Cem Yılmaz Karaborsaya Düşen Biletlere İsyan Etti: 'Yapmayın Etmeyin...'

Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in tüm biletleri tükendi. Gösterinin biletleri karaborsada ise 50 bin liraya kadar yükseldiği haberleri duyanları şoke etmişti. Karaborsaya düşen biletleri almamaları için Cem Yılmaz'dan da uyarı geldi.

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