Çocuk Teşhirciliğiyle Tepki Toplayan Balenciaga'nın Reklam Temsilcisi Kim Kardashian Oldu!
Çocuk Teşhirciliğiyle Tepki Toplayan Balenciaga'nın Reklam Temsilcisi Kim Kardashian Oldu!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Hatırlarsanız 2022 yılında ünlü marka 'Balenciaga' son sezon çekimlerinden herkesi şok eden, rahatsız edici görseller paylaşmıştı. Fotoğraflarda çocuk mankenlerin tuttuğu oyuncaklara giydirilmiş ve görsellerin arka planlarında bulunan BDSM ögeleri herkesi fazlasıyla korkutmuştu. Çocuk istismarı materyalleri paylaşan bu markaya çok sert tepkiler yağmıştı. Kim Kardashian, Balenciaga'nın o zamanlarda sevilen yüzüydü. Fakat şimdi her şey sanki unutulmuş gibi tekrardan tepetaklak oldu. Hayranları tarafından epey sert eleştirilere maruz kalan Kim Kardashian, Balenciaga'nın yeni temsilcisi olarak seçildi. Detaylar aşağıda👇👇👇
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43 yaşındaki ünlü Kim Kardashian bütün bu 'Balenciaga' davalarına rağmen galalarda, törenlerde ve festivallerde Balenciaga'nın kıyafetlerini giymeyi bırakmadı.
Hatta Balenciaga'nın linçlenmesinin öncesinde de hatırlarsanız defileye bu şekilde çıkmıştı. Üzerinde Balenciaga yazılı birsürü koli bandına sarılan Kim Kardashian'dan bu olayın sonrasında haliyle büyük bir tepki vermesi beklenmişti.
Fakat Kim olan olaylara beklenenden çok daha yumuşak bir tepki vermişti...
'Son birkaç gündür sessiz kaldım, sadece Balenciaga’nın son kampanyasından, tiksinti ve öfke duymadığım için değil, aynı zamanda bu nasıl olmuş anlamak için Balenciaga’nın ekibiyle kendim konuşmak istedim...
'Balenciaga ile olan geleceğimle ilgili şu an ilişkimi marka ile değerlendiriyorum. Bu değerlendirme, başlangıçta hiç olmamış bir şey için sorumluluk almaya olan isteklerine ve çocukları korumak için atmalarını beklediğim adımlara dayanacaktır.'
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Angie Martinez ile olan bir podcast'inde de "Herkes 'Neden bu konu hakkında konuşmuyorsun?' diyor. Ben bu kampanyada bulunmuyorum ki! Ne hakkında onu bile bilmiyorum. Bir durun bana araştırmam için bir zaman verin. Sonra bahsedilen işin gerçeğini öğrendim. Çocuk istismarı hakkında zaten konuştum ve kınadım. Ama sırf Balenciaga'ya 'Hepinize lanet olsun! Sizlerle işim bitti.' demediğim için insanlar sinirlendi." dedi.
Kim başlangıçta, görüntülerden 'sarsıldığını' ve 'iğrendiğini' iddia etmesine rağmen, markayla bağlarını koparmayı reddettiği ve skandalı ele alma şeklini övdüğü için tepkiyle karşılaştı. Şimdi de bu olayın üzerinden 1 sene geçmiş olmasına rağmen Balenciaga en beklemediğimiz haberi verdi...
'Kim Kardashian, Balenciaga Temsilcisi'
" 'Birkaç yıldır Balenciaga'nın tasarımları birçok görünümümün ve en ikonik moda anlarımın bir parçası oldu.' diyor Kim. 'Bu tarihi moda evi Demna yönetiminde modernliği, zanaatkârlığı kucaklıyor ve tasarıma yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.' 'Benim için bu uzun soluklu ilişki karşılıklı güven ve doğru olanı yapma taahhüdü üzerine kurulu. Markanın bu yeni dönemi ve elçileri olacağım için heyecanlıyım.' "
"Bugün, Balenciaga, Kim Kardashian'ı yeni marka temsilcisi olarak kucaklıyor"
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Kim Kardashian ise Balenciaga'nın haberlerini kendi Instagram hesabında paylaşarak doğruluyor.
İşte gelen tepkilerden birkaçı...
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