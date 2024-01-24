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Rapçi Travis Scott En Sevilen Şarkısı "I Know" için Ünlü Manken Emily Ratajkowski'nin Oynadığı Bir Klip Çekti

Rapçi Travis Scott En Sevilen Şarkısı "I Know" için Ünlü Manken Emily Ratajkowski'nin Oynadığı Bir Klip Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 20:11

Travis Scott popüler şarkılarından biri olan 'I Know' isimli parçasına klip çekti. Klipte ünlü manken Emily Ratajkowski oynadı. Detaylar içeriğimizde👇

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"I know" ve "My Eyes" gibi popüler şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi Travis Scott sektörün başarılı isimlerinden biri.

"I know" ve "My Eyes" gibi popüler şarkılarıyla bilinen ünlü rapçi Travis Scott sektörün başarılı isimlerinden biri.

Tanınmış isimlerden biri olan Kylie Jenner ile birlikteliğiyle de sık sık konuşulan Travis Scott'ın iki tane çocuğu var.

Tanınmış isimlerden biri olan Kylie Jenner ile birlikteliğiyle de sık sık konuşulan Travis Scott'ın iki tane çocuğu var.

Rapçi daha önce çocuklarının annesi olan eski eşi Jenner'ı "Stop Trying to be God" isimli şarkısının klibinde oynatmıştı.

Rapçi daha önce çocuklarının annesi olan eski eşi Jenner'ı "Stop Trying to be God" isimli şarkısının klibinde oynatmıştı.

Ciddi rakamlarda dinlenmesi olan "I Know" isimli şarkısına video klibi çeken Travis Scott bu sefer klibinde ünlü bir mankeni oynattı.

Ciddi rakamlarda dinlenmesi olan "I Know" isimli şarkısına video klibi çeken Travis Scott bu sefer klibinde ünlü bir mankeni oynattı.

Klipte güzel manken Emily Ratajkowski ya da sosyal medya hesabından "Emrata" ismiyle tanıdığımız model, şarkıcının sevgilisi rolünü canlandırdı.

Klipte güzel manken Emily Ratajkowski ya da sosyal medya hesabından "Emrata" ismiyle tanıdığımız model, şarkıcının sevgilisi rolünü canlandırdı.
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Videodaki uyumları beğenilen ikili hayranlarından da bir çok güzel yorum aldı.

Videodaki uyumları beğenilen ikili hayranlarından da bir çok güzel yorum aldı.

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