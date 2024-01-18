Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın İç Çamaşırı Markası İçin Kamera Karşısına Geçince Akan Sular Durdu
Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın İç Çamaşırı Markası İçin Kamera Karşısına Geçince Akan Sular Durdu
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın markası Skims için kamera karşısına geçti; ortaya birbirinden muhteşem pozlar çıktı!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü şarkıcı Lana Del Rey ve Kim Kardashian'ın dostluğunu bilenler bilir: Kendisi zamanında Kim Kardashian ve Kanye West'in düğününde de sahne almıştı.
Lana Del Rey, şimdi de Kim Kardashian iç giyim ve şekillendirici giyim markası Skims için kamera karşısına geçti.
Sevgililer Günü özel çekim için kamera karşısına geçen Lana Del Rey, adeta profesyonel model edasıyla poz verdi!
Ortaya da birbirinden muhteşem pozlar çıktı...
Ünlü şarkıcı, Kim Kardashian'ın yeni reklam yüzü olması hakkında açıklamalarda da bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kim'i ve ailesini seviyorum" diyen Lana, "Ben ve kız kardeşim onların büyük hayranıyız ve hep izliyoruz" şeklinde konuştu.
Buyurun sizi çekimin kalanı ile baş başa bırakalım...
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumsuz olmaz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda