kaplan'ın ardından yüreklerimizi sızlatan paylaşımlar da yapmıştı...
Kadir Ezildi geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine bir acı haberi duyurdu.
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Ansızın kaybettiği anneannesinin vefatı üzerinden bir yıl geçen Ezildi bu sefer de dedesi İsmet Kaplan'ı kaybettiğini açıkladı.
Yokluğuna alışamadığı anneannesi gibi dedesini de kalp krizi yüzünden kaybetmiş genç sunucu...
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