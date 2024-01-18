Cem Yılmaz Karaborsaya Düşen Biletlere İsyan Etti: 'Yapmayın Etmeyin...'
Cem Yılmaz Karaborsaya Düşen Biletlere İsyan Etti: 'Yapmayın Etmeyin...'
Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisi CMXXIV'in tüm biletleri tükendi. Gösterinin biletleri karaborsada ise 50 bin liraya kadar yükseldiği haberleri duyanları şoke etmişti. Karaborsaya düşen biletleri almamaları için Cem Yılmaz'dan da uyarı geldi.
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Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından seyirciyle yeni stand-up gösterisi CMXXIV ile buluşmaya hazırlanıyor.
7 Şubat ile 26 Mart 2024 tarihleri arasında sahnelenecek gösterinin bilet fiyatları ise biraz tuzluydu...
Kısa sürede tükenen biletlerin fiyatı karaborsada daha da tuzlu: Bir bilet fiyatının 50 bin liraya kadar çıktığı aktarıldı.
Gösterinin biletlerinin karaborsada 50 bin liraya kadar yükselmesi tartışılırken konuya dair bir açıklama da Cem Yılmaz'dan geldi.
Ünlü komedyen "Ben yine üzerime düşen uyarıyı yapayım da; Sevgili arkadaşlar istanbul da bir ortalama gösteri bileti ne kadarsa benim ki de o kadar" diyerek önce satış fiyatını savundu.
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"30 yıl oldu…Yıllardır karaborsa oluyor lütfen almayın yapmayın etmeyin sahte bilet bile olur aman!" şeklinde uyaran Yılmaz, "Desem de bir çocuksu çığlık bir anlam bulmuyor" ifadelerini kullandı.
Yılmaz, karaborsadan bilet alanları eleştirerek "İnternet üzerinden hiç bir sorumluluk almadan heyyo bilet var 47.800 diyince biri de almayıversen yahu!" serzenişinde bulundu.
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