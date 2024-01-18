Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın İç Çamaşırı Markası İçin Kamera Karşısına Geçince Akan Sular Durdu

Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın İç Çamaşırı Markası İçin Kamera Karşısına Geçince Akan Sular Durdu

Kim Kardashian
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 22:22

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Kim Kardashian'ın markası Skims için kamera karşısına geçti; ortaya birbirinden muhteşem pozlar çıktı!

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey ve Kim Kardashian'ın dostluğunu bilenler bilir: Kendisi zamanında Kim Kardashian ve Kanye West'in düğününde de sahne almıştı.

Ünlü şarkıcı Lana Del Rey ve Kim Kardashian'ın dostluğunu bilenler bilir: Kendisi zamanında Kim Kardashian ve Kanye West'in düğününde de sahne almıştı.

Lana Del Rey, şimdi de Kim Kardashian iç giyim ve şekillendirici giyim markası Skims için kamera karşısına geçti.

Lana Del Rey, şimdi de Kim Kardashian iç giyim ve şekillendirici giyim markası Skims için kamera karşısına geçti.

Sevgililer Günü özel çekim için kamera karşısına geçen Lana Del Rey, adeta profesyonel model edasıyla poz verdi!

Sevgililer Günü özel çekim için kamera karşısına geçen Lana Del Rey, adeta profesyonel model edasıyla poz verdi!

Ortaya da birbirinden muhteşem pozlar çıktı...

Ortaya da birbirinden muhteşem pozlar çıktı...

Ünlü şarkıcı, Kim Kardashian'ın yeni reklam yüzü olması hakkında açıklamalarda da bulundu.

Ünlü şarkıcı, Kim Kardashian'ın yeni reklam yüzü olması hakkında açıklamalarda da bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Kim'i ve ailesini seviyorum" diyen Lana, "Ben ve kız kardeşim onların büyük hayranıyız ve hep izliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kim'i ve ailesini seviyorum" diyen Lana, "Ben ve kız kardeşim onların büyük hayranıyız ve hep izliyoruz" şeklinde konuştu.

Buyurun sizi çekimin kalanı ile baş başa bırakalım...

Buyurun sizi çekimin kalanı ile baş başa bırakalım...

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumsuz olmaz...

Yorumsuz olmaz...

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?