Afiş Çekimi İçin Hazırlanan Merve Özbey'in TikTok Şarkısına Kayıtsız Kalamayıp Göbek Attığı Tatlı Anlar
Afiş Çekimi İçin Hazırlanan Merve Özbey'in TikTok Şarkısına Kayıtsız Kalamayıp Göbek Attığı Tatlı Anlar
Şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kuran, dilimizde gezen Merve Özbey'in sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor. Her ne kadar yüreğimizi yakan şarkılar söylese de eğlendiği anları bizden esirgemeyen Özbey, TikTok'ta viral olan şarkıyla göbek attığı anları paylaşarak kahkaha attırdı.
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Yerle Yeksan, Yaramızda Kalsın, Helal Ettim ve Duman gibi şarkılarla büyük kitleleri peşinden sürükleyen Merve Özbey, müzik sektöründe dikkat çeken isimlerden bir tanesi.
Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Özbey'in 1.7 milyon takipçisi var.
Ailesiyle sık sık zaman geçiren ve bu anları bizlerle de paylaşan Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile evlenmişti.
Son olarak TikTok'ta viral olan "İyi ki Sen" şarkısına dayanamayarak göbek attığı anları paylaştı.
"Şşşşttt sessizlik bugün en mutlu günüm!"
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İzleyenler Merve Özbey'in içtenliğine bayıldı!
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