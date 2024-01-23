Çocuk Teşhirciliğiyle Tepki Toplayan Balenciaga'nın Reklam Temsilcisi Kim Kardashian Oldu!

...Dört çocuk annesi olarak rahatsız edici görüntüleri görünce sarsıldım. Çocukların güvenliği en yüksek öncelikle ele alınmalıdır ve çocuk istismarını normalleştirmeye yönelik herhangi bir girişim toplumumuzda yer almamalıdır - nokta.

Balenciaga'nın kampanyalarını kaldırması ve özür dilemesini takdir ediyorum. Onlarla konuşurken, bu konunun ciddiyetini anladıklarına inanıyorum ve bunun bir daha asla yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarına inanıyorum.'