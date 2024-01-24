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Afiş Çekimi İçin Hazırlanan Merve Özbey'in TikTok Şarkısına Kayıtsız Kalamayıp Göbek Attığı Tatlı Anlar

Afiş Çekimi İçin Hazırlanan Merve Özbey'in TikTok Şarkısına Kayıtsız Kalamayıp Göbek Attığı Tatlı Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
24.01.2024 - 19:40

Şarkılarıyla hepimizin gönlünde taht kuran, dilimizde gezen Merve Özbey'in sosyal medya paylaşımları da oldukça dikkat çekiyor. Her ne kadar yüreğimizi yakan şarkılar söylese de eğlendiği anları bizden esirgemeyen Özbey, TikTok'ta viral olan şarkıyla göbek attığı anları paylaşarak kahkaha attırdı.

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Yerle Yeksan, Yaramızda Kalsın, Helal Ettim ve Duman gibi şarkılarla büyük kitleleri peşinden sürükleyen Merve Özbey, müzik sektöründe dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Yerle Yeksan, Yaramızda Kalsın, Helal Ettim ve Duman gibi şarkılarla büyük kitleleri peşinden sürükleyen Merve Özbey, müzik sektöründe dikkat çeken isimlerden bir tanesi.

Sesiyle resmen dinleyenlerin yüreklerine dokunan Özbey, sempatik tavırlarıyla da herkesin beğenisini topluyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Özbey'in 1.7 milyon takipçisi var.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Özbey'in 1.7 milyon takipçisi var.

Her ne kadar işleriyle ilgili paylaşımlara yoğunluk verse de, özel hayatı ve gündelik yaşamına dair de pek çok paylaşım yapıyor kendisi.

Ailesiyle sık sık zaman geçiren ve bu anları bizlerle de paylaşan Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile evlenmişti.

Ailesiyle sık sık zaman geçiren ve bu anları bizlerle de paylaşan Özbey, 2020 yılında Kenan Koçak ile evlenmişti.

Ardından Elif Özüm ve Emir adında iki çocuğu olan Özbey, çocuklarıyla şarkı söylediği anları da paylaşarak takipçilerini oldukça eğlendiriyor.

Son olarak TikTok'ta viral olan "İyi ki Sen" şarkısına dayanamayarak göbek attığı anları paylaştı.

Son olarak TikTok'ta viral olan "İyi ki Sen" şarkısına dayanamayarak göbek attığı anları paylaştı.

Afiş çekimi için hazırlandığı sırada eğlendiği anları takipçilerinden esirgemeyen Merve Özbey, makyajını yapan Rıfat Yüzüak'a oynarken takmak için 100 Tl aradı.

"Şşşşttt sessizlik bugün en mutlu günüm!"

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İzleyenler Merve Özbey'in içtenliğine bayıldı!

İzleyenler Merve Özbey'in içtenliğine bayıldı!

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